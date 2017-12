Čo prinesie nová generácia DVD?

Pre zväčšovanie televízorov sa stávajú klasické DVD zastarané, ich nasledovníci prinesú aj prepojenie s internetom. Divákov čaká pri televíznej obrazovke viac zábavy, interaktivity a hlbší filmový zážitok.

11. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel

Pre veľké uhlopriečky DVD jednoducho nestačí

Ak by uhlopriečky televíznych obrazoviek každým rokom nenarastali, možno by sme si ešte ďalšie desaťročie nevšimli, že televízny obraz má menšie rozlíšenie ako fotografia, ktorú nasnímate pomocou mobilu. Už pri 36 palcoch je zrejmé, že obraz zo štandardného DVD nosiča je neostrý, chýbajú mu detaily a vizuálny zážitok je horší ako pri menšej obrazovke. Riešením je High Definition video – obraz v kvalite, ktorá je 2-6 násobne vyššia. Namiesto štandardného rozlíšenia 720x576 dosahuje neuveriteľných 1920x1080 bodov. Vtesnať však v plnej kvalite dvojhodinový filmový titul na obyčajný DVD nosič je nemožné. Veľké obrazovky preto žiadajú zmenu – nástupcu DVD formátu. Spolu s nimi sa „zvezú“ i herné konzoly s titulmi plnými multimédií a počítače pre strih videa.

Riešenia sú dve: Blu-ray Disc a HD-DVD

Ako sa už viackrát v minulosti stalo, technologickí lídri sa nevedia dohodnúť a na trh vyrukovali s ponukou dvoch alternatív – obe používajú pre hustejší zápis dát modrý laser, zvyšujú kvalitu obrazu a zvuku, pridávajú interaktivitu, nový spôsob ochrany proti kopírovaniu a zaisťujú prepojenie s internetom. I keď si obe skupiny myslia že ich formát je ideálnym riešením, o úspechu rozhodne ktosi úplne iný.

V hre je dostupnosť filmových a herných titulov, takže spotrebiteľ si nemusí lámať hlavu nad tým, pre ktorý z formátov sa rozhodnúť. Ako konzument digitálneho obsahu takticky vyčkáva, aby bolo zrejmé na ktorú stranu sa priklonia filmové štúdiá. Kým pri hernej konzole je formát nepodstatný (hry sú viazané vždy na konzolu a ak vo filmovom priemysle zvolený formát zlyhá, aspoň bude kopírovanie hier menej rozšírené), pri stolnom prehrávači je dôležité, aby boli filmy v danom formáte dostupné. Tvorcovia formátov nebojujú o spotrebiteľa ale o dodávateľov digitálneho obsahu. Tým ponúkajú technológie, ktoré im zjednodušia pripravovať filmy práve pre ich platformu.

Na trhu je niekoľko stoviek titulov v HD rozlíšení a vybrať si môžete z desiatky modelov stolových prehrávačov. Niektoré firmy sa pokúšajú „vojnu formátov“ zmierniť dostupnosťou svojich filmov pre obe platformy, iné ponúkajú obojstranné multiformátové disky. Objavili sa dokonca i mechaniky, ktoré si čítaním oboch formátov poradia. Cenu za licenčné poplatky pokrývajúce obe licencie však znáša spotrebiteľ – cena zariadení rastie a peniaze zarobia tvorcovia oboch formátov.

I keď sa špekuluje o tom, že výrobcovia môžu cenou prehrávačov a diskov vyvolať prostredníctvom spotrebiteľa tlak na filmové štúdiá aby sa priklonili k tej či onej alternatíve, nie je to stratégia, ktorá by uspela. Náklady na výrobu stolových prehrávačov a médií sú prakticky rovnaké, líšia sa iba výrobné kapacity spoločností, ktoré disky pre trh duplikujú. Sú rovnako opatrné, ako spotrebitelia.

Nástupca DVD ponúka viac zábavy a interaktivitu

Blu-ray Disc (BD) a HD-DVD neponúkajú iba väčšiu kapacitu a vyššiu prenosovú rýchlosť pri čítaní ale prinášajú i nové možnosti pre tvorcov digitálneho obsahu. Tí dokážu okrem filmu ponúknuť i dynamický obsah a prepojenie s dátami, ktoré sa môžu nachádzať na internete či na serveroch prevádzkovateľov káblových televízií.

Obraz je rozdelený do niekoľkých vrstiev, takže menu a dynamický obsah môžu prekryť bežiaci film rovnako, ako doposiaľ titulky. Bez toho aby ste pozastavili prehrávanie filmu môžete aktivovať graficky odladené animované menu a zvoliť si v ňom doplnkový obsah. Príkladom je funkcia obrazu v obraze. V doplnkovom okne môže režisér či kritik komentovať scény ktoré vidíte, dostupný môže byť náhľad z alternatívnej kamery, zobraziť je možné doplnkové informácie ktoré gradujú dej.

Vďaka podpore skriptovacích jazykov môže spustený „program“ vykresľovať cez bežiace video čokoľvek. Kým HD-DVD ponúka nenáročný mechanizmus pripomínajúci webové stránky s aktívnym skriptovaným obsahom, BD je vybavený platformou Java, ktorá ponúka prakticky neobmedzené možnosti. Doplnkovou zábavou môžu byť hry, hlavolamy, interaktívny vstup diváka ktorý môže rozhodnúť ako bude film pokračovať ďalej a podobne.

Zaujímavosťou je prepojenie s internetovým obsahom. Filmári môžu aktualizovať bonusový obsah, titulky, reklamné trailery na nové tituly, takže i keď si svoj disk prehráte po roku, môžete zistiť že čosi nové pribudlo.

Dopyt po nástupcovi DVD existuje

Väčšina televíznych prijímačov ktoré sú momentálne na trhu dokáže zobrazovať video v niektorom z HD režimov zobrazenia. Kým televízne prijímače prichádzajú vo veľkých množstvách do domácností, spoločnosti zabezpečujúce prevádzku káblových televízií, satelitných kanálov a terestriálneho vysielania sú príliš pomalé na to, aby svojou ponukou pokryli dopyt po HD obsahu.

Preto vzniká medzera medzi ponukou a dopytom, ktorú vyplnia práve nové produkty prichádzajúce na trh. Prispôsobujú sa výrobcovia digitálnych fotoaparátov ktorí ponúkajú HD výstup pri prehliadaní fotografií, prispôsobili sa výrobcovia herných konzol, na trhu sa objavujú prehrávače.

Blu-ray Disc vs HD-DVD: pre a proti

Kým tvorcovia štandardu HD-DVD sa zamerali na to, aby bolo možné technológiu čo najrýchlejšie a bezbolestnejšie priniesť na trh, pri BD rozhodli novšie a dokonalejšie technológie. Podstatný rozdiel je vo fyzickej štruktúre disku. Kým v oboch prípadoch prešli výrobcovia z červeného laseru na modrý, pri BD sa záznamová vrstva preniesla tesne pod povrch nosiča. HD DVD posúva oproti pôvodnému DVD formátu zápisovú vrstvu z 0,65 mm pod povrchom na 0,6 mm, BD dáta sú však iba 0,1 mm pod špeciálnou tvrdenou vrstvou. To rozhodlo nielen o veľkom kapacitnom rozdiele 30 vs 50 GB dát pri dvoch vrstvách ale i o nutnosti väčších investícií pre firmy, ktoré budú disky dodávať na trh. S minimálnou investíciou je možné výrobnú linku na DVD nosiče upraviť pre nový HD DVD formát, pre Blu-ray je však potrebné použiť novú technológiu.

Samotné náklady na výrobu nosičov sú prakticky rovnaké. Prečo tento posun? Pri 8 vrstvovom Blu-ray médiu je možné na jediný jednostranný disk zapísať až 200 gigabajtov dát. Ak má technológia pretrvať desaťročie na trhu, môže to byť dôležité.

Rozdiely sú i v interaktivite. Pri HD DVD nosičoch nie je potrebný tím vývojárov, aby naprogramovali dynamický obsah. Použiť môžu pre definovanie objektov štardardy XML, formátovať ich môžu pomocou CSS, časovanie a synchronizáciu zabezpečuje SIML. Aby bolo možné dať veci do pohybu, nechýba ani skriptovací jazyk ECMA. V praxi to znamená jednoduchú a nenáročnú tvorbu interaktívneho obsahu podobne, ako je tomu pri vývoji webových stránok. Čas prípravy titulu pre trh sa skracuje. Naopak, pri Blu-ray technológii sa doplnkový obsah tvorí pomocou Javy. Na jednej strane to znamená vyššie náklady na vývoj obsahu, na druhej je však všestrannosť a univerzálnosť. Existujú tisíce hotových softvérov a aplikácií pre túto platformu, Java sa stala univerzálnym prostredím pre mobily a mnohé zariadenia.

Filmové štúdiá majú jasno, sami volia víťaza

I keď je ponuka BD a HD DVD titulov na trhu pomerne vyrovnaná (čo sa týka počtu titulov), až 7 z 8 najväčších filmových štúdií dodáva svoje tituly na formáte BD. V rebríčku 20 najpredávanejších DVD titulov roku 2006 nájdete až 18 titulov vo formáte BD, kým HD DVD figuruje v rebríčku iba 4 krát. Ak objem predaja rozhoduje o trhovom úspechu, všetko hrá v prospech BD. Práve tento formát s viac ako 90 percentami dominuje na japonskom trhu a prevahu získal i v USA.

História dúhových kotúčov 1982 – Audio CD prichádza na trh, aby nahradilo analógové nosiče

1985 – CD-ROM umožňuje distribúciu veľkých objemov dát pre počítače

1990 – CD-R umožňuje napaľovanie dát priamo spotrebiteľom

1995 – DVD ponúka kapacitu pre filmy a veľké objemy počítačových dát

1997 – CD-RW je možné opakovane prepisovať a mazať

1997 – DVD-R umožňuje napaľovanie veľkých objemov dát na počítači

1999 – DVD-RW dáta je možné opakovane prepisovať a mazať už i na DVD

Január 2006 – prvý Blu-Ray disk určený pre trh USA

Marec 2006 – na trhu sa objavuje prvý HD-DVD prehrávač

Podľa agentúry Nielsen VideoScan na 100 predaných BD diskov pripadalo na začiatku roku 47 diskov HD DVD, neskôr podiel klesol na necelých 39 diskov. Fyzické čísla vyjadrujúce počet diskov v obehu však zatiaľ nie je možné porovnávať. Sony zaplavilo nových majiteľov PS3 Blu-Ray diskami Casino Royale, Microsoft zatiaľ pre svojich zákazníkov X-Boxu špeciálnou ponukou neoslovil.

Ak však filmové štúdiá už investovali svoje peniaze do toho, aby zabezpečili vývoj dynamického obsahu pre svoje disky, je málo pravdepodobné že svoje rozhodnutie zmenia. Paramount a Warner zatiaľ vydávajú svoje tituly v oboch formátoch, ostatné štúdiá sa rozhodli pre jeden z dvoch formátov.

Na cenovú dostupnosť si budeme musieť počkať

Keďže technológia Blu-ray Disc je na trhu horúcou novinkou, ceny stolových prehrávačov sú zatiaľ pomerne vysoké. Zvoliť si môžete medzi značkami Samsung, Sony, LG, Pioneer a Panasonic, pričom ceny sa pohybujú od hranice 34 tisíc nahor. V krajnom prípade môžete siahnuť po cenovom kompromise – hernej konzole Sony PlayStation 3, ktorú kúpite v priemere za 21000 Sk. Očakáva sa však, že na predvianočnom trhu sa objavia cenovo dostupnejšie prehrávače, ktoré by ste si mohli zakúpiť už za 15 tisícok. Aby ceny poklesli na úroveň dnešných DVD prehrávačov, budeme si musieť počkať pravdepodobne 5-6 rokov.