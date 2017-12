GetPower: pohotovostná nabíjačka mobilu do vrecka

Ak sa vám počas telefonovania vybije batéria a nie ste práve doma, môžete si požičať mobil od známeho alebo netelefonovať. Nie však vtedy, ak máte vo vrecku pomocníka.

12. apr 2007 o 6:50 Milan Gigel, Milan Gigel - SME online

+ spoľahlivosť

+ jednoduchosť vyhotovenia

+ malé rozmery

- nepraktické do vrecka



Čo spravíte ak sa vám počas telefonovania vybije batéria a nie ste práve doma? Môžete si požičať mobil od niekoho iného alebo sa s telefonovaním môžete rozlúčiť až dovtedy, kým sa opäť nedostanete k nabíjačke a elektrickej zásuvke. Nie však vtedy, ak máte vo vrecku pomocníka.

Dánska firma Printex ponúka riešenie, ktoré môžete nosiť na zväzku kľúčov. Nabíjačka GetPower je kedykoľvek pripravená poslúžiť – stačí ak máte so sebou štandardnú 9 voltovú batériu, alebo máte vo svojom okolí novinový stánok či čerpaciu stanicu, kde si ju môžete kúpiť. S minimálnou investíciou dokážete používať telefón i tam, kde elektrina dostupná nie je. My sme mali možnosť otestovať nabíjačku v redakcii aby sme sa s vami podelili o skúsenosti.

Hračka do vrecka

Už na prvý pohľad je zrejmé, že netreba očakávať žiadnu záplavu technológií. Kľúčenkové vyhotovenie s potlačiteľným krytom napovedá, že by mohlo ísť o zaujímavý reklamný darček. Zástupcovia firmy nás na Cebite informovali o koncovej cene tesne pod hranicou 6 eur (200 korún), trhová cena však bude pravdepodobne o čosi nižšia.

Keďže čo mobil to iný konektor, GetPower sa na trh dodáva v rôznych vyhotoveniach, ktoré sú určené pre konkrétne modely mobilných telefónov. Konektor je priamo osadený na doske plošných spojov, takže sa nemusíte obávať, že ho stratíte. Existuje i balenie s rôznymi adaptérmi vrátane USB koncovky pre dobíjanie MP3 prehrávača či smartfónu, bolo by však nepraktické chodiť s vreckami plnými konektorov.

Voda ani pád neublížia

Vyhotovenie je dostatočne robustné a problémom nie je ani situácia, keď nabíjačku utopíte vo vode. Ani pri nešetrnom zaobchádzaní nehrozí poškodenie. Ak do vnútra zatečie voda, bez problému vytečie i von. Dobrou správou je, že nemusíte čakať celé hodiny, kým elektronika vyschne. Mobil sme mohli nabíjať okamžite po tom, čo sme kľúčenku vytiahli z vody. Spoľahlivosť je na úrovni, akú používateľ očakáva.

Energia dostupná okamžite

Použitie je extrémne jednoduché. Batériu stačí nakliknúť na konektor a nabíjačku zasunúť do mobilu. Telefonovanie s „príveskom“ nie je síce najpohodlnejšie, ak však chcete komunikovať, príťaž pretrpíte. Spojenie konektorom je spoľahlivé, napájanie nevypadáva.

Keďže mobil nevie rozoznať či ste pripojili batériu alebo adaptér, energia sa začne prečerpávať do Li-Ion/Pol akumulátora mobilu a dochádza tak k zbytočným stratám. Možno i preto pri alkalickej 9V batérii môžete počítať s tým, že batériu mobilu dobijete iba na 2/3 jej kapacity.

Pri testoch sme používali Nokiu 6021, pri ktorej sme dosiahli pri úplne vybitom akumulátore v priemere 50 minút telefonovania. To je dostatočný čas na to, aby ste si vybavili telefonáty, alebo pomocou dátových služieb vybavili e-mailovú komunikáciu.

Na batérii záleží

Pri testovaní sme zistili, že na použitej 9V batérii skutočne záleží. Kým alkalické ponúkli dostatok energie na 14 hodín pohotovostnej prevádzky, pri zinkovouhlíkových sme neprekročili hranicu 8 hodín. Ak sa chcete na alternatívne napájanie spoliehať, svoje výdavky vopred prekalkulujte.

Do kabelky, na chatu i do lesa

GetPower je skvelým pomocníkom v prípade, že pre vás batéria s kľúčenkou nebude príťažou. Ženy v kabelke nového spoločníka nezaregistrujú, týždňový výlet do hôr či stanovačka nemusia zostať bez zaistenia komunikácie. V batožine sa vždy nájde dostatok miesta na „energetickú poistku“. Bolo by však naivné dúfať, že sa GetPower stane spoločníkom každého používateľa mobilu. Nosiť vo vrecku ďalšiu „zbytočnú“ batériu nie je to pravé orechové.