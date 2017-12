Nokia E65: telefonovanie cez 3G, VoIP aj klasické GSM v jednom

Nokia E65 je kvalitne spracovaný slider s podporou 3G a VoIP. Jeho hlavnou a asi aj jedinou slabinou je fotoaparát, ktorý však manažéri oželejú.

10. apr 2007 o 6:40 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME online

MOBIL.SME.SK sa pozrel na Nokiu E65 podrobnejšie.

Dizajn a klávesnica

Nokia E65 má pomerne konzervatívny dizajn, čo z nej robí telefón vhodný pre každého používateľa. Na rozdiel od niektorých iných modelov od Nokie, ktoré pôsobili lacno, je teda vhodný aj pre manažéra, aj pre tínedžera. Ide o slider s rozmermi 105 x 49 x 16 milimetrov s hmotnosťou 115 gramov. Prednej strane dominuje displej, pod ním sú ovládacie klávesy. Nad displejom je okrem reproduktoru aj snímač intenzity svetla. Na pravej bočnej strane je štvorica tlačidiel – nahrávanie, tzv. ceruzka a tlačidlá na ovládanie hlasitosti reproduktoru. Ľavá bočná strana je bez tlačidiel. Na spodnej strane je systémový konektor a konektor pre nabíjačku. Na hornej skosenej strane je len tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja. Na zadnej strane je len kryt batérie a objektív fotoaparátu. Kryt batérie má protišmykový povrch. Telefón je kvalitne spracovaný.

Po otvorení telefónu sa ukáže alfanumerická klávesnica. Pri otváraní a zatváraní pomáha pružinový systém. Ten sa zároveň stará o to, aby sa telefón neotváral samovoľne.

Alfanumerické klávesy telefónu sú dostatočne veľké, majú dobrý zdvih aj tuhosť. Sú zároveň mierne vypuklé, takže sa dobre nahmatávajú. Ovládacie klávesy majú taktiež dobrý zdvih aj tuhosť. Niektoré – na ovládanie hovoru, kontextové klávesy, kláves na vstup do menu a na vymazávanie – majú pomerne mal plochu. Pomerne malú plochu má aj štvorsmerné tlačidlo na pohyb v menu. Tieto klávesy sú však viac vypuklé a preto sa s nimi dá dobre pracovať.

Displej

Displej na Nokii E65 je aktívny s rozlíšením 240 x 320 bodov a zobrazí 16 miliónov farieb. Jeho uhlopriečka je 2,1 palca, teda asi 55 milimetrov. Displej je dobre čitateľný aj na priamom slnku. Displeju niet čo vyčítať. Farby zobrazuje verne a jeho rozlíšenie je dostatočné na to, aby nebol viditeľný raster.

Ovládanie

Všetky klávesy na ovládanie okrem ceruzky sú umiestnené na prednej časti telefónu. Tlačidlo s ceruzkou slúži na prácu s textom. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Na vstup do menu je samostatné tlačidlo pod štvorsmerným tlačidlom. Tradične nájdeme medzi ovládacími prvkami tlačidlá na ovládanie hovoru a kontextové klávesy, ktorých funkcia sa vypisuje na displeji. Okrem toho je k dispozícii štvorica kláves – na vstup do zoznamu kontaktov, na vytočenie konferenčného hovoru, na stlmenie mikrofónu a jedno plne konfigurovateľné.

Menu a operačný systém telefónu

Nokia E65 patrí k telefónom S60 tretej generácie. Má operačný systém Symbian. Hlavné menu tvorí matica ikon. Ikony v menu sa dajú usporiadať podľa ľubovôle používateľa a dajú sa premiestňovať ikony zo submenu do hlavného menu a naopak. Rovnako ako aj v starších mobeloch s OS Symbian. Na obrazovke sa robrazuje 12 ikon v štyroch radoch. V hlavnom menu môžu byť zložky, ktoré obsahujú ďalšie ikony, alebo sú tam priamo aplikácie. Štandardne je v hlavnom menu ikona pre správy, kontakty, denník hovorov, médiá, kalendár, web, pripojenie, nástroje, pracovňa, inštalácie, SIM toolkit menu a pomocník. Okrem maticového zobrazenia je k dispozícii aj zobrazenie ikon formou zoznamu. Vtedy sa na obrazovku vojde šesť ikon. Tento typ menu sa hodí pre ľudí, ktorí potrebujú väčšie písmo. Menu je pomerne rýchle.

Výhodou operačného systému je, že si môže používateľ pridávať aplikácie, ktoré sa dajú nájsť na internete.

Nokia E65 má aj aktívny pohotovostný režim. Na základnej obrazovke sa zobrazujú vybrané funkcie. Je tu radi ikon, ktoré sa dajú vyberať podľa toho, aké funkcie telefónu využíva jeho majiteľ najčastejšie. Okrem toho sa tu zobrazujú najbližšie udalosti z kalendára a stav pripojenia Wi-Fi. Zobrazuje sa tu aj aktuálne prehrávaná skladba v prehrávači a iné. Aktívny pohotovostný režim sa dá aj vypnúť.

Funkcie

Telefón má zabudovaný QuickOffice na čítanie súborov typu DOC, XLS a powerpointových prezentácií. Okrem toho je v telefóne aj prehliadač PDF a flash súborov a nástroj na zipovanie súborov. Samozrejmosťou sú manažérske funkcie ako kalendár, stopky a podobne. Aj E65 má rovnaký problém ako staršie modely od Nokie a to, že má len jeden budík. Telefóny iných značiek ich majú niekoľko.

Telefón si poradí aj s telefonovaním cez protokol VoIP a s videotelefonovaním. Pri videotelefonovaní sa však dá používať len jediná kamera na zadnej strane telefónu, takže človek na druhej strane môže vidieť len to, čo aj volajúci.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v Nokii E65 je viacpoložkový. To, koľko kontaktov pojme, neuvádza ani výrobca na svojej internetovej stránke a ani sa to nedá zistiť cez menu telefónu. Adresár na SIM karte je oddelený od adresára v telefóne. Ku každému kontaktu možno priradiť krtsné meno a priezvisko, firmu, funkciu, niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, poštovú adresu či dátum narodenia. Nechýba možnosť priradiť ku kontaktu aj obrázok.

Správy

Z Nokie E65 môže používateľ poslať SMS, MMS a e-mailovú správu. Prijaté SMS a MMS správy sa ukladajú do spoločnej zložky, e-maily do samostatnej. Editor SMS správ je jednoduchý a je známy zo starších modelov Nokie triedy S60. Pri písaní sa zobrazuje počet ostávajúcich znakov v rozpísanej SMS správe a počet správ, do ktorých sa text rozdelí. Tvorba MMS správ je taktiež rovnaká ako u iných modelov Nokie so Symbianom.

E-mailový klient dokáže sťahovať aj prílohy – napríklad dokumenty alebo obrázky sa dajú v telefóne aj prezerať – a vie kontrolovať schránku v zadanom intervale.

Telefón vie prijímať Cell broadcast, pracovať s RSS a k dispozícii je aj instant messaging. Nechýba ani podpora Push-To-Talk.

Multimédia

Nokia E65 má vstavaný hudobný prehrávač a aj RealPlayer na prehrávanie video súborov. Hudobný prehrávač si poradí s formátmi MP3 aj AAC. Hudbu aj video môže sledovať používateľ aj online formou streamingu. Podporované formáty sú 3GPP a Real Media. Multimediálne prehrávače poznajú aj digitálnu ochranu nahrávok Open Mobile Alliance (OMA) digital rights management (DRM) 1.0.

Hudobný prehrávač má zabudované aj funkciu náhodné prehrávanie a opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. K dispozícii je aj ekvalizér – štandard, zosilenie basov, klasika, džez, pop a rock. Jednotlivé prednastavenia sa dajú upravovať a dajú sa pridávať aj užívateľské ekvalizéry.

Telefón vie aj nahrávať. Škoda, že len minútové záznamy.

Java

Telefón podporuje Java aplikácie vo verzii MIDP 2.0. Nami testovaný telefón však Java aplikácie nainštalované nemal.

Dáta

S Nokiou E65 sa dá pripojiť do internetu cez GPRS aj EDGE v konfigurácii 5 + 3 (download + upload). Súčasne možno využívať 6 slotov, čo znamená maximálnu rýchlosť prenosu 296 kilobitov za sekundu pre EDGE a 67 kilobitov za sekundu pre GPRS. Telefón podporuje aj UMTS, čo znamená maximálnu prenosovú rýchlosť 384 kilobitov za sekundu. Komu by tieto rýchlosti nestačili, môže sa pripojiť cez Wifi 802.11b/g.

Na pripojenie k počítaču slúži Bluetooth vo verzii 1.2, Infraport s rýchlosťou prenosu 115 kilobitov za sekundu a USB kábel. Ten sa k mobilu pripája cez systémový konektor typu Pop-Port.

Pamäť

V telefóne je k dispozícii 50 MB vnútornej pamäte, ktorá sa dá rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD. Slot pre karty je umiestnený pod krytom batérie, ale karty sa dajú meniť aj za behu telefónu.

Fotoaparát

Nokia E65 je vybavená aj dvojmegapixelovým fotoaparátom so zoomom. Fotoaparát dokáže robiť snímky v rozlíšení 1600 x 1200 a 640 x 480 bodov. Nastaviť sa dá aj kvalita snímku – vysoká, normálna a základná. Fotoaparát má j nočný režim a vie zachytávať aj niekoľko snímok naraz. K dispozícii je aj samospúšť, ktorá sa dá nastaviť na 10, 20 alebo 30 sekúnd.

Okrem toho sa dajú nastavovať filtre – sépiový, čiernobiely a negatív. Samozrejmosťou je vyváženie bielej.

Fotoaparát vie aj nahrávať video v maximálnom rozlíšení 352 x 288 bodov. K dispozícii sú aj rozlíšenia 128 x 96 a 176 x 144 bodov. Dĺžka nahrávky je daná len voľnou pamäťou v telefóne. Dá sa však limitovať tak, aby výsledné video vošlo do MMS správy.

Fotoaparát nemá automatické zaostrovanie, blesk ani makro mód.

Batéria

Výrobca dodáva telefón so štandardnou batériou BL-5F s kapacitou 950 mAh. Je typu Li-ion. Výrobca udáva jej výdrž na 6 hodín hovoru a 250 hodín pohotovosti. Reálne vydržal telefón počas testovania bežať 3 až 3,5 dňa pri bežnom používaní – niekoľko telefonátov, do 10 SMS správ a prenosy cez Bluetooth.

Celkové hodnotenie

Ťažko sa hľadajú slabé stránky Nokie E65. Snáď najväčšou slabinou je fotoaparát, ktorý nie je vybavený ani automatickým zaostrovaním, ani bleskom a ani makrom. Na druhej strane – väčšina manažérov fotoaparát oželie. Pozitívne hodnotíme aj batériu s vysokou kapacitou, čo je najmä u telefónov s operačným systémom nutnosťou.