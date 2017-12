Infernal - pozdrav z pekla

Pomerne nedávno sa na scéne objavil český El Matador, third person akcia so slušnou grafikou a priemernou hrateľnosťou. Odvtedy pár mesiacov ubehlo a zdá sa, že to bol presne ten čas potrebný na prípravu hráčov na ďalší klon dnes už legendárneho Maxa Payn

10. apr 2007 o 8:45 Boris Kudlač

Inou vychytávkou, ktorú využijete hlavne pri riešení “logických” hádaniek je teleport. Dočasne dokáže Ryana premistniť na dané miesto, aby tam mohol napr. zostreliť kamery alebo vypnúť zabezpečovací systém a potom ho prenesie späť. Postupne v hre získate ešte jednu zvláštnu schopnosť a tou je telekinéza. Opäť veľmi efektným spôsobom dokáže Ryan premiestňovať niektoré predmety a vyriešiť tak nejeden zákys, ale aj schmatnúť a premiestňovať protivníkov. Dopĺňanie zdravia nie je riešené klasickými lekárničkami, ale ďalšou špeciálnou schopnosťou, a to vysatím života z tela mŕtveho. Pri tomto procese získate aj predmety, ktoré daná osoba vlastnila, teda zbrane, náboje alebo bezpečnostné karty, čo sa časom ukáže ako veľmi zlý nápad.

Určite ste si už všimli, že Infernal nebude iba čistá rubačka a, že sem tam bude treba použiť aj hlavu. Úlohy sú princípovo veľmi jednoduché, typicky sa iba treba dostať na určité miesto, ale niekedy zavaria, pretože si napr. niečoho nevšimnete. Niekedy je treba trafiť veci na správne miesto a nie je vždy hneď jasné, ktoré to je. Prítomnosť takýchto vsuviek ale napriek tomu oceňujem, posúva to hru o malý nevýznamný kúsok dopredu.

GRAFIKA 9 / 10

Graficky sa Infernal viac než vydaril. Vyzerá naozaj skvelo a engine sa aj celkom rýchlo hýbe. Hojne sa využíva efektu hĺbky obrazu (depth of field), ako aj bloomu. S efektmi to ale nie je prehnané, grafika tak ostáva vkusná a štýlová. Modely postáv aj objektov polygónmi nešetria a vďaka normal a bump mappingu vypadajú veľmi detailne, aj keď... podobajú sa skôr na plastové bábiky ako na reálne osoby. Napapáte sa aj rôznych particle efektov, strely, výbuchy a dym sú na každom rohu. Grafika teda určite priláka, pre niekoho môže byť tou najlepšou časťou hry. Nezanedbateľná je aj fyzika, Infernal používa fyzikálny engine od firmy Ageia. Ak teda vlastníte prídavný akcelerátor od tejto spoločnosti, prídu si jej polovodiče na svoje. Pravdupovediac som ale v hre nezažil situáciu, pri ktorej by sa fyzika nejako blysla, alebo by jej bolo toľko, že by to CPU nezvládalo, takže sa hráči bez týchto kariet nemusia ničoho obávať.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie mi spočiatku prišlo trochu neohrabané, hlavný hrdina sa po scéne tak nejako divno korčuluje, čo pôsobí dosť ťažkopádne a uberá to na dynamike prestreliek. Neskôr som si však na ovládanie zvykol a nepripadalo mi až také hrozné. Povestnú Maxovu paľbu v skoku Ryan neovláda, čo je možno na škodu, za to sa vie rýchlo uhýbať úskokmi do všetkých strán. Pri týchto kotúľoch sa zneviditeľní a asi i znehmotní, pretože je takto schopný prechádzať cez lasery bezpečnostných systémov. V boji je to využiteľné hlavne na rýchle premiestnenie sa za prekážku alebo na bleskové opustenie scény. Naučil sa aj pár kúskov z najnovšieho Rainbow Six: Vegas alebo Gears of War, a to krytie sa za objekty a paľbu spoza nich. Nie zrovna dômyselne vymysleli autori získavanie nábojov resp. zbraní z padlých nepriateľov. Nepovaľujú sa po zemi vedľa mŕtvol ako sme u väčšiny akcií zvyknutí, ale sú späté s telom a jediná možnosť, ako ich z neho dostať je vysať ho, čo by sám o sebe nebol až taký problém, keby animácia tejto činnosti netrvala toľko koľko trvá. Je síce vydarená, ale pozerať sa na to isté po stýkrát už omrzí. Neviem, či to bolo myslené takticky - čiže, ak chcete náboje musíte obetovať potenciálnu lekárničku, a keď aj, nepovažujem to za najšťastnejšie riešenie. Inak je interface graficky veľmi jednoduchý, ale aj oku lahodiaci. Farebne je zladený do červeno-čierno-biela. Na HUDe nájdete všetko potrebné, ukazetele zdravia, many, ako aj zbrane a nábojov.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Na odreagovanie po únavnom dni je Infernal ako stvorený. Beháte po leveloch v krásnej grafike, kosíte desiatky rôznych nepriateľov, sem tam treba vyrešiť postup ďalej, otvoriť zamknuté dvere, dostať sa cez kamery bez poplachu alebo naskladať barely pri múr, aby ste cez neho mohli preskočiť. Ale nič viac od neho nečakajte. Príbeh treba brať s nadhľadom, ostatne, hra si niekedy robí srandu sama zo seba, čo vidno na štýle animácií (spracované sú v engine), aj na Ryanových hláškach. Aj keď vás takto Infernal nevtiahne do deja a okrem bolesti z klikania pri ňom neucítite nič, zabavíte sa slušne. Prostredie aj nepriatelia sa po vhodnej dobe menia, narazíte na mníchov s hviezdicami v kláštore, radových ochrankárov s pištoľami v rafinérii, vojakov s jetpackmi alebo pyromanov s plameňometmi. Nie vždy funguje taktika bezhlavého útočenia, antipožiarnikom treba napr. zničiť plynovú bombu na chrbte, inak sú nesmrteľní. Po zásahu lietajúcich mužíčkov do jetpacku si užijete ich posledné akrobatické číslo, medzi arzenálom nechýba ani bazooka, a po leveloch sú rozmiestnené aj ovládateľné guľometné vežičky, takže zábavy si tu naozaj užijete dosť. A keby ju nekazilo nekonečné vysávanie tiel, bolo by to ešte lepšie. Vrcholom sú potom súboje s bossmi, na ktorých vždy existuje určitá taktika, ktorú treba najprv samozrejme odhaliť. Nič svetoborné, ale presne sa to hodí k štýlu hry. Čo sa týka používania zvláštnych schopností ako teleport (skvelo sa hodí na pyromanov), telekinéza alebo špeciálny útok, je dobré ich využívať hojne, pokiaľ je teda na to mana. Ak dojde, stačí zabiť pár nepriateľov alebo sa pozreť na svet cez pekelný pohľad a nejaké tie zdroje many pohľadať. Podtrhnuté a spočítané, Infernal ma bavil. Bavil, až pokiaľ ma neomrzel. Koniec koncov, je to len obyčajná strielačka.

MULTIPLAYER

Nič také tu nenájdete.

ZVUKY 7 / 10

Moja obľúbená sekcia. Hlavne keď sa jedná o priemerné hry. No nič, takže... zvuky sú fakt, ale naozaj, dobré. Pištolky strieľajú a proste všetko zvučí. Dokonca sa dá v menu nastaviť 3D zvuk. Hlasy všetkých postáv sú nahovrené američanmi, to je na badať na prvé počutie, poľský tím tak vsadil na istotu vo forme zahraničného štúdia a nepúšťal sa do zbytočného dabovania sám. Hlasy hercov sedia k charakterom v hre veľmi dobre, práca sa teda podarila.

HUDBA 7 / 10

V Infernale zaznejú hlavne rockové skladby, ako by sa aj dalo predpokladať, a občas aj nejaká tá elektronika. Kvalita hudby ma nejako neohromila, no ani neurazila, taký lepší priemer, no chýbala mi tu nejaká drsnejšia metalová muzika. Zdalo sa mi, že sa tracky dosť často opakujú, mohlo by ich byť teda aj viac. Hudba dynamicky reaguje na situácie v hre, pri prestrelkách zahrá skladba s rýchlejším tempom, pri mierovom pobehovaní zase kľudnejšia.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Aj keď mám v žánri strielačiek už niečo za sebou, Infernal vie občas narobiť vrásky aj na strednej obtiažnosti. Klasicky sú na výber 3 – easy, medium a hard. Rozdiely sú v zraneniach, ktoré spôsobujú vaše aj nepriateľské zbrane, v počte životov vysatých z mŕtvol, ďalšie odlišnosti si nevšimol. Problémy tvorí hlavne presila nepriateľov a ich presná muška. Zavaria aj bossovia, ale od nich sa to aj čaká. Nas... namosúriť dokáže občas aj respawn protivníkov, ktorí sa vyrútia zo zatvorenej izby, ktorú ste predchvílou celú vyčistili, ale to je iba na niektorých miestach, typicky pri bossoch. Prejdenie hry potrvá slušných 10 hodín, čo je na third person akciu v dnešnej dobe nadpriemer.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Sedmička ako vyšitá. Už som chcel dať všetkým častiam hodnotenie 7, ale grafika a hrateľnosť si zaslúžili predsa len viac. Infernal neprináša nič, čo by tu už nebolo, ale nedá sa povedať, že by nebavil. Ako večerné odreagovanie na jednu-dve hodinky je ako stvorený, no kto by čakal viac, mohol by sa sklamať.