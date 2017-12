Videom roka je tanec na trenažéri

Z amatérskych webových filmárov sa za rok stali hviezdy šoubiznisu.

4. apr 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Kapela OK Go pobavila svet dokonalou tanečnou choreografiou využívajúcou pohyb bežeckých trenažérov. Za klip získala aj cenu MTV. Pozrieť si ho môžete na http://www.youtube.com/watch?v=pv5zWaTEVkI(Zdroj: SITA/APL)

Sedem najlepších internetových videí za rok 2006 ocenil minulý týždeň populárny server YouTube.com. Všetky vytvorili používatelia priamo doma bez použitia profesionálnej techniky. Napriek tomu ich videli milióny ľudí na celom svete, písali o nich médiá a väčšina z nich má vlastný záznam v najväčšej internetovej encyklopédii Wikipedia.org.

Tanec v posilňovni

Najkreatívnejším videom roka je podľa YouTube videoklip ku skladbe Here it goes again od kapely OK go. Členovia skupiny v ňom komicky tancujú na troch­ bežeckých trenažéroch. Vi­deoklip, pri ktorom neboli použité nijaké efekty, sa verejnosti zapáčil natoľko, že zaň v januári kapela získala cenu Grammy v kategórii Najlepšie krátke hudobné video.

Amatérska speváčka Terra Naomi, víťazka kategórie pre najlepšie hudobné video, sa stala na internete slávnou, keď zaspievala pre YouTube svoju pieseň Say it’s possible. Po tom, čo si jej video na internete pozreli milióny ľudí, jej v decembri 2006 vydavateľstvo Universal Music ponúklo kontrakt na nahranie albumu.

Medzi ocenenými je aj amatérsky seriál Ask a Ninja, krátky film o kampani na bezplatné objatia, ktorá vyzýva ľudí, aby sa viac objímali, či animovaný film Kiwi! študenta z New Yorku.

Weboví prominenti

Všetky ceny vybrali počas piatich dní priamo návštevníci stránky. Autori im iba ponúkli desať nominácií v každej z kategórií – najkreatívnejšie video, najlepšie komediálne video, najlepší komentár, najlepší seriál, najlepšie hudobné video, najinšpiratívnejšie video a najrozkošnejšie video.

„Snažili sme sa vybrať tie žánre, ktoré boli na serveri posledný rok najviac populárne,“ hovorí Jamie Byrne, šéfka marketingu YouTube. Tvorcovia chcú teraz zároveň sledovať, či vymedzenie žánrov ovplyvní aj autorov pri ich tvorbe. Všetci víťazi získajú na YouTube špeciálne umiestnenie, ktoré im zrejme zabezpečí, že aj tento rok budú ich videá viac na očiach. Autori ešte nevedia, či súťaž vypíšu aj na budúci rok.

Server YouTube vznikol v roku 2005 ako platforma pre video na internete a hneď si získal veľkú obľubu. Amatérske videá naň dennodenne pridávajú tisícky používateľov z celého sveta, v januári server navštívilo 133 miliónov návštevníkov. Od novembra je majetkom spoločnosti Google.

www.youtube.com/ytawards