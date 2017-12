Optická telekomunikačná diaľnica začne fungovať v 1. štvrťroku 2002

Budapešť 8.apríla (TASR) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Infigate plánuje ukončiť projekt optického telekomunikačného spojenia medzi krajinami ...

8. apr 2001 o 15:59 TASR

Budapešť 8.apríla (TASR) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Infigate plánuje ukončiť projekt optického telekomunikačného spojenia medzi krajinami strednej Európy a Európskou úniou (EÚ) do prvého štvrťroka 2002. Južná časť tejto tzv. optickej telekomunikačnej diaľnice, ktorá zahŕňa aj Slovenskú republiku, by mala byť hotová už v októbri tohto roka a do leta chce Infigate vybudovať tzv. bezpečný teleuzol (telehouse) aj v Bratislave. Informuje o tom agentúra MTI.

Celkové náklady, spojené s výstavbou siete i teleuzlov, odhaduje Infigate na 450 miliónov eúr. Projekt mal byť pôvodne ukončený až v roku 2004, Infigate ho však stihne asi o dva roky skôr. V jeho dôsledku by malo dôjsť k telekomunikačnému spojeniu najdôležitejších centier v regióne strednej Európy a na západ od nej.

Južná časť bude začínať Budapešťou a prechádzať Bratislavou, Prahou, Frankfurtom nad Mohanom, Mníchovom a končiť vo Viedni. Severná časť predpokladá spojenie Prahy, Varšavy, Berlína a Frankfurtu. Zatiaľ čo južná časť projektu bude vybudovaná do októbra 2001, severná časť si na dokončenie bude musieť počkať ešte ďalších 6 mesiacov. Celková dĺžka "telekomunikačnej diaľnice" tak bude predstavovať 5 700 kilometrov. Pri jej budovaní využíva Infigate optické káble spoločnosti Alcatel a zariadenie firmy Nortel.

Súčasťou projektu je aj dobudovanie teleuzlov, ktoré už majú svoje sídlo v Budapešti a Prahe, a do leta by mali začať fungovať aj v Bratislave a Varšave.

Infigate so sídlom vo Viedni začala pôsobiť začiatkom roka 2000. Jej 66-% hlavným akcionárom je Deutsche Bank a zvyšných 34 % akcií vlastnia členovia jej manažmentu. V súčasnosti zamestnáva v 6 krajinách asi 60 ľudí.