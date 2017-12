Elektronický podpis - všetko čo by ste o ňom mali vedieť

Tiež neznášate nekonečné rady na úradoch, ktoré z vás vysávajú energiu a drahocenný čas? Elektronický podpis môže situáciu zmeniť. Namiesto osobnej návštevy postačí, ak si sadnete za počítač. Prvé krôčky k jasnému zajtrajšku sme už na Slovensku uskutočnil

2. apr 2007 o 11:13 Milan Gigel

i, svetlé zajtrajšky sú však zatiaľ ďaleko.

Digitálny podpis je kľúčovým prvkom

Tak ako sa človek na úradoch identifikuje občianskym preukazom, digitálny podpis overí jeho totožnosť pri odoslaní dokumentu e-mailom. Skrýva však v sebe ešte jednu funkciu. Dokáže overiť, či dokument obsahuje práve tie informácie, ktoré občan podpísal. Znamená to, že neexistuje spôsob ako obsah dokumentu pozmeniť, či sfalšovať. Súbor je zašifrovaný a bez vášho osobného kľúča je jeho obsah prístupný iba pre čítanie.

Aby ste mohli dokumenty digitálne podpisovať, potrebujete k tomu dve veci. Prvou je kľúč uložený na čipovej karte alebo tokene, druhou je softvér, ktorý sa postará o samotné podpisovanie. Oba prvky musia prejsť certifikáciou Národného Bezpečnostné Úradu, ktorý overí ich spoľahlivosť a použiteľnosť. Kým kľúč si musíte zakúpiť, softvér môžete na verejných pracoviskách použiť bezplatne.

Overenie totožnosti je nevyhnutné

Digitálny podpis je vlastne šifrovací kľúč, ktorý je priradený konkrétnemu občanovi so známou identitou. Certifikačná autorita po vyplnení žiadosti skontroluje údaje vo vašom občianskom preukaze a za poplatok vám vystaví kľúč. Práve ona zodpovedá za to, že pri každom podpise je možné overiť vašu identitu. Keďže dlhý zhluk písmen, číslic a znakov si nezapamätáte a CD nosič by nebol dostatočne spoľahlivý, získate súbory uložené na čipovej karte alebo špeciálnom „USB kľúči“ s názvom token. Ich úlohou je poskytnúť softvéru pri podpisovaní váš „tajný“ kľúč, ktorý je zvyčajne chránený PIN kódom. Token, ani čítačku čipových kariet nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí ich pripojiť.

Bez špeciálneho softvéru sa nezaobídete

Ak ste už v minulosti počuli čosi o digitálnom podpisovaní e-mailov, netešte sa. Každý počítačový program pre podpisovanie musí byť certifikovaný a poštového klienta medzi nimi zaručene nenájdete. Problém spočíva v tom, že softvér musí pri podpisovaní v prehliadači ukázať kompletný obsah dokumentu, aby ste nepodpísali žiadne skryté dáta. Ide o dôveru nielen voči podpisu, ale aj voči obsahu dokumentov. Digitálny podpis sa podobá uzamknutiu dokumentu heslom. Súčasťou balenia je však iba heslo pre čítanie, zápis je nemožný.

Na trhu je niekoľko užšie špecializovaných softvérov ktoré vyžadujú internetové pripojenie. Formulár pre štátnu správu vyplníte na internete a váš počítač sa postará iba o jeho podpísanie. Vo vašom počítači nezostáva žiadna kópia, a ak nemáte mobilné pripojenie, v teréne dokument nevytvoríte.

Na úradoch nasadzovaný softvér QSign je prvým riešením, ktoré funguje odlišne. Bez pripojenia k internetu dokážete podpísať súbory vytvorené v kancelárskom balíku, alebo ľubovoľný formulár, ktorý bol pre štátnu správu pripravený. V súčasnosti je dostupná približne stovka tlačív, ktorých vypĺňanie je rovnaké ako pri vpisovaní písmen perom do papierového výtlačku. Pripravíte si vo svojom počítači desiatku dokumentov a je iba na vás, či ich odošlete e-mailom, klasickou poštou na CD nosiči alebo ich na podateľňu doručíte na USB kľúči.

Kúpa softvéru znamená investíciu a pre občana ktorý sa s eGovernmentom zatiaľ iba zoznamuje by bola jeho kúpa nerentabilná. Preto štát zaistil, aby boli softvéry inštalované na obecných úradoch, v knižniciach a na iných verejne dostupných počítačov pre bezplatné použitie. Ak chcete komunikovať elektronicky, prinesiete si so sebou iba digitálny podpis a všetko spravíte na mieste. Firmám sa investícia vyplatí. Ušetria čas i peniaze.

Úrady si nové technológie osvojujú

I keď je nábeh eGovernmentu zatiaľ pomalý, úrady si nový systém QSign pomaly osvojujú. Objem elektronickej komunikácie je zatiaľ malý, analýzy však ukázali, že vybavovanie stránok je rýchlejšie a efektívnejšie. Technológie pomôžu odbremeniť úrady od zdĺhavého osobného kontaktu a postupom času je možné že rozdeľovanie elektronických podaní vytesní i drobné úplatkárstvo.

Ak použijete pri komunikácii niektorý z certifikovaných systémov, úrad bude schopný vaše podanie spracovať. Výnimkou sú organizácie, ktoré používajú svoj vlastný komunikačný systém, ktorý je zväčša dostupný bezplatne.

Rozvoj závisí od vôle EÚ a vlády

Bežný občan si nebude život komplikovať technológiami, ktoré neraz prevyšujú možnosti jeho vedomostí. Všetko musí byť jednoduché, dostupné a bezproblémové. Preto musí pomocnú ruku ponúknuť štát. Tak ako prebieha ochrana spojenia v elektronickom obchode automaticky bez toho aby ste čosi spravili, podpisovanie musí byť otázkou zasunutia čipovej karty či tokenu do počítača.

Budúcnosť sa skrýva v štandardizácii a cenovo nenáročnej dostupnosti osobných kľúčov. Znamená to že vlády musia zaistiť nielen rozšírenie a dostupnosť softvéru, ale i to aby občan získal podpis za nízky poplatok (rádovo niekoľko stoviek korún) kdekoľvek blízko domovu (napr. na notariáte). Vyžaduje to finančné investície i úsilie. S úsporami ktoré je možné v štátnej administratíve dosiahnuť je to reálne. V roku 2007 by mal počet vystavených podpisov v podstatne SR vzrásť, pre bežného občana je však zatiaľ investícia bez návratnosti.

Súčasnosť a budúcnosť

Aktuálnu situáciu je možné hodnotiť ako pomalý štart a nástup technológie. Dostupné sú podpisy, mechanizmy na ich používanie a pripravené sú i úrady. Kým firmám spracovávajúcim množstvo agendy sa vyplatí používať podpis a softvér pre úsporu nákladov, občan ktorý komunikuje s úradmi iba niekoľkokrát ročne perspektívu v podpise nevidí. Pomohlo by celoplošné nasadenie pokrývajúce samosprávu, školstvo, zdravotníctvo, poisťovne, štátnu správu a zvyšok aparátu s tým, že poplatky na vystavenie podpisov klesnú – napríklad dotáciou štátu.

Naopak, budúcnosť otvára priestor pre silnú podporu technológií. Počítače s internetom intenzívne prenikajú do domácností, ambície pre znižovanie nákladovosti štátne správy sú vysoké a nasadzovanie technológie do praxe problémy neprinieslo.

A čo ďalej?

Digitálnym podpisom je možné vybaviť i tlačené písomnosti. Tlačiareň na bielom pozadí medzi písmenami vytlačí grafický bodový kód, ktorý dokáže overiť vystavovateľa. V archívoch bude možné identifikovať, kto dokument vystavil. Ak sa do podpisu vnesie i informácia o obsahu, bude možné zistiť či bol papierový dokument upravený a overovanie kópií naberie nový rozmer. To je však hudba budúcnosti – nebudeme si predsa nahovárať že papiere sa stanú minulosťou.

Orientačná cena podpisu: od 2300 Sk v prvom roku, 700 Sk v každom ďalšom

Orientačná cena softvéru: 4000 Sk

