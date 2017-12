IT Academy, základný kameň sveta IT

T-Systems Slovakia so sídlom v Košiciach je medzinárodná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s globálnou pôsobnosťou, kde sa pracuje s najnovšími a najmodernejšími IT technológiami.

28. máj 2007 o 0:00

V súčasnosti zamestnáva okolo 300 pracovníkov a stále hľadá ďalších mladých ľudí, ktorí túžia po slušnej odmene za dobre vykonanú prácu a po odbornom i kariérnom raste. IT sféra je oblasť, ktorá túto jedinečnú príležitosť motivovaným a kreatívnym ľuďom umožňuje, navyše to netrvá tak dlho ako v iných oblastiach. Na východnom Slovensku IT zažíva boom a práca v tomto segmente je vysoko hodnotená. Nájsť svoje uplatnenie a otvoriť bránu do sveta informačných technológií vám pomôže IT Academy, ktorú v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika organizuje spoločnosť T-Systems Slovakia. Je jedinečná v tom, že núka nielen odborné vzdelanie, ale po jeho úspešnom absolvovaní isté zamestnanie v medzinárodnej IT spoločnosti T-Systems. Žiadna iná IT spoločnosť na Slovensku neponúka vzdelávací systém tohto druhu a v takomto rozsahu.

V IT Academy je miesto pre absolventov a študentov vysokých škôl, ktorých študijným odborom nebola informatika a taktiež pre stredoškolákov. Jedinou podmienkou je ovládať aktívne angličtinu, mať vzťah k počítačom a chuť pracovať v IT sfére.

K motivovaným ľuďom a nadšencom pre informačné technológie patrí aj bývalý pedagóg, dnes IT pracovník spoločnosti T-Systems Roman Ostrožovič.

Vďaka IT Academy dostal šancu zmeniť náplň svojej práce a zlepšiť svoj štandard.

„Absolvoval som UPJŠ a desať rokov som učil matematiku. Chcel som zmenu a IT Academy mi otvorila bránu do celkom nového a zaujímavého sveta," hovorí Roman. V IT Academy absolvoval IT Farm, kde je vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni. „Je to dôkladné a náročné štúdium, ktoré však človek zvládne, ak má skutočný záujem o IT technológie. Výhodou je, že po absolvovaní som mal hneď prácu. V T-Systems ma zaujala dobrá firemná kultúra a pozitívny prístup firmy k pracovníkom," hovorí Roman Ostrožovič. „Firma sa dynamicky rozvíja a svoju budúcnosť v nej vidím optimisticky. Som presvedčený, že kto sa k nám pridá, neoľutuje," povedal Ostrožovič.

IT Academy je strešný názov pre vzdelávacie programy, ktoré realizuje spoločnosť T-Systems pre ľudí so skutočným záujmom o informačné technológie. Dôkladne vás pripraví na vstup do sveta IT v reálnom živote, operačných systémov, sietí, databáz, aplikácií atď. Prvých vyše 80 spokojných absolventov dnes už pracuje v spoločnosti T-Systems.

IT Academy poskytuje tri druhy vzdelávania a ponúka okrem teórie aj praktické príklady a prácu s počítačmi.

Summer UniversITy je určená hlavne čerstvým absolventom VŠ. Je to bezplatný mesačný kurz operačného systému Linux organizovaný v júli a auguste, ktorý preukáže potenciál záujemcu pracovať v IT oblasti. Úspešní absolventi môžu pokračovať programom IT Farm už ako zamestnanci spoločnosti T-Systems.

IT Farm je troj- až štvormesačný program pre záujemcov o prácu v IT bez dostatočných znalostí alebo s čiastočnými skúsenosťami s používaním OS Linux, databáz a podobne. Vybraní záujemcovia sa hneď stávajú zamestnancami T-Systems, pričom prvé mesiace trávia vzdelávaním v IT Farm. Otvára sa priebežne niekoľkokrát do roka, takže sa možno prihlásiť kedykoľvek.

Evening UnivesITy je bezplatný program určený hlavne študentom 3. a 4. ročníka s malými skúsenosťami, ale veľkým záujmom o IT oblasť. Kurzy bežia od februára na pôde univerzít TU KE a UPJŠ a možno ich absolvovať popri doterajšom štúdiu.

Okrem týchto kurzov ponúka spoločnosť študentom na vysokých školách nepovinný voliteľný predmet SAP, ktorý vyučujú špecialisti z T-Systems. Po absolvovaní prednášky majú študenti možnosť zamestnať sa v spoločnosti T-Systems a keďže záujem o predmet je veľký, nezaobíde sa bez výberového konania podľa ich motivácie a znalostí.

