Päť pravidiel pre správne sedenie za počítačom

Viete ako správne sedieť za počítačom? Ak dodržíte päť základných pravidiel, získate nielen pohodlie ale ochránite i svoje zdravie. Pracovať ergonomicky neznamená, že si musíte kupovať drahé stoličky, klávesnice a myši. Stačí ak nebudete svoje svaly, kost

31. mar 2007 o 15:42 Milan Gigel

i a kĺby namáhať viac, ako je potrebné.

Monitor na dosah!

Monitor nesmie byť od očí vzdialený viac ako 70 centimetrov. Čím ďalej ho od seba umiestnite, tým viac budete podvedome namáhať svoju krčnú chrbticu. Naopak, najkratšia vzdialenosť by nemala klesnúť pod hranicu 45 centimetrov. Predpažte pred seba ruku a zmerajte vzdialenosť. Ak ste mimo rozsahu, spravte všetko pre to, aby ste situáciu napravili. Niekedy pomôžu okuliare, inokedy treba upraviť svoje návyky. Ak si môžete vybrať medzi tradičným CRT monitorom a LCD panelom, uprednostnite plochý panel z polovodičov.

Zápästia neohýbajte!

Pozrite sa pri písaní textu na svoje zápästia. Ak ich ohýbate smerom nahor alebo nadol, porozmýšľajte nad tým, ako upraviť sklon klávesnice. Väčšina z nich je vybavená sklápacími nožičkami, pri notebooku môžete použiť nastaviteľný podstavec. Vysoký tlak na šľachy a nervy v zápästiach spôsobuje nielen únavu, ale i trvalé poškodenie tkanív. Nezničte si svoje zdravie iba preto, že vášmu zamestnávateľovi je všetko jedno.

Chrbát patrí na operadlo!

Stoličky sú vybavené operadlom na to, aby ste ho používali. Strnulé sedenie za počítačom s predkloneným hrudníkom zaťažuje nielen bedernú časť chrbtice, ale i jej vrchnú časť. Nepretržite natiahnuté svaly postupne strácajú svoj tonus (prirodzené pnutie) a postupne začnú uvoľňovať priestor tomu, aby sa vaša chrbtica deformovala. Nečakajte dovtedy kým medzi vašimi lopatkami vznikne hrb alebo sa ozvú medzistavcové platničky.

Vtedy je už neskoro. Pri správnom sedení sa dotýka stoličky nielen zadok so stehnami, ale i chrbát – v ideálnom prípade i spolu s bedernou chrbticou.

Nohy kolmo k zemi!

Nohy nekrčte, nevykladajte si obuv na podstavec stoličky a nesnažte sa ani držať ich pred sebou. Pri sedení by mali smerovať nadol k zemi bez toho, aby sa o stoličku opierala zadná strana kolien. Preložené nohy deformujú chrbticu, skrčenie k sebe spomaľuje prúdenie telesných tekutín do nôh a nohy vystreté vpred zaťažujú spodnú časť chrbtice. Pri sedení sa musíte cítiť pohodlne. Robte si prestávky, prejdite sa po kancelárii, zájdite na toaletu, spravte si prestávku vždy, keď si ju spravia fajčiari.

Krk držte vzpriamene!

Nemusíte sedieť vystretí ako prváčikovia na svojej prvej školskej fotografii. Dôležité je, aby bol váš krk v prirodzenej polohe.

Svoje návyky skontrolujete jednoducho. Poproste niekoho z kolegov, aby zakreslil polohu vašich uší voči pleciam. Mali by ležať na jednej osi v symetrickom rozložení. Znamená to že sa pri práci s počítačom nemáte natáčať do strán a hlava sa nesmie ťahať dopredu. Položte si monitor pred seba, myš uložte hneď vedľa klávesnice a zabudnite na zlé návyky.

Môžete spraviť pre seba ešte viac? Zaručene áno. Čím menej hodín denne za počítačom strávite, tým lepšie. Naučte sa rozlišovať počítačové pracovisko od pracovného stola. Seďte pri PC iba ak to vaša práca vyžaduje, vychutnávajte si filmové multimédiá za veľkou televíznou obrazovkou, počúvajte hudbu na audioaparatúre a nepovyšujte stôl s počítačom na jedáleň, espresso kaviareň, odpočívadlo a centrum zábavy.