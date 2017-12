S mobilnými reproduktormi od LG roztancujete svet

Ak chcete získať zo svojho hudobného mobilu viac ako zábavu do slúchadiel, mali by ste sa porozhliadnuť po nových reproduktoroch od LG. Umožnia vám podeliť sa so zábavou s ostatnými a bez problému vkĺznu do vrecka, v ktorom nosíte mobil.

31. mar 2007 o 11:00 Milan Gigel

Ak chcete získať zo svojho hudobného mobilu viac ako zábavu do slúchadiel, mali by ste sa porozhliadnuť po nových reproduktoroch od LG. Umožnia vám podeliť sa so zábavou s ostatnými a bez problému vkĺznu do vrecka, v ktorom nosíte mobil. Stereofónny zvuk je prenášaný pomocou bluetooth brány a kompatibilita je zaručená s každým mobilom, ktorý ovláda štandard vezie 2.0. Po spárovaní získate ozvučenie, ktoré spríjemní skupinové cestovanie na výlety či posedenie pri zábave. Ak patríte medzi workoholikov, užiť si môžete i skupinový konferenčný hovor. Dizajnéri sa opäť s vyhotovením pohrali a skombinovali moderné materiály s krivkami a oblúkmi. Okrem ovládacích tlačidiel pre napájanie, reguláciu hlasitosti a párovanie nechýba ani dvojica LEDiek ktorá vám zjednoduší nastavovanie. Spomínaný set by sa mal na trhu objaviť v priebehu mája a uvádzacia cena bola stanovená na 120 dolárov, čiže 3000 korún.