Reštartujte do odpadnutia

Ak máte na disku niekoľko inštalácií systému Windows medzi ktorými sa prepínate, jednoduchšie je už pri reštarte určiť ktorá z nich sa spustí pri boote ako by ste mali zmeškať ponuku v menu.

30. mar 2007 o 19:50 Milan Gigel

Bezplatne dostupný softvér Restart sa postará o všetko potrebné. Po inštalácii vám na lište nástrojov pribudne zelená ikonka, ktorá riadi nielen reštart ale i napájanie systému. Určiť môžete ktorá inštalácia Windows sa po reboote aktivuje, postarať sa môžete o prechod do úsporného režimu či hibernáciu. Ak chcete zaistiť rýchly prístup ku ktorejkoľvek funkcii, stačí ak si navolíte ktorá z nich sa spustí, ak dvakrát kliknete na ikonu.

Skvelým doplnkom je i plánovač, ktorý podľa časového rozpisu zaistí, aby sa váš počítač vypol, uspal, alebo sám reštartol do konkrétnej inštalácie Windows. Znamená to, že vždy po pracovnej dobe alebo v momente kedy sa rozhodnete spať sa počítač prepne do špeciálnej inštalácie OS, ktorá zaistí sťahovanie dát z internetu, distribuované spracovanie dát či prevádzkovanie niektorej služby.

Program Restart využíva služby Microsoft Boot Managera ktorý je súčasťou inštalácie systémov Windows a spolupracuje s platformami Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP a 2003 Server.