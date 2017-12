Mario VS. Donkey Kong 2: March of the Minis - pre logikov medzi nami

Tvrdenie, že Nintendo vždy dokázalo z jednoduchých nápadov vytvoriť skvelé hry, nie je nové. Nová je však hra, ktorá potvrdzuje platnosť predchádzajúceho výroku. Super Mario a Donkey Kong sa totiž tentoraz stretli v logickej arkáde, kompletne ovládanej do

30. mar 2007 o 8:00 Marián Kluvanec

Tvrdenie, že Nintendo v

Predstavte si klasickú logickú hru Lemmings, v ktorej by namiesto prostučkých malých lemingov pobehovali po obrazovke prostučkí malí Mariovia (mimochodom, nájde sa dnes ešte niekto, kto by nepoznal Super Maria z rovnomennej hernej série?). Títo Mariovia by však neboli skutoční, živí, ale strojoví - mechanické hračky, ktoré sa pohybujú len na základe vašich pokynov. Ďalej si predstavte, že by tú hru ktosi pomenoval Mario VS. Donkey Kong. Potom by k nej ten „ktosi“ vytvoril pokračovanie na Nintendo DS, kde by hra dostala názov Mario VS. Donkey Kong 2: March of the Minis. A teraz si predstavte, že práve čítate recenziu tohto titulu...

Do úplne jednoduchej dejovej linky, ktorá spočíva v únose krásnej dámy a v snahe o jej oslobodenie, uvedie krásna predrenderovaná animácia. Mario vo vlastnom zábavnom parku práve prezentuje novú mechanickú hračku, nazvanú výstižne „Mini Mario“. Sériová výroba zahájená, otvárací ceremoniál takisto. Ako čestný hosť vystupuje nádherná Paulína a zdá sa, že všetko pôjde ako po masle. Lenže z davu vytŕča jedna výrazná hlava... Hlava veľkého opičiaka a odvekého Mariovho rivala, Donkey Konga (spomeňte si na rovnomennú hru z r. 1981, kedy Mariovi, vtedy ešte ako záhradníkovi zvanému Jumpman, uniesol priateľku). Donkey Kong má srdce plné lásky, ktorá však nemôže byť opätovaná: Paulína si očividne rozumie s Mariom a jeho hračka sa jej tiež páči viac než Kongova (to nemyslím obrazne, ale doslovne!). To samozrejme nemôže dobre dopadnúť – Donkey Kong sa zmocňuje krehkej slečny a na Maria púšťa svoju robotickú armádu. Lenže ani Mario nie je z mäkkého cesta a tak štartuje svojich mini Mariov do boja...

Úvod ako z akčného trileru tak trochu zavádza: v hre nebudete (priamo) bojovať či nedajbože zabíjať, alebo inak ubližovať na telesnej integrite jedinca. Väčšinu hracej doby totiž zaberá riešenie logických hádaniek a problémov, ktoré je spojené s tradičnými „mariovskými“ prvkami (skákanie, branie bonusových predmetov, vliezanie do zelených trubíc a pod.). Na detaily sa už ale pozrieme v jednotlivých zložkách hry...

GRAFIKA 8 / 10

Typické 2D svety Super Maria vyzerajú na DS-ku vynikajúco a živo, ako sme sa o tom mohli napokon presvedčiť napr. už v prípade Yoshi´s Island DS. Jednoduché, ale pestrofarebné objekty a pozadia sú hlavnými znakmi Mariových svetov, do ktorých sa vždy dobre vracia. A ani tentoraz tomu nie je inak.

INTERFACE 8 / 10

Po tejto skúsenosti sa zdá, že logické hry sa lepšie ako stylusom (dotykovým perom) ani ovládať nedajú. Stylus tu totiž dokonalo supluje myš a načo sám nestačí, to doplnia tlačidlá krížového ovládača. Miniatúrnych chodiacich Mariov tak ťaháte do strán (určíte im smer chôdze), resp. do výšky pre skok. O ostatné sa už postarajú sami, a to v závislosti od toho, ako pre nich usporiadate cestu smerom k vytúženému exitu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

O cieľoch hry už som sa zmienil vyššie: dostať (najlepšie všetkých) mechanických Mariov do východu v množstve viac či menej krátkych úrovní s rôznymi nastraženými prekážkami a nepriateľsky naladenými bytosťami (nesmú chýbať obligátne strieľajúce mäsožravé rastliny). Hlavnou úlohou hráča je teda nastaviť cestu (poprepínať páčky, vytvoriť premostenie nad ostňami a pod.) podľa možnosti tak, aby Mariovia po ceste do cieľa pozbierali bonusové predmety a mince, ako aj zlatého Maria, ktorý predstavuje vyššie bodové ohodnotenie. Na konci každého levelu hra ohodnotí výkon bodmi, pričom mimoriadne úspešní hráči dostanú za odmenu bronzovú, striebornú, či zlatú hviezdu. To je celkom motivujúce, lebo sama o sebe sa hra dá zvládnuť celkom poľahky. Návrat do prekonaných úrovní sa stáva pri takomto hodnotení výkonov zmysluplným (nejde teda len o umelé predlžovanie hracej doby).



MULTIPLAYER neobsahuje

ZVUKY 8 / 10

Zvuky predstavujú v tomto prípade tradične vysoký štandard – na to sme už u Nintenda zvyknutí. Nijaké prekvapenie sa teda nekoná: rôzne ujúkania, výkriky, ale aj nasamplované vety dobre zapadajú do štýlu hry.

HUDBA 8 / 10

Nenáročnému uchu lahodiace „sirupové“ melódie našli aj teraz svoje uplatnenie. Medzi množstvom nových skladieb začujete sem-tam aj variácie na staré známe témy z prvých Super Mario titulov. Inak nič nové pod slnkom.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Aj náročnejšie levely, kde treba ponastavovať množstvo rôznych „dzindzíkov“ sú zvládnuteľné vďaka tomu, že nie je vždy povinné vyniesť z úrovne všetkých mini Mariov. To pravé orechové však začína až pri pokuse o stopercentné zvládnutie danej úrovne a získanie zlatej hviezdy. To sa už zapotia aj skúsenejší hráči.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Ani na tak skvelý handheld, akým Nintendo DS bezpochyby je, nemôže byť každá nová hra revolučná. Mario VS. DK 2 si však takéto ambície ani nekladie. Chce byť „len“ zábavnou voľnočasovou alternatívou - príjemnou oddychovkou s príjemným spracovaním a príjemnou atmosférou. A to, myslím si, poteší každého hráča.