MDPT pripravuje prevod akcií Slovak Telekomu

MDPT chce akcie previesť aj preto, aby zamedzilo kritike nedostatočnej nezávislosti Telekomunikačného úradu SR zo strany Európskej komisie

30. mar 2007 o 10:46 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) pripravuje prevod akcií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) zo svojho portfólia. "O časovom harmonograme ani ďalších podrobnostiach zatiaľ nebudeme poskytovať bližšie informácie," povedal pre agentúru SITA hovorca ministerstva Marián Jánošík. Rezort týmto vyhlásením reagoval na ďalšiu kritiku Európskej komisie (EK) o nedostatočnej nezávislosti slovenského Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Ten je totiž financovaný z rozpočtovej kapitoly MDPT, ktoré je zároveň 34-percentným akcionárom ST.

Situáciu, kedy ministerstvo platí zo svojej kapitoly regulačný telekomunikačný úrad a zároveň je akcionárom významnej telekomunikačnej firmy, už kritizuje EK aj slovenskí alternatívni operátori niekoľko rokov. Ďalším štátnym akcionárom ST je Fond národného majetku SR s 15 % akcií, majoritný balík 51 % má Deutsche Telekom.

Podľa Jánošíka by ďalším opatrením, ktoré by malo riešiť situáciu Telekomunikačného úradu SR, malo byť jeho zlúčenie s Poštovým úradom SR ešte v tomto roku. Či by nový úrad dostal samostatnú rozpočtovú kapitolu alebo by bol fungoval ako samofinancovateľný zatiaľ ministerstvo

nekonkretizovalo.

"Kritika EK o neodstatočnej samostatnosti slovenského regulátora sa opakuje pravidelne. Ani ja nepovažujem postavenie slovenského telekomunikačného úradu zďaleka za ideálne. Priestor na riešenie tejto situácie vidím práve pri príprave legislatívy týkajúcej sa zlúčenia telekomunikačného regulátora s Poštovým úradom," povedal pre agentúru SITA predseda TÚ Branislav Máčaj, ktorý úrad vedie od decembra minulého roka.

EK kritizovala slabú nezávislosť slovenského a poľského regulátora vo svojej najnovšej správe o telekomunikačných trhoch v EÚ, ktorú publikovala vo štvrtok 29. marca. Napriek tomu, že táto kritika smerom na Slovensko sa opakuje už niekoľko rokov, minister dopravy Ľubomír Vážny ešte v októbri minulého roka tvrdil, že je neopodstatnená. "Európska komisia považuje súčasný stav za závislosť, ja v tom závislosť zatiaľ nevidím," povedal vtedy Vážny a dodal, že rezort bude hľadať cesty, ktoré sú najvýhodnejšie či už pre štát alebo samotnú reguláciu, tak aj vyhovujúce pre komisiu.

Problémom pri modeli, ak bude TÚ samofinancovateľný, je podľa Vážneho fakt, že úrad nebude môcť vydávať záväzné predpisy, čím by sa obmedzila jeho celková pôsobnosť. "Taká nezávislosť, aká je nám teraz diktovaná, nepomôže nikomu nič," vyhlásil vlani Vážny. Podľa neho rezort dopravy nikdy do nezávislosti TÚ nevstupoval, naopak vždy vytváral podmienky také, aby bola dodržaná nezávislosť regulácie. Podľa vyjadrení ďalších predstaviteľov MDPT by sa mal zákon o zlúčení telekomunikačného a poštového úradu dostať na stôl vláde v treťom kvartáli tohto roka, rezort sa však mal snažiť aj o urýchlenie tohto procesu.

SITA, it;bt