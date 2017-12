YouTube udelila ceny za najlepšie videá

Populárna internetová stránka YouTube zverejnila mená víťazov, ktorým udelila ceny za najlepšie videá.

30. mar 2007 o 0:00 (sita)

Americká rocková skupina OK Go vyhrala v kategórii najkreatívnejšie video. Komediálny seriál Ask a Ninja, záznam vystúpenia speváčky Terra Naomi a propagačné video Free Hugs Campaign, podporujúce ľudský kontakt a objatie v súčasnej neosobnej dobe, figurovali medzi víťazmi v siedmich kategóriách.

Medzi víťazmi boli i Thewinekone, ktorý získal cenu za najlepší komentár a Smosh za najkomediálnejšie video, stvárňujúce muža, opusteného na ostrove.

Animácia Kiwi! bola ocenená ako najrozkošnejšie video. Ceny sa udeľovali podľa hlasovania návštevníkov.