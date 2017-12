EK uvažuje o úprave regulácie telekomunikačných trhov

Európska komisia (EK) uvažuje o viacerých zmenách pri regulácii súťaže na telekomunikačných trhoch členských krajín únie.

29. mar 2007 o 16:02 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Jednou z navrhovaných zmien je zníženie počtu relevantných trhov, ktoré analyzujú národní regulátori a ktorých výsledkom býva uloženie špecifických povinností významným hráčom. Podľa informácií Telekomunikačného úradu SR (TÚ) by s platnosťou od 2. polroka 2007 mali byť napríklad zrušené maloobchodné trhy miestnych a medzimestských volaní, medzinárodných volaní a minimálneho súboru prenajatých okruhov.

"Zatiaľ sme nestihli vyhodnotiť ani dopady opatrení, ktoré sme uložili po prvom kole analýz trhov. Chystáme sa na druhé kolo analýz zadefinovaných trhov a ak sa ich počet zmení, môže nám to spôsobiť problém," povedal predseda TÚ Branislav Máčaj. Každý národný regulátor však teoreticky aj po zmene odporúčaných relevantných trhov môže definovať vo svojej krajine iný počet trhov, musí však EK presvedčiť o ich opodstatnenosti. "Takýto návrh vlastných trhov a presviedčanie komisie o opodstatnenosti sa z pohľadu prácnosti rovná analýze daného trhu," povedal riaditeľ odboru ekonomickej regulácie Telekomunikačného úradu SR Pavol Gerhat.

SR po vstupe do únie prevzala od EK odporúčaný počet 18 relevantných trhov. TÚ doteraz ukončil a zverejnil analýzy 17 z nich. Chýbajúca analýza sa týka trhu medzinárodného roamingu v mobilných sieťach, kde však EK v krátkej dobe pripravuje regulačné opatrenie. Z 15 trhov, kde úrad konštatoval existenciu významného podniku, bol na štrnástich za takýto podnik označený Slovak Telekom. Na trhu ukončenia volaní v mobilných sieťach boli za významný podnik označení Orange a T-Mobile. "Myslím si, že v tomto momente existuje z pohľadu regulácie a definovaných trhov nepomer medzi oblasťou pevných sietí a oblasťou mobilných sietí," komentoval situáciu predseda TÚ Máčaj. To je však dané aj zadefinovanými trhmi, z ktorých sa väčšina venuje práve regulácii pevných sietí vzhľadom na existenciu bývalých monopolných poskytovateľov služieb na pevných linkách vo väčšine krajín EÚ.

Denník Financial Times vo štvrtok zverejnil aj ďalšie informácie o uvažovaných zmenách v regulácii. Telekomunikačné spoločnosti v Európe podľa nich možno budú musieť oddeliť svoje siete a poskytovanie služieb ako súčasť pripravovaných nových pravidiel. Spoločnosti tak budú stále môcť vlastniť siete, ale budú musieť ustanoviť samostatnú riadiaci štruktúru, na ktorú bude dozerať národný regulačný úrad, informoval ďalej denník. Úvahy o takomto type regulácie pre Financial Times potvrdila aj komisárka Európskej únie pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. Ako však pre agentúru SITA povedal predseda TÚ SR Branislav Máčaj, zatiaľ ide len o úvahy, pričom spomínaná povinnosť oddeliť siete a služby by podnikom mohla hroziť až ako najostrejšie opatrenie. To by mohol národný regulátor uložiť v prípade neúspešnosti regulácie predošlými opatreniami.