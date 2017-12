Obloha v apríli

Počas predposledného marcového týždňa sneh, prvý jarný deň a zmena stredoeurópskeho času na letný. Reálny príchod jari je akýsi rozpačitý. Rovnako ako predtým zima. Čo pripraví apríl na nočnej oblohe?

29. mar 2007 o 0:00 Štefan Gajdoš

S príchodom astronomickej jari sme sa začali lúčiť s typickými zimnými súhvezdiami. Po zotmení sa k západu skláňa Orión aj Veľký pes - Canis Major - so Síriom (na ilustrácii z www.astro.cz). Znova ich uvidíme až na jeseň ako predzvesť zimy. Hneď večer sú vysoko Blíženci a Býk, vidíme zapadať kúsok Andromedy. Západnej až severozápadnej oblohe ešte vládnu Povozník a Perzeus. Neskoro večer sa z juhu k západu presúva Lev, nasleduje ho Panna a v noci nenápadné Váhy. Vysoko nad južným obzorom kulminuje Pastier. Po polnoci ho nasleduje Herkules s lichobežníkovým trupom.

Medzi nimi je zovreté dobre viditeľné malé súhvezdie s charakteristickými kontúrami Severná koruna. Celý východ až juhovýchod vtedy ovládajú žiarivé hviezdy letných súhvezdí. Popri obrazcoch Labute a malej nápadnej Lýry sa nad obzor vynára Orol a drobný Delfín. Pred nimi sa pod Herkulom nasúva rozložitý Hadonos a tesne nad juhovýchodný obzor nesmelo vykukuje Škorpión s oranžovou hviezdou Antares.

Na opačnej strane oblohy, nad severným obzorom okolo Polárky, opisujú oblúky u nás nezapadajúce súhvezdia obklopujúce Malý voz. Nápadné je "dvojité W" (alebo "M", ak chcete) súhvezdia Kasiopeja, ktoré sa počas noci presúva zo severozápadu nad severný obzor, a nadránom sa dvíha na severovýchode. Nad hlavou, v zenite, uprostred noci Veľký voz uvoľňuje priestor dlhému Drakovi s výraznou hlavou a Cefeovi.

Merkúr bude celý mesiac na oblohe príliš blízko pri Slnku, preto bude nepozorovateľ-

ný. Prémiou sa stala žiarivá Venuša, ktorú zbadáme aj bez hľadania hneď večer vysoko nad západným obzorom ako Večernicu putujúcu od Barana k Býkovi len pár stupňov pod Plejádami (jasná otvorená hviezdokopa). Spočiatku bude zapadať hodinu pred polnocou, koncom apríla až takmer o polnoci.

Mars uvidíme až nadránom nedlho pred východom Slnka. Druhý deň apríla prejde hranicou súhvezdí z Kozorožca do Vodnára a jasnosťou neupúta. Jasný Jupiter vychádza okolo polnoci a pri jeho zápornej deklinácii ho nájdeme nízko nad obzorom pod obrazcom Hadonosa. Takmer celonočným objektom je Saturn medzi Levom a Rakom, zapadá nadránom. Urán a Neptún sú na oblohe nízko a dosť blízko pri Slnku, preto v jeho žiare budú nepozorovateľné.

Ku kráse oblohy prispeje aj Mesiac. Jeho spln nastane 2. apríla večer (19.15). Poslednú štvrť uvidíme 10. apríla tiež večer (20.04, nov nastane o ďalších sedem dní - 17. 4. popoludní (13.35). Prvá štvrť príde na rad ako posledná: 24. 4. ráno o 8.35. Po nove sa na zopár dní vytvorí nad západným obzorom pekné večerné zoskupenie úzkeho Mesiaca, Venuše, Plejád a niekoľkých jasných hviezd.

Začiatkom tretej aprílovej dekády je aktívny pravidelný meteorický roj Lyridy. Tento rok môžeme jeho meteory pozorovať 20. - 25. apríla. Najviac Lyríd by sme mali vidieť v noci z 22. na 23. apríla, keď pred polnocou má byť maximum jeho aktivity. Radiant bude najprv nízko na severovýchode a do rána sa dvihne k zenitu. Mesiac pred prvou štvrťou s vysokou deklináciou bude pozorovanie rušiť do druhej nočnej hodiny. Aktivita roja je kolísavá, s frekvenciou 10 - 15 meteorov za hodinu však možno rátať.