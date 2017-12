F1 Championship Edition - Schumacher sa vracia!

Vyšla nová formula! Čože, znovu? Veď to je len zopár mesiacov, kedy sme sa tešili z poslednej verzie pre PS2, ktorá musela zaujať každého fanúšika – či už z tábora Schumiho alebo Alonsa. Lež s príchodom novej Playstation 3 si pre nás páni vývojári priprav

29. mar 2007 o 8:30 Ján Kordoš

Nie každému sa to bude páčiť, nie každý s tým bude súhlasiť, ale výrazná premena grafického spracovania jednoducho zdvihla hrateľnosť o niekoľko stupienkov smerom nahor. Bolo by však príliš odvážne tvrdiť, že práve vizuál je tou najzákladnejšou zložkou hry, bez ktorej by sa žiadne výsledné hodnotenie neprešvihlo cez magickú sedmičku. V prípade F1 Championship Edition však treba poznamenať, že takmer dokonalá hrateľnosť výrazne skrášlenou tváričkou získala ešte o niečo podmaňujúcejšiu atmosféru. Modely strojov svojou príťažlivosťou už začínajú skutočne pripomínať televízne zábery z kolotoču F1. Všetky monoposty síce vychádzajú z dizajnu minulej sezóny (o tom neskôr), ale nič to nemení na tom, že priblíženie realite musí každého fanúšika F1 zahriať pri srdci. Detailné scenérie okolo trate síce nemusíte vôbec vnímať a vo vysokej rýchlosti to ani nebudete stíhať, ale pri vychádzkovom tréningu postrehnete množstvo objektov vôkol širokého asfaltu.

Ku kontroverzným efektom patrí napríklad roztrasená kamera. V rôznych filmoch a seriáloch ide o zaujímavú prácu, avšak v hernom biznise to môže pôsobiť trochu nepríjemne. Spočiatku je vtiahnutie do kokpitu vynikajúce, avšak v niektorých prípadoch môže po hodinke-dvoch hrania padnúť kosa na kameň. A s výrazným cink začnú nejednému hráčovi slziť oči. Doslova. Možno to tak skutočne vyzerá, avšak je rozdiel sledovať skutočný otriasajúci sa výhľad a neustále pohybujúci sa obraz na TV. Samozrejme sa dá na túto featurku zvyknúť, ale chce to čas a možnosť vypnutia by zrejme nikoho nezabila. Ďalšie mierne zaváhanie si tvorcovia mohli odpustiť pri minimalistickom zobrazení poškodenia monopostu. Tam, kde MotorStorm rozsieva do okolia neskutočné množstvo kúskov karosérie, tam F1 Champ. Edition ukáže odtrhnuté koleso, odpadnuté krídlo alebo prednú masku. Navyše je to u každej situácie takmer na vlas rovnaké. Fyzikálny model zostal pri starom stvárnení, čo taktiež nemusí každému vyhovovať, predsa len sa dalo vyžmýkať z celého konceptu omnoho viac a nehádzať všetko ako cez spomínaný kopirák.

Podobným štýlom by sme mohli pokračovať do skonania svetov: umelá inteligencia sa vôbec nezmenila a po niekoľkých týždňoch začali vychádzať na povrch menšie mušky typu niekedy príliš sterilnej a neagresívnej jazdy protivníkov, niektorých nezvládnutých situácií (známe je obiehanie havarovaných monopostov, pričom vzniknutý chaos vám síce v niektorých prípadoch pomôže, no rovnako vás môže poškodiť, pretože AI na situáciu jednoducho nezareaguje promptne) alebo absencia taktických zastávok v boxoch. Repertoár módov sa taktiež vôbec nezmenil, pričom najzaujímavejšia je rozhodne kariéra. Lenže F1 Championship Edition vyšla v Amerike mesiac dozadu a my Európania sa nedočkáme žiadnej vylepšenej verzie ako napríklad v prípade spomínaného MotorStormu. Čo to konkrétne znamená? Nová sezóna nám už začala, ale ak si chceme zasúťažiť virtuálne, musíme sa uspokojiť z predošlou sezónou.

Hrateľnosť sa taktiež nezmenila: kto chce, odkrúži si len zopár kôl na obľúbenej trati a ku šťastiu mu to na pár desiatok minút bude stačiť. Skutočná výzva však leží pri nohách tým, ktorí sa nastavia maximálnu (čiže skutočnú) dĺžku preteku, vypnú asistentov brzdenia a zatáčania. Nie je to síce úplne realistický model, napríklad na famózne Grand Prix 4 na PC F1 Championship Edition skutočne stále nemá, avšak nájsť vhodný kompromis medzi zábavou a simuláciou sa podarilo tvorcom vhodne odhadnúť. Netreba sa však nechať opiť suchým rožkom – screenshoty prezentovali hru v oslnivom lesku. Realita je iná, na to sme si zvykli. Nie je to o niekoľko rádov, no upozorniť na to musím. Ovládanie pomocou analógov môžete nahradiť pohybovým senzorom, avšak otáčanie gamepadom je skôr hrou na efekt. Nie, že by táto funkcia bola výrazne neošetrená, no rýchlosť zatáčania a jeho intenzita nie je dostatočná a preto sa vyberanie zákrut stáva v niektorých prípadoch neskutočným utrpením. Možnosť ovládať hru klasicky vás síce pripraví o kúsok hrateľnosti, avšak kompromis medzi efektom a skutočnou funkčnosťou vás vráti do minulých dielov.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,1 / 10

Čo viac o nových formulách F1 Championship Edition napísať a zbytočne sa neopakovať? Ono je príliš obtiažne vyriecť konečný ortieľ nad hrou, ktorá jednoducho prekonala len zmenu vizáže a preniesla sa na novú platformu. Všetko ostatné ostalo pri starom, pričom niektoré veci nemusíme brať nutne ako krokom späť, no absenciu nových štatistík odpustiť nemôžeme. Rada na záver? Pre fanúšikov ide určite o raj na virtuálnej zemi a ak nebudete ľutovať zaplatenie si prerábky starých formúl z posledného ročníku pre PS2 do krajšej grafiky, určite bude pre vás výsledné hodnotenie úplne zbytočné. Pre bežných hráčov by však mohlo padnúť jednoduché a zároveň logické odporučenie: radšej počkať na ďalší ročník. Načo to skrývať – čakali sme rozhodne viac než len zmenu grafiky a do čela sa dostáva zoznam kompromisov. Otáčanie gamepadom vs. Absencia vibrácií. Reálne štatistiky vs. Minulá sezóna. Pokračovať ďalej je zbytočné. Hrateľnosť však stále zostáva sedieť na vysokých priečkach a nie je dôvod odopierať F1 Championship Edition skutočne podmanivú atmosféru. Stará hra pre novú platformu.