Molčan: Rýchlosť pripojenia na internet vzrastie desaťnásobne

28. mar 2007 o 13:43 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME

Telekomunikačné firmy začnú podľa predsedu predstavenstva alternatívneho operátora pevných liniek GTS Nextra STANISLAVA MOLČANA už čoskoro ponúkať v jednom balíku mobil, pevnú linku a internetové pripojenie. Firmy by mali vďaka tomu ušetriť.

Aká je situácia na Slovenskom trhu pevných liniek?

„Počet pevných liniek na Slovensku podobne ako v iných krajinách sveta už dlhé roky klesá. Hlavným dôvodom je samozrejme migrácia užívateľov do mobilných sietí. Využitie siete bývalého monopolného operátora zachraňujú momentálne širokopásmové služby, najmä prístup do internetu a pridáva sa televízia. Väčšej penetráciu týchto služieb bráni skutočnosť, že všetky tieto služby sú vlastne poskytované len Slovak Telekomom a len 10 percent aDSL zákazníkov majú zazmluvnených alternatívci, aj to sa jedná viac-menej len o predaj služieb ST. Pomôcť v danej situácii môže len uvoľnenie miestnych vedení.“

Podpísal už niektorý z alternatívnych operátorov zmluvu o prenájme tzv. poslednej míle?

„Dodnes nebola podpísaná žiadna zmluva o prenájme. Nestalo sa tak preto, že návrh zo strany Telekomu je zatiaľ pre nás neakceptovateľný najmä z finančných dôvodov. V súčasnosti s ST intenzívne vyjednávame a predpokladáme, že s rokovaniami by sme v dohľadnej dobe mali výrazne postúpiť ďalej.“

Cítite na poli širokopásmového prístupu k internetu konkurenciu aj zo strany mobilných operátorov?

„Áno, je tu aj konkurenčný tlak zo strany mobilných operátorov, konkurencia je silná. Hráči z veľkej trojky – T-Com, T-Mobile a Orange – investujú obrovské množstvo finančných prostriedkov do marketingu, dôsledkom čoho je vidieť až pretlak v médiách. Naša komunikácia potom zaniká a je neefektívna.“

Situácia na trhu firemných klientov je ale iná, ako u domácich používateľov.

„V segmentačnej pyramíde zákazníkov, kde sú v hornej polovici firemní zákazníci a v spodnej menšie firmy a domáci používatelia, je podiel alternatívnych operátorov v hornej polovici výrazne väčší ako v spodnej a neustále sa zväčšuje.“

Čo je podľa vás za rastom širokopásmového internetu na Slovensku? Čo tento rast brzdí?

„Rozšírenie širokopásmového internetu rastie najmä vďaka jeho stále väčšej popularite a vyššej kúpyschopnosti ľudí. Napriek tomu sme stále na chvoste Európskej únie. Pomôcť by mohlo uvoľnenie poslednej míle siete Telekomu, čo by malo za následok zníženie ceny pripojenia a širšie portfólio služieb."

Dá sa povedať, že vytáčané pripojenie, tzv. dial-up, vymiera?

„Počet klientov dial-upu značne klesá z mesiaca na mesiac. Medziročne máme zhruba o 36 percent menej zákazníkov, ktorí túto službu využívajú. Okrem toho klesá aj objem minút, ktorý strávia títo používatelia na internete. Veľa z používateľov dial-upu nám samozrejme migruje na širokopásmové pripojenie. Pre niektorých používateľov však bude ešte dlho dial-up potrebný, napríklad ako záložné pripojenie, prípadne z dôvodu nedostupnosti iného pripojenia“

Akú rýchlosť širokopásmového pripojenia možno očakávať v najbližšom čase?

„Vždy to závisí od nasadenej technológie. Tá sa z roka na rok mení, zdokonaľuje a môže byť veľkou konkurenčnou výhodou pre tých operátorov, ktorí začnú poskytovať DSL služby na uvoľnených miestnych vedeniach. Môžu totiž nasadiť najnovšiu technológiu, ktorá umožní poskytovať omnoho rýchlejšie pripojenie ako súčasné zariadenia. Sú to nemalé investície a nie je možné tieto zariadenia vymieňať každý rok. Ich rýchlosti sa pohybujú o rád vyššie, teda ak dnes máme k dispozícii megabity, nové technológie ponúkajú desiatky megabitov.“

Myslíte si, že sú hlasové pevné linky za zenitom?

„Firemná klientela bude aj naďalej využívať hlasové pevné linky. Postupne sa však mení technológia. Od klasickej, mnoho desiatok rokov používanej technológie sa prechádza na VoIP riešenia a takéto hlasové služby pre firmy sa začnú poskytovať ako konvergentné riešenia. Pri rezidenčných klientoch je oproti firmám väčší trend úplne migrovať na mobilné služby. Aj títo klienti však pri využívaní fixnej telefónie budú postupne prechádzať na VoIP riešenia.“

Čo sú to konvergentné riešenia?

„Konvergentné riešenia hlasových služieb prinášajú pre klientov komplexné fixné a mobilné hlasové riešenia od jedného telekomunikačného operátora. Prináša to pre zákazníka množstvo výhod, najmä čo sa týka komfortu využívania služieb, technického riešenia a v neposlednom rade cenového zvýhodnenia. Trend do budúcnosti je platba paušálnych poplatkov aj za hlasové služby, podobne ako pri internete a dátach.“

Kedy by boli tieto služby reálne dostupné?

„V krajinách našich sesterských firiem kolegovia o týchto službách už intenzívne rokujú s mobilnými operátormi. My podobne ako oni nemáme licenciu na poskytovanie mobilných služieb a preto takéto služby zatiaľ nemôžeme poskytovať. Fixní telekomunikační operátori sú odkázaní na spoluprácu s mobilnými na báze MVNO, čo znamená prenájom mobilnej siete a prevádzku takzvaného mobilného virtuálneho operátora.“

Mali by ste aj vy záujem stať sa virtuálnym mobilným operátorom?

„Minimálne pre firemných klientov určite áno. V blízkej dobe zahájime rokovania so všetkými operátormi na Slovensku o možnosti takejto spolupráce“

Dokážu telekomunikačné firmy obsadiť voľné pozície?

„My ako firma s tým nemáme problém. Finančné ohodnotenie ľudí v tomto segmente je vysoké, takže je to dobrá motivácia pre ľudí pracovať pre telekomunikačné firmy. Zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by sme mali problém dlhodobo obsadiť nejakú pozíciu.“

Musíte lákať ľudí z iných firiem, alebo vám stačia absolventi?

„Našou stratégiou je brať hotových ľudí. Ak takí nie sú, musíme si ich vychovať. Výrazne efektívnejšie je však pre firmu brať si hotových ľudí a to aj napriek tomu, že sú samozrejme drahší.“