Briti za svoje osobné dáta na internete zodpovednosť necítia

Menej ako polovica z dospelej 29-miliónovej internetovej populácie vo Veľkej Británii verí, že za ochranu svojich osobných údajov na internete nezodpovedá. Jeden zo šiestich zodpovednosť pripisuje bankám. Vyplýva to z vládneho výskumu realizovaného spoloč

29. mar 2007 o 0:22 (sita)

nosťou Get Safe Online a internetovou stránkou spoločnosti BBC.

Do výskumu sa zapojilo 2 441 osôb. Podľa neho, sa obeťami internetového podvodu stalo 12 percent ľudí. V priemere pritom prišli asi o 875 libier (43 500 Sk). "Internet je dnes ako skutočný svet. Keď nás vykradnú, neviníme z toho políciu. Rovnako musíme prebrať plnú zodpovednosť za to, čo robíme online, ako keď sa snažíme zabezpečiť naše domy alebo autá," uviedol výkonný riaditeľ Get Safe Online Tony Neate.

Asi 48 percent zo všetkých respondentov cítilo zodpovednosť za bezpečnosť svojich osobných informácií. Jeden zo šiestich používateľov internetu si myslel, že za jeho bezpečnosť zodpovedá banka, kým 13 percent ju pripisovalo sprostredkovateľovi pripojenia. Popri piatich percentách ľudí, ktorých v minulom roku podviedli počas nakupovania online, tri percentá sa stali obeťami krádeže identity, kým štyrom percentám takto odcudzili informácie o bankovom účte či kreditnej karte.