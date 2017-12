Wikipédia môže byť užitočným nástrojom

Vložiť chybnú či zavádzajúcu informáciu do internetovej encyklopédie Wikipédia je jednoduché, pretože pridávať články môže ktokoľvek. Čeliac kritike, tvorcovia encyklopédie sa snažia nájsť pre tento problém prijateľné riešenie.

29. mar 2007 o 0:00 (sita)

Zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales povedal, že budúce verzie budú zahŕňať nástroje, vďaka ktorým sa budú dať jednoduchšie a účinnejšie vychytať nepresnosti a overiť, či boli články napísané dôveryhodným zdrojom. Otvorený charakter Wikipédie však znamená, že chyby nikdy nezmiznú, budú ale odstraňované rýchlejšie.

"Komunita Wikipédie odvádza skvelú prácu pri nachádzaní chýb, potrebujú len lepšie nástroje, aby ju mohli vykonávať efektívnejšie," uviedol Wales. Zároveň tvrdí, že overiť si profesionálnosť určitých prispievateľov nie je problémom. Tvorca encyklopédie si nemyslí, že by úzus ponechať prispievateľom možnosť ostať v anonymite bol v nejakom zásadnom rozpore so zodpovednosťou, ktorú by mali za obsah svojich článkov preberať. "Zrušenie anonymity absolútne nič nevyrieši," prízvukoval Wales.

Niektoré školy a univerzity zakázali svojim študentom uvádzať Wikipédiu ako zdroj pri školských prácach, vyčítajúc jej nepresnosti citovaných faktov. Jimmy Wales súhlasí s tým, že Wikipédia by nemala figurovať v seminárnych prácach a referátoch ako zdroj, avšak zakázať študentom používať ju prirovnal k zákazu "počúvať rock n'roll". Učitelia by mali zdôrazniť svojim študentom klady a zápory Wikipédie - encyklopédia môže byť pre nich užitočným nástrojom, ktorá im umožní rýchlo a jednoducho získať hrubý prehľad o požadovanej problematike.