Koľko informácií ľudstvo vyprodukuje?

Ľudstvo každý deň vyprodukuje asi 440 petabytov informácií – fotografií, e-mailov, webových stránok, telefonátov, faxov, televízneho vysielania a ďalšieho obsahu.

28. mar 2007 o 0:00 (tb)

Každý deň tak na svete pribúda množstvo informácií zodpovedajúce desaťtisíc násobku všetkých kníh, ktoré boli kedy na Zemi vydané.

Podľa štúdie spoločnosti IDC minulý rok pozemšťania vytvorili asi 161 exabytov dát. Ak by sa mali vytlačiť a zviazať do kníh, tvorili by dvanásť stĺpcov siahajúcich zo Zeme až po Slnko.

IDC však odhaduje, že každá informácia je skopírovaná v priemere viac než trikrát.

Pôvodných informácií, ak by sme nepočítali kópie, tak svet vytvoril „len“ 40 exabytov.

Autori štúdie odhadujú, že množstvo produkovaných informácií bude naďalej prudko rásť a do roku 2010 dosiahne úroveň 601 exabytov ročne.

V tomto čase bude 70 percent všetkých dát tvorených jednotlivcami – dnes ešte stále väčšinu vytvárajú vlády a firmy.

Pred štúdiou IDC sa množstvo produkovaných informácií pokúšali odhadnúť len vedci z univerzity v Berkeley, podľa ktorých v roku 2003 svet ročne produkoval 5 exabytov originálnych dát.

Na rozdiel od novej štúdie však vtedy počítali aj nedigitálne informácie, napríklad papierové dokumenty.