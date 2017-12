Mobilkom Austria získal licenciu GSM v Macedónsku

27. mar 2007 o 13:16 TASR

Viedeň 27. marca (TASR) - Mobilkom Austria získal licenciu GSM na poskytovanie mobilnej komunikácie v Macedónsku. Licencia, za ktorú dcéra Telekom Austria zaplatila 10 miliónov EUR, v prepočte 330,626 milióna SKK, platí 10 rokov a automaticky sa predĺži na ďalších 10 rokov.

Mobilkom Austria v Macedónsku investuje 70 miliónov EUR. Podľa licenčných podmienok musí začať s prevádzkovaním mobilných sietí do pol roka od udelenia licencie a pripraviť 30-% pokrytie v priebehu 12 mesiacov, 50-% do 24 mesiacov a 90-% pokrytie do 48 mesiacov.

Mobilkom má v Rakúsku vedúce postavenie na trhu. Ďalšie mobilné dcéry pôsobia v Chorvátsku, Slovinsku, Lichtenštajnsku, Bulharsku a prípravy pokračujú okrem Macedónska i v Srbsku.

Informovala agentúra APA.

(1 EUR = 33,626 SKK)