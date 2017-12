Jade Empire : Special Edition - Ďalšia perla od BioWare

BioWare na nás chŕli kvalitné tituly ako na bežiacom páse, všetky ich hry majú hĺbku, majú dej a majú iskru. Už sme tu mali rpgčka na základe licencie Forgotten Realms, už sme tu mali rpgčka z prostredia Hviezdnych Vojen. Bolo už len otázkou času, kedy sa

27. mar 2007 o 10:30 Tomáš Koza

Jedným z týchto šťavnatých základov je pútavý a dobre napísaný príbeh, ktorý v tradícii hier od BioWare intenzívne rotuje okolo hlavnej postavy. Všetko sa teda začína veľmi podobne ako v Neverwinter Nights 2. Ste sirota vychovávaná od útleho veku majstrom Li, ktorý okrem toho, že bol v minulosti vrchným stratégom impéria, sa intenzívne venuje bojovým umeniam a skrýva jedno z vašich najväčších tajomstiev. Potom, čo vám z neho začne odkrývať isté črepiny sa ale všetko zvrtne a škola, ktorá bola po dlhé roky vašim domovom, sa ocitne v plameňoch a vy sa vydáte hľadať toho, kto spôsobil smrť vašich priateľov, vašej rodiny. Toho, kto spôsobil bolesť vo vašom srdci. Počas cesty sa vám budú odkrývať ďalšie útržky vašej minulosti a hlavne vášho osudu. Už od začiatku vám však všetci budú dávať najavo, že ste ten vyvolený... nič však nie je zadarmo a hoci sa týmto titulom len tak hocikto pýšiť nemôže, budete ho musieť vlastnými silami obhájiť.

Počas potuliek starým impériom pod vládou cisára Sun Haia stretnete mnoho postáv, ktorým bude váš údel sympatický, a tak sa rozhodnú spríjemniť vám cestu svojou spoločnosťou, ale hlavne svojím bojovým umením. Narazíte na mnoho zaujímavých charakterov, ktoré s vami po vzore Knights of the Old Republic budú viesť dialógy a postupom času meniť svoj postoj k vám. Na rozdiel od ostatných hier z továrne BioWare vám bude kryť chrbát vždy len jeden, tí ostatní na vás budú poslušne čakať pri táborovom ohni. Zaujímavý je spôsob, akým sa v Jade Empire cestuje po väčších vzdialenostiach. Ku podivu to bude pomocou lietadla s raketovým pohonom. Čo by však človek nečakal, je spôsob akým cestovanie prebieha. Počas letu na vás totižto vždy budú útočiť nepriateľské lietajúce stroje a vtedy sa hra prepne do akéhosi arkádového módu a umožní vám po vzore hier ako Tyrian alebo Raptor rozstrieľať ich na padrť. Ak vám však zaujíma Role Playing, môžete túto minihru preskočiť bez nejakej vážnej ujmy. Aj keď sa v Jade Empire môžete pohybovať kam len chcete a ako len chcete, ide v podstate o dosť lineárnu hru. Všetko sa točí okolo hlavného príbehu a okolo hlavného hrdinu. Narazíte však aj na hromadu postranných questov, ktorých nie je málo a ak ich chcete prejsť všetky, pripravte sa na zdvojnásobenie herného času. Postranné questy vám tak ako vo všetkých ostatných hrách dajú za odmenu skúsenosti, peniaze či nejaké schopnosti. Väčšinou budete musieť riešiť nejakú morálnu dilemu, a tak isto ako v KOTORe sa vám podľa toho bude upravovať vaše presvedčenie. Ak budete cudzincom v okolí pomáhať na požiadanie, prikloníte sa viac k filozofii otvorenej päste a ak ich budete odmietať a urážať, vaša postava sa stane tvrdou, neoblomnou a sebeckou... čo sa presne zhoduje s filozofiou zovretej päste.

Tie najlepšie a najzaujímavejšie veci som si nechal až na samotný koniec. Je ňou vaša hlavná postava, jej vlastnosti a schopnosti. Na začiatku si môžete vybrať jednu z mnohých postáv a v prípade záujmu si ju upraviť podľa potrieb. Upravovať môžete vlastnosti ako sila, obratnosť a inteligencia, ktoré sa v Jade Empire nazývajú body, focus a spirit. Čím viac bodov si dáte do body, tým bude vaša postava odolnejšia. Ak sa rozhodnete prikloniť viac na stranu ducha (spirit), odrazí sa to zvýšením chi, čo je akási čínska obdoba many. Okrem týchto viac-menej fyzických parametrov si na začiatku môžete vybrať dva štýly, ktoré bude vaša postava využívať v boji.

Bojové techniky sa delia do viacerých skupín a počas hry budete získavať nové a nové. Niektoré plnia len podpornú úlohu, takže vášho nepriateľa oslabia, či spomalia, iné vás premenia na jednu zo silných príšer z čínskej mytológie. K slovu sa dostanú aj zbrane, no v Jade Empire plnia len okrajovú úlohu. Rozhodne sa okolo nich netočí celá hra, tak ako v ostatných tradičných RPGčkach. Ide väčšinou o palice či meče, ktoré síce v boji dávajú silnejšie údery no každým útokom vám znižujú focus (stamina), ktorý môžete inak využiť na krátkodobé zvýšenie reflexov. V hráčskej terminológii povedané, ide o obyčajný bullet time, ktorý sa ale extrémne často hodí. Po postupe na Ďalšiu úroveň si môžete okrem pridávania bodov do troch vyššie zmienených telesných charakteristík, zlepšovať aj bojové techniky. Na výber je zväčšenie sily, zvýšenie rýchlosti, či zníženie spotreby chi alebo focusu. Všetko samozrejme záleží na druhu techniky.

Okrem malej skupiny zbraní v hre narazíte na množstvo drahokamov, ktoré môžete vložiť do svojho špeciálneho amuletu a tým si zvýšiť niektorú z vlastností alebo dialógových schopností, ktorými môžete postavy počas rozhovoru zastrašovať, poprípade očariť svojím šarmom. Pričom tak ako v reálnom živote platí, že na každú postavu platia iné finty. To je však čo sa týka predmetov všetko. Jade Empire neobsahuje žiadnu obrazovku pre obliekanie brnení, plášťov, rób či prsteňov. Čo môže v očiach hard-core diablistu znížiť kvality hry, no nemusia byť predsa všetky hry o predmetoch a mne osobne sa táto drobná zmena celkom pozdáva. Koniec koncov máte k dispozícii množstvo drahokamov, ktoré môžete rôzne kombinovať, takže z trochou predstavivosti dostanete to isté, čo v hocijakom inom RPG.

GRAFIKA 8 / 10

Engine, ktorý na X-boxe hviezdil pred dvoma rokmi, by dnes už asi nikoho neohúril, preto sa autori rozhodli mierne ho upraviť a zabudovali do hry podporu pre vyššie rozlíšenia, takže hra bez problémov zvláda aj takých 1600 x 1200. Okrem vysokého rozlíšenia bol engine obohatený o nové efekty a najnovšie grafické vychytávky ako napríklad antialiasing či dynamické tiene. Hre však rozhodne najviac pomohol bloom, ktorý zakrýva vrásky na tvári už pomerne starého enginu. Hoci sú textúry dosť slabé a polygónov je veľmi málo, vyzerá s ním hra o dosť kvalitnejšie ako jej starší X-boxový brat. Čakali by ste teda, že na tak starom engine sa čas od času pozastavíte a začnete sa kochať krásou starej Číny? Ja teda nie, no stalo sa mi to viac než raz, a to hlavne vďaka veľmi dobrému dizajnu a krásnej čínskej architektúre. Čo sa týka hardwarovej náročnosti, myslím, že nie je o čom diskutovať, na priemernom počítači si hru spustíte na maximálnych detailoch pri bezproblémovom framerate.

INTERFACE 7 / 10

Kedže ide o konzolovú konverziu nevyhnete sa po celý čas dojmu, že by možno bolo lepšie si do ruky vziať gamepad, pre ktorý bola táto hra robená. Nie je to samozrejme zlá voľba, no pre zarytého pécéčkára, ktorý nepozná nič iné ako WASD + myš, to nie je to pravé orechové. Po prekonaní prvotného zmätenia si zvyknete vyvolávať menu escapom a následne sa preklikávať až k charakteru alebo inventáru. Počas boja si budete musieť zvyknúť na to, že máte protivníka pevne zameraného a že sa pohyb doľava a doprava orientuje podľa neho. Našťastie sa však tento mód dá v prípade potreby vypnúť. Najväčším mínusom interfacu je jeho nízke rozlíšenie. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo sa tvorcovia pohrali s podporou vyššieho rozlíšenia pre samotnú hru, no interface ponechali v nezmenenej podobe, v každom prípade treba si zvyknúť a nariekanie odložiť až na nejakú tú smrť dlho od poslednej uloženej pozície. Našťastie aspoň mapka je praktická a prehľadná, nájdete na nej označené všetky dôležité miesta a osoby, poprípade regeneračné fontány.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Questy, dejová línia, rozhovory a prostredie sú naozaj úžasné. Nebudem sa tu však o nich priveľmi rozpisovať, pretože z takého hrubého pohľadu nejde o nič nové a o nič zaujímavé (z inovátorského pohľadu). Nechcem tým znižovať ich kvalitu, jediné čo sa vám snažím naznačiť je, že viete presne čo dostanete, a tak nemá cenu to rozoberať. Budem sa podrobnejšie venovať tomu, čo robí z Jade Empire tak unikátne RPGčko a čím mňa osobne očaril. Sú to súboje, ktoré som zámerne v opisnej časti nespomenul. Tie prebiehajú úplne inak, než ste boli doteraz zvyknutí. V Baldur´s Gate sa súboje vyhrávali pred tým, než ste sa do nich vrhli. Museli ste nastaviť kúzelníkovi vhodné kúzla, vybaviť sa vhodnými nápojmi a mať na sebe dobre skombinovanú výzbroj. Toto v Jade Empire odpadá.

Všetko sa totižto rozhoduje priamo v boji. Ide o to, čo, kedy a ako použijete. Aké máte reflexy a aký mate prehľad o situácii na bojisku. Keďže boje prebiehajú v reálnom čase, musíte neustále poskakovať, uhýbať sa a dôsledne pozorovať každý nepriateľov krok. Zaútočíte napríklad jedným s vašich bojových štýlov posilneným chi útokom, ktorý vám každým úderom berie vašu magickú energiu. Potom zistíte, že ste počas bojovej vravy schytali zopár rán, odskáčete do bezpečia a začnete sa pomocou ostávajúcej chi energie liečiť. Keď vám dôjde, prepnete sa do bojového módu s názvom Spirit Thief, ktorého údery nepriateľovi neberú životy, no zato vám doplnia vašu chi energiu a pokračujete v boji. Zapnete si spomalený focus mód a zasadíte nepriateľovi smrtiace kombo.

Ide v podstate o klasickú bojovku, akou bol napríklad Mortal Kombat. Máte k dispozícii obyčajný úder, plošný úder a blok. Toto všetko sa znásobuje počtom rôznych štýlov, ktorých je v hre neúrekom. Na záver si to ešte vynásobte použitím rôznych techník po sebe, čím môžete vytvoriť nejaké kombo a máte z toho možností viac, než dokáže bežný hráč za jednu hru využiť. Akčnosť a nepreberné možnosti. Presne to ma na Jade Empire chytilo najviac.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Zvukové efekty v Jade Empire sú veľmi kvalitné, údery päsťami, výbuchy fireballov a svišťanie vzduchu pri lete vášho hrdinu z druhého poschodia na chrbát nepriateľa, áno toto všetko začujete a v pomerne dobrej kvalite. Valná väčšina dialógov je nadabovaná, takže sa nemusíte báť nemých scén... teda okrem chvíľ, kedy bude rozprávať váš hrdina, čo je koniec koncov v hrách od Bioware zvykom. Tie dialógy, ktoré nie sú nadabované hercami, sú aspoň zložené zo slov, ktoré majú pripomínať akýsi prastarý čínsky jazyk. Inak povedané: niektoré postavy hovoria hatlaninou, vymysleným jazykom, ktorý ale našincovi pripadá ako čínština. Dobrý nápad a rozhodne si zaslúži pochvalu.

HUDBA 8 / 10

Hudba ovplyvnená orientálnymi motívmi je presne to, čo by táto hra potrebovala a je to aj presne to, čo dostala. Počas chvíľ mieru vás na duši potešia príjemne upokojujúce melódie a počas bojovej vravy vám krv v žilách rozprúdia mierne agresívnejšie skladby. Čo viac si teda priať, hudba je spravená kvalitne a vidieť na nej ruku profesionála. Najmä takú ústrednú pieseň si určite zapamätáte aj po dohraní hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Náročnosť je koncipovaná v rovnakom štýle ako v predchádzajúcich hrách od Bioware. Teraz mám na mysli skôr tie neskoršie ako KOTOR či NWN2. Questy sú teda náročné približne rovnako. Hoci sú súboje o niečom inom, nie sú väčšinou o moc ťažšie. Bežných bojovníkov vyriadite niekoľkými ranami a to aj vďaka ich inteligencii, ktorá je občas až príliš jednoduchá. Nepriateľ proste len útočí alebo sa blokuje, a to všetko v určitých pevne stanovených časových intervaloch. Zdalo sa mi teda, že len málo reagujú na kroky hráča. Keby však každý bežný súboj bol rovnako ťažký ako ten proti bossom, hra by bežného RPGčkára omrzela. Neustále loadovať, pretože každú chvíľu skonáte pri súboji s nejakým podradným krčmovým bitkárom, je dosť frustrujúce.

V bežných súbojoch máte teda vždy pocit nadradenosti, pretože sú pomerne jednoduché a skončia sa vždy veľmi rýchlo. Dosť často sa však objavujú nejaké tie magické potvory, duchovia či bossovia, s ktorými sú súboje už o niečom inom. Okrem toho, že bývajú obklopení množstvom svojich prisluhovačov, disponujú aj väčším počtom techník, efektívnejšie ich využívajú, čo z nich v konečnom dôsledku robí veľmi zaujímavých nepriateľov.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,7 / 10

Polopatisticky povedané, jedná sa o KOTOR skrížený s bojovkou a zasadený do prostredia starovekej Číny. Dramaticky povedané, jedná sa o jedno z najzaujímavejších RPG novej školy, ktoré vám síce neponúkne dramaticky komplikovaný rozvoj postavy a množstvo rôznofarebných predmetov, no zato vám dá hĺbku, dej, krásne prostredie a geniálne súboje. Čo viac si môžete priať? Ak vám nie sú krásy Číny cudzie, nemáte nad čím váhať.