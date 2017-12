Za mobilný obsah sa nemusí vždy platiť

Mobilné telefóny sa v súčasnosti čoraz viac sústredia na multimédiá, aby poskytli svojim majiteľom radosť z práce s nimi.

27. mar 2007 o 0:00 Jozef Orgonáš

Mobilní operátori dnes poskytujú okrem obrázkov na pozadie, zvonení či hier aj video či dokonca živé vysielanie televízie. Ak prijímate takýto mobilný obsah od operátora, vždy za to platíte a nemusí to byť práve málo. Poradíme vám, ako to ide aj bezplatne.

Najjednoduchším, najrýchlejším a zároveň najkomfortnejším spôsobom, ako získať väčšinu takéhoto mobilného obsahu, je využiť služby operátora. Stačí navštíviť portál vášho operátora, poprípade sa k tejto službe môžete dostať aj priamo cez položku v menu mobilného telefónu.

Podmienkou v tomto prípade sú iba správne nastavené parametre wapového alebo internetového pripojenia. Ak ste si nie istí, či máte tieto údaje nastavené správne, kontaktujte infolinku vášho operátora a požiadajte o zaslanie konfiguračnej správy na pripojenie k wapu na váš telefón.

Aby ste mohli prenášať obrázky a iné dáta do mobilného telefónu, musíte mať aktivovaný dátový balík. V prípade tých najnižších variant dátových balíčkov, najmä v prípade bezplatného dátové balíčka, sú poplatky za prenášané dáta pomerne vysoké (približne 30 korún za prenesený megabajt). Pozadia aj vyzváňacie tóny majú v priemere do 100 kilobajtov.

Ak využijete služby operátora, musíte si priplatiť. Poplatky za poskytnutie takéhoto obsahu závisia od typu obsahu, ktorý si do mobilu sťahujete. Pozadie alebo šetrič displeja stoja približne 36 korún s DPH, skladba v MP3 alebo videoklip 71 korún a najdrahšie sú hry za asi 95 korún.

Ide to aj zadarmo

Ak máte niekoľko minút (naozaj to netrvá dlhšie) nazvyš, môžete prakticky väčšinu mobilného obsahu dostať do vášho mobilu bezplatne. Až na výnimky ako multimédiá chránené autorským zákonom, poprípade on-line vysielanie (tzv. streamovanie) televízneho vysielania, ktoré inak ako cez operátora v mobile pozerať nemôžete.

Na internete sa dnes už dá stiahnuť azda čokoľvek, zostáva už iba vyriešiť problém, ako takto stiahnutý obsah dostať do mobilného telefónu.

Na pripojenie mobilného telefónu k počítaču sa dá využiť bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel. Mnoho moderných mobilných telefónov podporuje aj tzv. USB Mass Storage. Znamená to, že ak pripájate mobil k počítaču cez USB kábel, bude sa po pripojení tváriť ako externý disk, na ktorý môžete prenášať dáta tak jednoducho, ako na pamäťovú kartu. Toto je najjednoduchší spôsob práce s mobilným obsahom.

Kde na internete hľadať mobilný obsah

Ak chcete váš mobil oživiť novým obrázkom alebo obrazovou MMS správou, nie je nič jednoduchšie.

V obidvoch prípadoch ide o obyčajné, mobilom podporované formáty obrázkov (JPG, GIF, BMP, PNG, atď.). Rozsiahlu databanku takýchto obrázkov máte hneď poruke, stačí si na internete otvoriť stránku http://images.google.com, zadať názov (tému, čoho by sa mal obrázok týkať) a dostať takýto obrázok do počítača. Cez pripojený kábel, Bluetooth alebo infračervené pripojenie stačí tento obrázok jednoducho preniesť do mobilu a zvoliť ho ako tapetu displeja. Mnoho súčasných telefónov si vie šikovne samo upraviť rozmery obrázku tak, aby "zapadol" presne na svoje miesto. Ak je obrázok roztiahnutý alebo príliš veľký, softvérový nástroj výrobcu ho pri prenose do mobilu hneď sám upraví. Šetrič displeja a téma telefónu sú typy mobilného obsahu, ktoré sú závislé na značke a niekedy dokonca aj na samotnom type mobilného telefónu. Tu odporúčame navštíviť stránky značky vášho mobilného telefónu, tu nájdete niekedy zaujímavé šetriče, bezplatne pripravené na stiahnutie. V prípade video klipov je situácia o niečo iná. Tu záleží na type podporovaného formátu (3GP, MP4, MPEG, AVI) v mobile. Video klipy, ktoré stiahnete na internete, však väčšinou používajú rôzne kodeky a formáty, ktoré mobil nepozná. Tu je najrozumnejšou voľbou opäť využiť softvérový nástroj dodávaný výrobcom mobilu, ktorý pri prenose videa do telefónu ho upraví tak, aby ho mobil vedel prehrať. Poprípade vám oznámi, že si s takým formátom videa neporadí. Obdobná situácia je v prípade zvonení, skladieb a pesničiek.

Ak si budete chcieť skrátiť voľný čas a zahrať sa na mobile nejakú novú hru, zistite najskôr, akú hernú platformu váš mobil podporuje. Mnoho hier je riešených vo forme javovej aplikácie. Javu podporuje väčšina súčasných telefónov a takmer určite ju podporuje aj ten váš mobil. Mnoho hier aj iných aplikácií sa dá na internete nájsť pre operačný systém Symbian, Windows Mobile, Palm OS a ostatné. Odporúčame sa poobzerať po stránke http://www.handandgo.com, kde nájdete mnoho plateného obsahu. V mnohých prípadoch si však môžete niektorú aplikáciu alebo hru vyskúšať na niekoľko dní či týždňov používania zdarma (tzv. trial verzia). Na tejto stránke sú rozdelené aplikácie a hry podľa typu mobilu, ktorý používate. Veľa bezplatných java hier nájdete na stránke http://www.mobileplayground.co.uk, zaujímavé krátke recenzie hier nájdete na http://www.mobilegamefaqs.com.

V prípade kvalitných hier však rátajte s poplatkami. Tu odporúčame navštíviť portálové stránky našich operátorov, kde si môžete rýchlo vybrať hru podľa zamerania, typu telefónu, ceny, a to všetko v slovenskom jazyku.

Aj od výrobcu

Chcete si vyskúšať komfort, ktorý poskytujú mobilní operátori pri sťahovaní mobilného obsahu a pritom nechcete za takýto obsah platiť? Skúste otvoriť wapový (alebo internetový) prehliadač na vašom mobile. Výrobca mobilného telefónu vám tu určite nechal niekoľko užitočných liniek a záložiek, kde nájdete aj voľný mobilný obsah na bezplatné stiahnutie. Ide o obrázky, melódie, hry a pozadia. Nie je ich veľa, môžete si však jednoducho vyskúšať, ako sa s takýmto obsahom pracuje. Opäť nezabudnite na dáta, ktoré pripojením cez wap/internet prenášate.

Najatraktívnejší obsah

Cez mobilný telefón môžete sledovať on-line z archívu napríklad televízne seriály, rôzne programy komerčných TV staníc, avšak najatraktívnejším obsahom je rozhodne aktuálne živé vysielanie televízií. Prvým krokom je otvorenie WAP portálu operátora z mobilu. Tu nájdete priame odkazy na televízne a videoarchívy. Každý operátor prichádza s inou cenovou politikou. V T-Mobile platíte okrem štandardného poplatku za dátový paušál 1,19 koruny za minútu sledovania, v prípade prémiového obsahu budete o dodatočných poplatkoch informovaní prostredníctvom prijatej SMS správy. Dáta, ktoré pri sledovaní prenesiete, sa vám neodpočívajú z predplatených dát z dátových balíkov. Orange vám k niektorým dátovým balíkom poskytne 100, poprípade 500 MB multimediálnych dát. Tie môžete bezplatne využiť na sledovanie on-line videa a TV. Po prečerpaní predplateného balíka sú už dáta spoplatňované, poprípade sa odpočítavajú zo štandardného dátového balíka. Prémiový obsah je spoplatnený zvláštnymi cenami. Za minútu televízneho vysielania prenesiete približne 2,5 až 3 MB dát.