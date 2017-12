Mobilné trendy v roku 2007: revolúcia sa odkladá

27. mar 2007 o 0:00

Po dvoch najdôležitejších veľtrhoch, 3GSM a CeBIT, na ktorých výrobcovia mobilných telefónov obvykle ukážu plnú palebnú silu na celý rok, už môžeme hovoriť o mobilných trendoch na rok 2007. Kto čakal technologickú revolúciu, ostane sklamaný. Mobilný trh totiž tento rok neprinesie mnoho prekvapení.

Dôvodov je viacero a jeden z hlavných možno nájsť aj v pretrvávajúcom vysokom záujme zákazníkov o telefóny s výbavou z roku 2006. Sami ľudia po výrazných technologických novinkách v mobilných telefónoch zatiaľ netúžia a nevytvárajú dostatočne silný tlak na výrobcov, aby nové modely významne obnovovali. Problém predstavujú aj príliš vysoké náklady na nové technológie: napríklad rozšíreniu kvalitnejších displejov s rozlíšením VGA (640 x 480 bodov) v mobilných telefónoch nebránia nepripravení vývojári, ale príliš vysoké ceny samotných displejov. Ak by ich výrobcovia použili, mobilné telefóny by ostali s príliš vysokou cenou nepredajné. Viacero inovácií tiež brzdí nepripravenosť mobilných operátorov. V integrácii rýchleho mobilného prenosu dát cez HSDPA sa dostali operátori s výrobcami do začarovaného kruhu. Mobilní operátori čakajú so zavedením HSDPA do svojich mobilných sietí na viac mobilov s podporou HSDPA a výrobcovia odmietajú vo veľkom osádzať zatiaľ ešte stále drahú technológiu do telefónov, kým mobilní operátori nepripravia dostatočne rozšírené pokrytie. Napriek tomu nás v tomto roku čaká niekoľko zaujímavých technologických posunov, ktoré opäť mobilné telefóny priblížia k malým prenosným inteligentným mikropočítačom.

HSDPA a HSUPA čaká veľký nástup

Tento rok bude pre integráciu rýchleho prenosu dát do mobilov kľúčový. Technológia HSDPA sa stane štandardom rovnako, ako v minulosti GPRS a EDGE. Aktuálna rýchlosť prenosu 3,6 Mbit/s sa zvýši na 7,2 Mbit/s a výrobcovia už tento rok ohlásia aj zariadenia s vyššími rýchlosťami. Do predaja sa však dostanú najskôr v polovici roku 2008. Prioritu dostane aj podpora technológie HSUPA, teda rýchlejší prenos dát pri ich odosielaní. HSUPA však budeme môcť očakávať skôr v drahších manažérskych zariadeniach.

Mobily začnú komunikovať so satelitmi

Veľmi výrazné zlacnenie čipov pre satelitnú navigáciu GPS, ku ktorému prišlo v minulom roku sa pozitívne prejaví aj v mobilnom sektore. Na trh sa tento rok dostane viacero modelov so zabudovanou podporou GPS a mobily tak nahradia navigačné prístroje v aute. Trendy zatiaľ udáva Nokia, no možno očakávať, že sa k nej rýchlo pridajú aj ďalší výrobcovia.

Fotoaparáty ponúknu maximálne 3 megapixely

Dizajn telefónov sa ukázal ako obmedzujúci faktor pri zvyšovaní rozlíšenia v mobilných fotoaparátoch. Keďže kvalitná optika potrebuje dostatok miesta, ktoré jej tenké telo štýlových mobilných telefónov neposkytuje, výrobcovia ostanú pri maximálnom rozlíšení 3 megapixelov. Spolupráca s významnými výrobcami optiky priniesla kvalitné šošovky, no veľké rezervy majú výrobcovia nielen vo vývoji ovládacieho softvéru, ale predovšetkým

v spracovaní zosnímaného obrazu. Tento rok očakávame zlepšenie kvality záznamu, štandardom sa stane automatické zaostrovanie. Na trh sa dostanú aj mobily s 5-megapixelovým fotoaparátom, no neočakáva sa ich významné rozšírenie.

Štandardom bude QVGA displej

Veľké displeje v mobilných telefónoch majú ešte čas. Štandardom pre tento rok budú 2,2-palcové displeje s rozlíšením QVGA, teda 240 x 320 bodov. Toto rozlíšenie prináša aktuálne dostatočný komfort pri ovládaní mobilného telefónu a možno konštatovať, že v posledných rokoch sa štandardizovala aj samotná kvalita displejov. Na trh sa dostanú telefóny, ktoré bude možné ovládať len prostredníctvom veľkého dotykové displeja, prvou lastovičkou je LG Prada, Samsung F700, či iPhone od Apple.

Veľkosť pamäte už nebude rozhodujúca

Významný pokles cien pamäťových médií v posledných mesiacoch významne ovplyvní aj cenotvorbu mobilov. Veľkosť pamäte už nebude rozhodujúca. Nové modely telefónov budú podporovať pamäťové karty

s kapacitou 4 GB. Vďaka veľkému pokroku, ktorý dosiahli výrobcovia pevných pamäťových médií sa na trh dostane aj viac telefónov so zabudovanou flash pamäťou s kapacitou niekoľkých gigabajtov. Štandardom však aj naďalej ostane podpora pamäťových kariet. Najobľúbenejším formátom ostávajú karty microSD vďaka miniatúrnemu formátu a prijateľným parametrom.

Na mobilnú TV budeme ďalej čakať

Napriek očakávaniam ostala mobilná televízia v útlme, výrobcovia ešte stále čakajú na to, kým sa utrasú štandardy a o mobilnú televíziu prejaví vyšší záujem zábavný priemysel.

Telefóny s podporou mobilnej TV môžeme stále spočítať na prstoch jednej ruky a ešte nejaký čas to zrejme aj tak ostane.

Trh ovládla veľká päťka mobilných výrobcov

Po krachu BenQ-Siemens ovládla trh veľká päťka mobilných výrobcov - Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson a LG. Spolu s nimi sa na trhu zubami-nechtami drží aj niekoľko menších výrobcov, ako Alcatel-TCL, Sagem, Sharp, Toshiba a pod., no ich trhové podiely sú stále zanedbateľné. V skratke si priblížime pozície veľkej päťky na tento rok.

Nokia

Pre Nokiu je mimoriadne dôležitá trieda multimediálnych zariadení označená písmenom N a výrobca v nej bude predstavovať čoraz viac zariadení. Aj naďalej však ostane Nokia silná aj pri predaji dobre vyzerajúcich telefónov strednej triedy.

Motorola

Motorola sa nebojí inovácii - tento rok sa ponesie v znamení nových operačných systémov. Motorola sa pridala k rodine výrobcov používajúcich populárny Symbian a definitívne zelenú dostane v telefónoch Motorola otvorený operačný systém Linux. Prinesie to napríklad krajšie grafické prostredie, ale aj pružnejšie reakcie výrobcu na chyby softvéru.

Samsung

Samsung vyfúkol Motorole prvenstvo v triede ultratenkých telefónov a tento rok zároveň ponúkne po prvý raz dokonalý produktový rad telefónov so zastúpením niekoľkých modelov v každej triede. Nové telefóny Samsungu pravdepodobne významne zamiešajú karty na trhu.

Sony Ericsson

Sony Ericsson si drží mimoriadne silné pozície v triede hudobných telefónov a fotomobilov. So svojím technologickým náskokom, za ktorý vďačí úzkej spolupráci so Sony, ponúkne veľmi silné modely aj tento rok. Výrobca naopak začal zaostávať v doposiaľ silnej triede inteligentných manažérskych zariadení.

LG

Ďalší kórejský výrobca má mimoriadne vysoké ambície a vo veľkej päťke sa bude snažiť udržať zaujímavo riešenými módnymi telefónmi. Tento rok sa bude niesť predovšetkým v znamení kovového telefónu Shine a inteligentného mobilu Prada.