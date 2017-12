Orange Click - mobil za 1,50 Sk (za 2222 Sk s kreditom)

26. mar 2007 o 14:13

Orange ponúka v rámci predplatenej karty nový balík s mobilným telefónom Nokia 2610. Cena je 2222 Sk, samotný telefón stojí 1,50 Sk, zvyšná suma (2220,50 Sk) je používateľovi k dispozícii vo forme kreditu, ktorý môže čerpať. Štartovací balík je spojený s 30-dňovou skúšobnou dobou služby CLIP. Služba Click ponúka do konca mája akciové hovory a SMS správy do vlastnej siete za 1,50 Sk. Hovory do ostatných sietí stoja 6,50 Sk. Treba mať však na pamäti, že kredit je potrebné využiť počas 90-tich dní, potom si treba kredit obnoviť.