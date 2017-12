Slovanet vybudoval komunikačnú sieť dodávateľovi Kia Motors

Telekomunikačný operátor Slovanet vybudoval komunikačnú sieť spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, ktorá dodáva interiérové diely pre automobilku Kia Motors Slovakia.

26. mar 2007 o 13:16 TASR

Bratislava 26. marca (TASR) Firma tak bude využívať flexibilnú komunikáciu v rámci považsko-bystrickej centrály firmy, ale aj internetové a telefónne spojenie s prevádzkou v Dubnici nad Váhom. V polovici roka pripojí aj český závod vo Frýdku-Místku, ktorý je ešte vo výstavbe.

Slovanet pre klienta vybudoval lokálnu sieť a zároveň mu poskytol garantovanú šírku pásma internetového pripojenia. Firma HANIL sa rozhodla pokračovať v spolupráci aj pri zabezpečení hlasových služieb a virtuálnej privátnej siete, ktorá bude spájať prevádzky v SR a ČR. Požiadavky zrealizoval licencovanými i nelicencovanými rádiovými spojmi a miestnymi vedeniami.

Vlastníkom spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA je juhokórejská firma HANIL E-HWA CO., LTD so sídlom v Soule, ktorá v automobilovom priemysle pôsobí od roku 1972. Na Slovensku spoločnosť pôsobí od roku 2005 ako subdodávateľ pre automobilku Kia Motors Slovakia pri Žiline. Spolupráca so Slovanetom začala v apríli minulého roka a zabezpečovaním systémov a ďalších riešení bude pokračovať aj v tomto roku.

Slovanet je najväčším alternatívnym poskytovateľom internetu a telefónnym operátorom pôsobiacim v oblasti firiem a domácností na Slovensku. Poskytuje aj integrované komunikačné služby pre firemný segment, virtuálne privátne siete a bezpečnostné riešenia menším a stredným podnikom, ako aj veľkým organizáciám. Na základe renomovaného medzinárodného rebríčka Technology Fast 50 spoločnosti Deloitte je od novembra 2006 najrýchlejšie rastúcou slovenskou telekomunikačnou firmou.

TASR o tom informovala PR manažérka spoločnosti Slovanet, a. s., Ivica Hricová.