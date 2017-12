Prvý internetový podvod

7. apr 2001 o 19:30 Zdroj: PROFIT 14/01

Podvodníci sú čoraz rafinovanejší. Na oklamanie

dôverčivých občanov začali používať okrem bežných

masmediálnych prostriedkov už aj internet

Polícia začala trestné stíhanie voči neznámym

páchateľom, ktorí v období od 28. júna 1999 do 30. septembra

2000 podvodne vylákali najmenej od 535 ľudí peniaze

v celkovej výške 338 miliónov korún. Informoval o tom

riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych

činností Ministerstva vnútra SR Jaroslav Ivor. Podľa jeho

slov ide o ďalší kolosálny prípad, keď dôverčiví občania

s vidinou obrovských výnosov naleteli na nesplniteľné sľuby

podvodníkov. "Novým fenoménom je, že na podvod použili

internet, čo sa na Slovensku stalo po prvý raz," dodal šéf

vyšetrovateľov.

Falošné výpisy

Uvedení páchatelia konali v mene firmy Trends Trading,

GmbH, z Rakúska a jej dcérskej spoločnosti Trends Trading

Slovakia, s. r. o. (TTS). Prostredníctvom reklamy na

internete uzatvárali dohody o otvorení a spravovaní podúčtu

v bankových ústavoch v USA a o realizácii termínovaných

obchodov na burze. Od svojich klientov vyberali peniaze buď

v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet TTS, pričom

požadovali podpísanie generálneho splnomocnenia na

disponovanie s podúčtom klienta a jeho finančnými

prostriedkami. Občania sa tak zbavili akejkoľvek možnosti

ovplyvňovať transakcie a zasahovať do nakladania so svojimi

peniazmi.

"Podvodníci nikdy nemali v úmysle použiť vklady

klientov spôsobom, ako sľubovali na internete," konštatoval

J. Ivor. "Zistili sme, že peniaze previedli na svoje

súkromné účty v slovenských i zahraničných bankách, pričom

klientom zasielali sfalšované výpisy z fiktívnych obchodov,

na základe ktorých od nich požadovali ďalšie vklady. Po

vložení štartovacieho kapitálu nútili klientov vkladať

ďalšie finančné prostriedky, ktoré údajne boli potrebné na

úspešné zavŕšenie prebiehajúcich transakcií." Navyše si za

každú fiktívnu operáciu účtovali vysoký poplatok. Podľa

údajov polície klientov pre TTS získavalo aj ďalších dvanásť

sprostredkovateľských firiem. Najvyšší vklad od jedného

občana dosiahol neuveriteľných 5 miliónov korún.

Svedectvo z obchodného registra

Spoločnosť Trends Trading Slovakia založili v júni

1999 občania Rakúska Job Brungman a Alex Van Damme.

Slovensko však nebolo jedinou krajinou, kde títo dvaja

podnikatelia založili svoje zastúpenia za účelom páchania

podvodov. Okrem SR rôzne odnože Trends Trading pôsobili

napríklad v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku

a Rumunsku. V čase, keď aktivity TTS na Slovensku vrcholili,

rakúska polícia zadržala a vzala do väzby Alexa Van Damma

pre podozrenie zo sprenevery. Druhý z majiteľov a konateľov

materskej firmy Trends Trading sa dodnes skrýva na neznámom

mieste.

Zaujímavé však je, že podľa výpisu z Obchodného

registra SR boli istý čas štatutárnymi zástupcami TTS Ivan

Šuják (od 15. decembra 1999 do 27. septembra 2000) a známy

právnik Pavel Hagyari, bývalý predseda Demokratickej strany

(od 28. júna 1999 do 14. decembra 2000). Ten pre Národnú

obrodu povedal, že ho požiadali o právne služby, a tak sa na

niekoľko mesiacov ocitol v štatutárnych orgánoch TTS. "V tom

čase nikto z nás netušil, že ide o nejaký podvod," doplnil.

Vlani v septembri, keď sa aféra prevalila, dal P. Hagyari

poškodeným klientom ponuku na poskytnutie právnej pomoci.

Podľa predstaviteľov polície však poškodení občania svoje

peniaze s veľkou pravdepodobnosťou už nikdy neuvidia.

Polícia odporúča občanom brať do úvahy nasledujúce

skutočnosti:

- Konanie podvodníkov je čoraz rafinovanejšie, pretože

ako spôsob reklamy používajú okrem bežných masmediálnych

prostriedkov už aj internet.

- Vzhľadom na vyššiu anonymitu firiem propagujúcich

svoje služby cez internet by si občania mali pred vložením

peňažných prostriedkov overiť ich skutočné obchodné

aktivity, resp. či je vôbec možné, aby splnili svoje sľuby.

- Je zjavne nevýhodné, ak klient musí pri podpise

zmluvy podpísať generálnu plnú moc na uskutočnenie

akýchkoľvek transakcií prostredníctvom maklérov, pričom

nemôže do transakcie zasiahnuť.

- Pri oboznamovaní sa s nezvyčajne výhodnými finančnými

službami by si mal každý občan položiť otázku, z akého

dôvodu podobné služby neponúkajú renomované bankové

inštitúcie so sídlom naSlovensku.