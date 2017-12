Novinky vo svete mobilov

Budúcnosť patrí GPRS - svorne tvrdia všetci výrobcovia mobilných telefónov

7. apr 2001 o 19:20 Zdroj: PROFIT 14/01

Hannoverský CeBIT je už pravidelne miestom, na ktorom

všetci renomovaní výrobcovia mobilných telefónov každoročne

predstavujú celú plejádu nových prístrojov, ale taktiež

prezentujú svoje vízie blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.

Dnes si priblížime niektoré novinky, ktoré nám priniesol

práve CeBIT.

Dá sa už povedať, že mobilný internet výrazne zasiahol

do našich pracovných aj osobných životov. A tak, ako sa zdá,

mobilný telefón bez prehliadača WAP už ani nemá šancu na

úspech. Orientácia na GPRS bola cítiť v každej expozícii,

takže o novinky v tejto oblasti nie je núdza.

Švédsky Ericsson predstavil T68 - prvý mobilný telefón

Ericsson s farebným displejom, multimediálnymi správami

(Multimedia Messaging Service, MMS) a funkciami digitálneho

spracovania obrazu a zvuku. Tento veľmi malý, výkonný

a elegantný mobilný telefón prináša úplne nový vzhľad,

podporuje siete GSM 900/1800/1900 a GPRS a bude k dispozícii

do konca roku 2001. Ďalšou novinkou určenou pre sieť GPRS je

T29, ktorý pracuje na všetkých frekvenciách GSM a zároveň

ponúka rýchly prístup do internetu a prenos dát cez

vysokorýchlostné siete na báze prepojovania okruhov (HSCSD).

Má zabudovanú bezdrôtovú konektivitu na báze Bluetooth,

vďaka ktorej sa dokáže pripojiť k príslušenstvu či iným

komunikačným prístrojom. Nespornou zaujímavosťou je Ericsson

CommuniCam - prvá mobilná kamera pre sieť GSM na svete.

Siemens Information and Communication Mobile (SICM)

predstavil svoj prvý GPRS telefón S45 s minibrovserom

používajúcom WAP 1.2. S45 bol vyvinutý pre náročných

zákazníkov, ktorí potrebujú mať flexibilnú mobilnú

kanceláriu priamo vo svojich "prstoch". Podľa slov

prezidenta divízie mobilných telefónov SICM Petra Zapfa je

model S45 perfektný na vysokorýchlostné brovsovanie po

internete a tiež na rýchle dátové prenosy. Radu mobilov

S35i rozšíril Siemens o nový model. Polar Silver S35i bude

na trhu k dispozícii od apríla 2001. Dvojpásmový S35i má

veľký animovaný grafický displej schopný zobraziť až 7

riadkov, čo uľahčuje vytváranie záznamov v kalendári. Pre

mobilných začiatočníkov je určený telefón A40, a preto je

jeho ovládanie značne intuitívne. Jednoduché užívateľské

rozhranie obsahuje pri každej voľbe nápovedu, ktorá

objasňuje každú funkciu.

Budúcnosť je GPRS, hovorí slogan spoločnosti Motorola.

V Hannoveri predstavila táto spoločnosť novú radu produktov,

ktorá podporuje tento štandard. K nim patrí aj trojpásmový

model Motorola Timeport 280 s veľkým displejom s vysokým

rozlíšením a jednoduchou synchronizáciou s PC. K ďalším

modelom, ktoré podporujú GPRS, patria napríklad Motorola

Accompli 008, V.series 66 či Talkabout 192. Model Accompli

obsahuje dotykovú obrazovku a intuitívny užívateľský

interface, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly prístup na

internet. Zabudované rozpoznávanie písma ponúka možnosť

rozpoznávať až osem jazykov vrátane čínskeho.

Aj fínska Nokia predstavila na CeBITe svoj prvý GPRS

telefón. Je ním model 8310. Na trh by sa mal podľa

predstaviteľov Nokie dostať na jeseň. Ďalším modelom, ktorý

podporuje GPRS, je model 6310. Tento kombinuje internetovú

konektivitu s GPRS, Bluetooth a SyncML technológiou. Jeho

príchod na trh je ohlásený v štvrtom kvartáli tohto roku.

K telefónom, ktoré poznáme na slovenskom trhu, patrí aj

Alcatel. Táto firma prezentovala nový model One Touch 511.

Patrí medzi extrémne ľahké typy (váži iba 75 gramov).

"Päťstojedenástku" by sme mohli zaradiť skôr medzi Fun

telefóny, ktoré oslovujú najmä mladšie ročníky. A to nielen

dizajnom, ale aj funkciami, ku ktorým patria nielen

vytváranie si vlastného zvonenia, ale aj jednoduché

dovnloadovanie animovaných sekvencií či množstva hier.

Samozrejme, že nie je možné predstaviť všetky novinky

naraz. O týždeň si predstavíme niektoré futuristické novinky

CeBITu, ktoré onedlho možno už futuristické nebudú.