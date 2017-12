Telefón od Google je fáma

Google pripravuje softvér pre mobilné telefóny, nie produkciu vlastného telefónu. pekulácie o pripravovanom telefóne sa opäť objavili minulý týždeň v rámci výstavy...

25. mar 2007 o 12:36 (ed, reuters)

Agentúra Reuters uviedla s odvolaním sa na nemenovaného analytika z Wall Street, že Google skôr pripravuje softvér pre mobilné telefóny ako produkciu vlastného telefónu. Špekulácie o pripravovanom telefóne sa opäť objavili minulý týždeň v rámci výstavy digitálnej techniky CeBit v nemeckom Hannoveri. (Google údajne plánuje vstúpiť na trh mobilných telefónov)

Google a Apple - je želanie otcom myšlienky?

Analytik Gene Munster z americkej investičnej banky Piper Jaffray vyjadril presvedčenie, že Google pripravuje softvér pre mobily na vyhľadávanie a lokalizáciu pre Apple iPhone a ďalšie mobilné telefóny. "Som presvedčený, že Google s Apple bude spolupracovať, nie vzájomne si konkurovať.", uviedol Munster pre Reuters. Posledné mesiace sa objavilo viacero informácií, ktoré hovorili o vývoji Google telefónu - Gphone: lacného telefónu s pripojením na internet a širokým farebným displejom. Viaceré zdroje dokonca hovorili o výbere možného výrobcu telefónov v Ázii.

"Mobilné telefóny sú veľmi dôležitá oblasť pre Google," povedal hovorca Google Erin Fors minulý týždeň. "Zameriavame sa však na tvorbu aplikácií a na partnerstvo s jestvujúcimi lídrami na trhu v tejto oblasti, aby sme vytvorili inovatívne služby pre ľudí na celom svete. Nič detailnejšie v tomto okamihu nemožno oznámiť."



Opäť kačica

Nie je to prvýkrát, kedy špekulácie sú vzrušujúcejšie ako skutočnosť. Zhruba pred rokom sa diskutovalo o príprave Google na sériovú výrobu lacných osobných počítačov. Nakoniec Google prišiel s balíkom bezplatných webových aplikácií (Google Aps), ktoré predznamenali zásadnú zmenu pre výrobcov softvéru - nutnosť prechodu na online aplikácie (čítajte viac: Google: ako Office, len lacnejšie, Adobe plánuje vydať Photoshop ako online aplikáciu, Microsoft plánuje produkovať internetový softvér).

Samotná skutočnosť, že sa Google usiluje o dohodu s výrobcami telefónov na podpore ich aplikácií, nie je nová. Ak sa teraz hovorí o spolupráci s Apple, už v januári tento rok bola potvrdená spolupráca Google so Samsungom (Samsung ponúkne vo svojich mobilných telefónoch softvér od Google). Napokon, kto by sa spolupráci s Apple čudoval, keďže v septembri 2006 menoval Apple šéfa Googlu Erika Schmidta do svojho vedenia?