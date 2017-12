Články z internetu priamo na e-mail: jednoduchšie to už nejde

Ak chcete byť neustále v obraze a nechcete vynechať jediný článok z vašich obľúbených serverov, mali by ste vedieť že sa zaobídete i bez špeciálnych softvérov či webových RSS čítačiek. Stačí ak máte funkčný e-mail.

25. mar 2007 o 11:59 Milan Gigel

Čo sa skrýva za skratkou RSS?

RSS je nástroj, ktorý vám pomôže ušetriť čas. Namiesto toho, aby ste sa niekoľkokrát denne preklikávali webovými stránkami vašich obľúbených serverov, postačí ak si z nich stiahnete zoznam najnovších článkov. RSS je čosi ako nepretržite aktualizovaný „zoznam“ nových článkov. Jediný súbor obsahuje nadpisy, krátke náhľady a odkaz smerujúci na plné znenie na internete. Ak vás nadpis či náhľad zaujme, jednoducho kliknete na odkaz a zvyšok si prečítate na internete.

Ako RSS položka v zozname vyzerá? Približne takto:

Viete ako sa starať o varný panel?

I keď sú sklokeramické dosky varných panelov húževnaté a znesú nielen vysoké teploty ale i mechanické opotrebovanie a znečistenie, pravidelnou údržbou môžete dosiahnuť, aby vyzerali vždy skvele. Ak budete dodržiavať základné pravidlá pri ich používaní, vyhnete sa predčasnému opotrebovaniu.

http://domacnost.sme.sk/clanok-3211830.html

Ako zistiť umiestnenie RSS exportu?

RSS služba je natoľko rozšírená, že by ste s odhalením exportu nemali naraziť na problémy. Hľadajte na svojom obľúbenom webe niektorú z oranžových ikoniek s nápismi RSS či XML, rovnako môžete v hlavičke alebo v päte stránky hľadať odkaz vedúci na zoznam RSS exportov. Neraz môžete takýmto spôsobom sledovať nielen články, ale i diskusie.

Ak chcete mať pod drobnohľadom sekciu Počítače denníka SME, použijete odkaz http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?sek=pocit, ak vás zaujíma sekcia Inteligentná Domácnosť, použijete http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?sek=domac. Kompletný zoznam RSS zdrojov denníka SME nájdete v samostatnej sekcii http://rss.sme.sk.

Ako aktivovať zasielanie na e-mail?

Služba RssFwd zaistí, aby sa do vašej e-mailovej schránky dostávali informácie o nových článkoch priebežne. Výhodou je, že sa nemusíte nikde registrovať. Postačí ak do políčka na titulnej strane vložíte adresu konkrétneho RSS exportu a následne po prehliadnutí obsahu vložíte svoju e-mailovú adresu. Po overení potvrdzujúceho e-mailu budú priebežne počas celého dňa do vašej schránky doručované avíza na nové články zo serverov, ktoré ste si navolili.

Kedykoľvek môžete odber správ kliknutím na odkaz v e-maile zrušiť, rovnako sa v nastaveniach svojho poštového klienta môžete postarať o to, aby boli vytriedené do samostatného priečinka, či preposielané na mobil.

Výhodou je úspora času. Máte dokonalý prehľad o tom čo sa deje a nemrháte časom pri surfovaní.

TIP: Využiť môžete i rôzne iné alternatívy. S RSS exportami si rozumejú dnešné internetové prehliadače, zaujímavým riešením je i služba Google Reader. Ak s RSS zatiaľ žiadne skúsenosti nemáte, nechajte sa inšpirovať a zistíte, že jednoduchšie to už byť nemôže.