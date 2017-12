Samsung predstavil spŕšku noviniek

Spoločnosť Samsung na tohtoročnej výstave CeBIT 2007 predstavila široké spektrum inovatívnych riešení v oblasti digitálnych médií, telekomunikácií a IT produktov, oznámila tiež nové partnerstvá v oblasti tlače.

Samsung predstavil rad produktov, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú revolúciu v digitálnom svete a menia uhol pohľadu na smer, akým je v dnešnej dobe technológia vo všetkých oblastiach moderného života a obchodu využívaná. Tohtoročné produkty sú optimalizované pre naplnenie potrieb spotrebiteľov aj obchodu a zameriavajú sa na efektivitu používania a jednoduchosť obsluhy, ku ktorej sa pridružuje tradične skvelý dizajn, ktorý na tomto poli zožal už nemálo ocenení.

Vyváženie formy a funkčnosti nového radu výrobkov spoločnosti Samsung v sebe zahŕňa najmenšie multifunkčné tlačiarne na svete, prvé multifunkčné monitory prepojiteľné pomocou rozhrania USB, 30 palcový monitor s LED podsvietením a tri nové vysokolesklé notebooky čiernej farby. A aby toho nebolo málo, spoločnosť Samsung predefinovala pohľad na svet mobilných multimédií a predstavila rad handsetov série Ultra Edition II a Ultra Music (SGH-F300).



Produkty spoločnosti Samsung v roku 2007 opäť demonštrujú svoj potenciál stať sa lídrom na trhu, pričom pamätajú na neustále sa meniaci životný štýl a požiadavky zákazníkov v oblasti IT zariadení, digitálnych médií a telekomunikačných produktov, ktoré podporujú a obohacujú svet, v ktorom sa ľudia nachádzajú.



Na tohtoročnej výstave CeBIT mohli návštevníci vidieť a taktiež si vyskúšať skutočne široké portfólio produktov v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Tu sú niektoré z nich:

TLAČIARNE

Skutočne výkonné multifunkčné riešenie tlače – Nový rad SCX-6345N spoločnosti Samsung

Vďaka pozoruhodnej rýchlosti tlače a kopírovania až 43 strán formátu A4 za minútu, ako aj vstavanému duplexu a najväčšej kapacite zásobníkov papiera vo svojej triede, predstavuje SCX-6345N (tlačiareň-kopírka-skener-fax) robustné a výkonné multifunkčné riešenie všetkých súčasných kancelárskych požiadaviek. Nový rad SCX-6345N je navrhnutý špeciálne pre menšie kancelárie, a disponuje množstvom funkcií klasických A3 kopíriek, pričom však ponúka množstvo ďalších vlastností, ktoré maximalizujú produktivitu a výrazne znižujú náklady na prevádzku.



Multifunkčná farebná “desktop” laserová jednotka - Nový rad CLX-2160N spoločnosti Samsung

Najkompaktnejšia a najľahšia farebná laserová multifunkčná jednotka má len polovicu veľkosti klasických tlačiarní. Zástupcovia nového radu CLX-2160N spoločnosti Samsung sú mimoriadne vhodní do akéhokoľvek kancelárskeho prostredia, pričom sú dostatočne malí na to, aby sa pohodlne zmestili na kancelársky stôl. Pripojenie pomocou rozhrania USB, kopírovanie identifikačných preukazov a kariet jedným dotykom, unikátny toner schopný vytlačiť až 2 000 čiernobielych strán, alebo 1 000 farebných kópií a proces plnenia toneru spredu (front-loading toner process), robia z týchto tlačiarní výnimočne efektívne zariadenia nenáročné na obsluhu.



Perfektný partner pre biznismenov, ponúkajúci vysokú rýchlosť a kvalitu - Nová tlačiareň ML-4050N spoločnosti Samsung

Ideálne riešenie do stredne veľkého, prípadne väčšieho podnikateľského prostredia. Vysokorýchlostná laserová tlačiareň ML-4050N znižuje dobu vytlačenia prvej strany na 9 sekúnd, tlačí 38 strán za minútu a ponúka výbornú kvalitu tlače pri minimálnej údržbe. Veľkokapacitný toner postačí na tlač až 20 000 hárkov, pričom do troch podávačov papiera možno pohodlne umiestniť až 2 100 hárkov papiera akéhokoľvek typu a veľkosti. Aj vďaka tomu je táto tlačiareň ideálnym riešením pre veľkoobjemovú tlač.

Nové partnerstvo ponúkajúce multifunkčné riešenia tlače

V záujme zosilniť prítomnosť v oblasti trhu firemnej tlače spoločnosť Samsung oznámila vznik novej globálnej aliancie so spoločnosťou Solution Printing Partners [SP3], svetovým lídrom v oblasti riešení tlače, a spoločnosťou IBM, celosvetovo známou spoločnosťou zaoberajúcou sa riešeniami v oblasti obchodu. Výsledkom spolupráce je snaha vytvoriť novú kategóriu finálnych riešení tlače založených na špeciálnych softvérových aplikáciách. Spoločnosť Samsung, ako jeden z členov tohto partnerstva, sa zameriava na vytvorenie regionálneho systému predaja a podpory, ktorý by adresoval konkrétne požiadavky v oblasti tlače svojich zákazníkov a využil expertízu spoločnosti Solution Printing Partners [SP3] v oblasti riešení tlače, ako sú napríklad správa dokumentov a bezpečnosť systému tlače. Technológie Business Output Optimization a JScribe od spoločnosti IBM využije spoločnosť Samsung na poskytnutie finálnych riešení tlače tak, aby splnili konkrétne požiadavky každého svojho zákazníka.

Spoločnosť Samsung vytvorila globálne partnerstvo, aby tak ponúkla obchodným spoločnostiam úplné riešenia ich požiadaviek na tlač

Spoločnosť Samsung Electronics - generálny riaditeľ Yun Jongyong - oznámila svoj nový program celosvetovo rozšíriť svojej pozície na trhu firemnej tlače. V snahe budovať na svojom úspechu v oblasti celosvetovej výroby tlačiarenského hardvéru, spoločnosť Samsung bude odteraz ponúkať firmám a spoločnostiam vďaka optimalizovaným softvérovým aplikáciám finálne riešenia tlače.



Pre podporu tejto snahy uzavrela spoločnosť Samsung technologické spojenectvo so spoločnosťou IBM, ktorá je známa tiež v oblasti organizácie globálnych nadnárodných spoločností. Spoločnosť Samsung zároveň spolupracuje so spoločnosťou Solution Printing Partners [SP3] v snahe poskytnúť novú kategóriu integrácie finálnych riešení tlače. Popri tom plánuje spoločnosť Samsung získaním profesionálnych expertíz agresívne vystúpiť na trh vývojom svojich vlastných riešení.



Spoločnosť Samsung Electronics vstúpila do spolupráce so spoločnosťou IBM v snahe zdieľať technológie vyvinuté na báze BOO (Business Output Optimization) a JScribe. Práve technológia platformy JScribe implementovaná do B2B tlačiarní/MFP spoločnosti Samsung umožní jednoduchšie navrhnúť optimálne riešenia konkrétnych potrieb jednotlivých užívateľov. Spoločnosť Samsung už dokázala svoje schopnosti v danej problematike rýchlo sa rozvíjajúceho podnikateľského prostredia, v ktorom sú požiadavky užívateľov čoraz rozmanitejšie a komplexnejšie. Spustenie podpory aplikácií JScribe Solutions a Samsung JScribe poskytovanými v zariadeniach printer/MFP je plánované na celom svete od prvej polovice roku 2007 s prvotným spustením na území Európy.



Divízia Solution Printing Partners [SP3] spoločnosti Samsung je špecializovaná komunita vývojárov a plánovačov, ktorá sa stará o riešenia v oblasti tlače v celom regióne Európy. Záujemcom je k dispozícii viac ako 90 typov riešení tlače, vrátane správy dokumentov a ochrany tlačených dokumentov. Spoločnosť Samsung Electronics bude expandovať so svojim partnerským SP3 pokrytím v Európe počas roka 2007 priberaním špecializovaných obchodných partnerov, ktorí môžu v spolupráci s predajcami a subdodávateľmi spoločnosti Samsung profesionálne podporiť predaj, implementovanie a správu riešení tlače.



Spoločnosť Samsung sa zameriava aj na strategickú marketingovú aktivitu v snahe predstaviť sa u firiem a organizácií ako celosvetový poskytovateľ finálnych riešení tlače. Ako súčasť tohto úsilia, spoločnosť Samsung Electronics participovala na výstave CeBIT 2007, ktorá sa konala v nemeckom Hanoveri od 15. do 21. marca 2007. Na tejto výstave spoločnosť Samsung pre podnikateľské subjekty demonštrovala svoje optimálne riešenia tlače.



Spoločnosť Samsung zasiahla svet tlačiarní novým radom CLX-2160N typu ‘Real desktop CLMFP’

Spoločnosť Samsung Electronics - generálny riaditeľ Yun Jongyong - predstavila najkompaktnejšiu a najľahšiu multifunkčnú kancelársku jednotku na svete. Toto zariadenie má len polovicu veľkosti klasickej tlačiarne a výrazným spôsobom podporuje vedúce postavenie spoločnosti na trhu farebných laserových multifunkčných mini zariadení. Nesledujúc uvedenie najmenšej farebnej laserovej jednotky CLX-3160FN typu 4-v-1 (46,6 cm x 42,9 cm x 48,6 cm) v roku 2006, predstavila teraz spoločnosť Samsung nový a ešte kompaktnejší rad CLX-2160N typu 3-v-1 (41,3 cm x 36,3 cm x 33,3 cm). Týmto krokom potvrdila svoju reputáciu ako svetový výrobca farebných laserových mini zariadení.



Pri podpore troch funkcií farebnej tlače, skenovania a kopírovania je zariadenie CLX -2160N štýlové a dostatočne kompaktné na to, aby pracovalo na klasickom kancelárskom stolíku. Vďaka unikátnemu toneru je možné vytlačiť až 2 000 čiernobielych kópií alebo 1 000 farebných strán. Hmotnosť a veľkosť zariadenia sa výrazne zredukovala a výmena tonera vďaka jednoduchému systému výmeny smerom “spredu“ je pohodlnejšia ako kedykoľvek predtým. Navyše je do zariadenia vstavaná technológia znižujúca hluk prevádzky - NO-NOISTM (Non-Orbiting Noiseless Optic Imaging System) – vďaka čomu je zaručený neuveriteľne tichý chod v akomkoľvek kancelárskom prostredí.



Ďalšou pozoruhodnou vlastnosťou zariadenia CLX -2160N sú jeho rozličné, jednoducho obsluhovateľné funkcie, vďaka ktorým je čas na pripojenie k počítaču, tlač, skenovanie, a kopírovanie podstatne kratší. Zariadenie disponuje funkciou “USB direct” vďaka čomu je tlač a skenovanie bez pripojenia k PC absolútne bezproblémová. Naskenované obrázky sú ukladané do USB pamäti, pričom USB pohodlne a bezpečne číta a tlačí obľúbené formáty obrazových súborov, ako sú TIFF, BMP, JPEG a PDF. Zaujímavosťou je aj tlačidlo “ID-copy”, ktoré umožňuje jediným stlačením automaticky kopírovať obe strany identifikačných preukazov a kariet. Funkcia je užitočnou najmä pri práci v bankách, cestovných kanceláriách a iných podobných inštitúciách, kde je často potrebné podobné dokumenty kopírovať.



Rad zariadení CLX-2160 podporuje rozlíšenie až 2400 dpi a tým aj kvalitné a ostré reprodukcie skenovaných dokumentov. Schopnosť vytlačiť až 16 čiernobielych a 4 farebných strán za minútu tiež stojí za pozornosť. Spomedzi radu CLX-2160 podporuje multifunkčné zariadenie CLX-2160N možnosť sieťovej prevádzky, podporovanej programom SyncThruTM spoločnosti Samsung, ktorý optimálne zvláda sieťové prostredie s viacerými užívateľmi.



MONITORY

Štyri čierne, vysokolesklé LCD monitory so stojanom s dvojitým kĺbom – Nové monitory SyncMaster 961BG/961GW spoločnosti Samsung

U týchto štýlových LCD monitorov bol použitý vysokolesklý čierny materiál, tlačidlá s LED diódami a systém dvojitých kĺbov, ktorý zjednodušuje a spríjemňuje ich používanie. Pokiaľ ide o funkcionalitu, ponúkajú tieto nové modely vďaka 170 stupňovému zornému uhlu úplne nový multimediálny zážitok. Dych vyráža aj dynamický kontrastný pomer 3000:1 a doba odozvy len 2 milisekundy. Vďaka technológii MagicRotation spoločnosti Samsung sa obraz automaticky otáča v závislosti od pozície textu, pričom technológia MagicTune umožňuje užívateľom nastavovať jas, kontrast a rozlíšenie jediným tlačidlom.



Sedempalcový digitálny fotorámik pre prenos a zdieľanie vašich fotografií - Fotorámik SPH-72V od spoločnosti Samsung

Tento výnimočný fotorámik zobrazuje na svojom 7-palcovom LCD displeji digitálne fotografie zhotovené akýmkoľvek digitálnym fotoaparátom alebo mobilným telefónom. Fotorámik SPH-72V je vybavený funkciou práce v bezdrôtovej sieti, takže vďaka WiFi rozhraniu je prenos digitálnych fotografií naozaj hračkou. Rovnako pohodlné je aj bezdrôtové zdieľanie fotografií s počítačmi pracujúcimi pod operačným systémom Windows Vista a zobrazovanie záberov uložených na webových stránkach, ako napríklad Windows Live Space.



30-palcový monitor s LED podsvietením – Nový SyncMaster XL30 spoločnosti Samsung

Vďaka využitiu LED diód (Light Emitting Diode) podporuje monitor SyncMaster XL30 spoločnosti Samsung zobrazenie až 123% škály farieb, vďaka čomu zabezpečuje podstatne detailnejšiu a kvalitnejšiu reprodukciu farieb. Vďaka tomu, že neobsahuje ortuť a halogénové komponenty, je monitor oveľa šetrnejší k životnému prostrediu.

Spoločnosť Samsung predstavila prvý monitor na svete, ktorý je možné pripojiť cez rozhranie USB

Na výstave CeBIT 2007, najväčšej výstave IT technológií na svete, ktorá dnes vrcholí v nemeckom Hanoveri, predstavila spoločnosť Samsung Electronics revolučný monitor UbiSync LCD (názov modelu: SyncMaster 940UX), ktorý môže byť prepojený pomocou rozhrania USB.



Tento nový koncept poskytuje jednoduchšiu možnosť tvorby multi-displejového prostredia a umožňuje bez použitia grafickej karty využiť na tvorbu tohto prostredia až 6 monitorov prepojených len pomocou USB rozhrania. K plnej spokojnosti užívateľa je monitor vybavený softvérom, ktorý automaticky nainštaluje ovládač zariadenia do užívateľovho PC po tom, ako je monitor k PC pripojený. Znižuje tak problémy, ktoré vznikajú potrebou zakúpenia ďalšej grafickej karty a sťahovania a inštalovania viacerých ovládačov.



Navyše je monitor vybavený konektormi DVI a D-sub ako aj rozbočovačom rozhrania USB 2.0, vďaka ktorému pripojenie k ostatným zariadeniam výrazne zvýši jeho funkčnosť. Tento nový produkt by mal osloviť predovšetkým užívateľov prenosných počítačov, ktorým prekáža malý rozmer obrazovky počítača, prípadne nemocniciam a úradom, v ktorých je systém prepojenia viacerých monitorov každodennou realitou. Vďaka podpore multitaskingu v práci, prípadne domácnosti, by mal byť tento model vysokoúspešný najmä v oblasti B2B transakcií ako aj medzi individuálnymi klientmi.



Technické údaje

VEĽKOSŤ: 19”

ROZLÍŠENIE: SXGA (1280 x 1024)

STAND: Lowest HAS

Tri vstupy

- D-sub, DVI

- USB rozhranie

- D-sub, DVI - USB rozhranie TCO ‘03



Spoločnosť Samsung predstavila 30-palcový monitor s LED podsvietením

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila po 20,1-palcovom monitore s LED podsvietením z roku 2006 nový, 30-palcový LCD monitor (SyncMaster XL30), so zabudovaným systémom LED (Light Emitting Diode) podsvietenia.





Tento nový monitor vnáša do kvality reprodukcie farieb úplne nový rozmer, niečo, čo do dnešnej doby nebolo mysliteľné. Nový monitor spoločnosti Samsung uspokojí vďaka implementovaniu LCD podsvietenia požiadavky množstva užívateľov. Tento systém nebol do dnešnej doby komerčne dostupný kvôli nepriaznivej cene a technologickým obmedzeniam. Monitor SyncMaster XL30 disponuje schopnosťou zobraziť až 123% škály farieb (štandard NTSC, CIE 1976), vďaka čomu je schopný zobrazovať detailnejší obraz a neuveriteľne širokú farebnú škálu, ktorá nie je v dnešnej dobe inými monitormi na trhu dosiahnuteľná.



Navyše, tento LED monitor bol vyrobený bez použitia ortuti a halogénových súčastí, vďaka čomu je podstatne šetrnejší k životnému prostrediu. SyncMaster XL30 spoločnosti Samsung zobrazuje farebnú RGB škálu Adobe, vďaka čomu plne podporuje pri záberoch zhotovených digitálnymi zrkadlovkami zobrazovanie takých farieb, ako sú napríklad smaragdová zelená, tmavá červená a iné prirodzené farby v ich naozaj reálnej podobe.



Užívatelia si budú môcť vychutnať farby so všetkými detailmi a čírosťou tak, ako to bolo doteraz dostupné jedine pri využití špecializovaného počítačového zobrazovania a tlače. Farebnosť fotografií na monitore a na výtlačkoch bude prakticky identická.

Kvôli snahe priblížiť užívateľom farby čo najbližšie k originálnom, budú monitory s LED podsvietením vybavené softvérom “Eyeone Design & Eyeone Photo” ako aj softvérom “Natural Color Expert” špeciálne vyvinutým spoločnosťou Samsung.



Pripojením kalibračného zariadenia kontrolujúceho farebnú informáciu priamo na obrazovku, budú môcť užívatelia nastavovať farby a dosiahnuť tak plný potenciál ich reálneho zobrazenia. Aj napriek vysokej precíznosti správy farieb bude daný program jednoduchý a nenáročný na obsluhu. Kalibrácia farieb pomocou samotného monitora je podstatne presnejšia ako zmena dát grafickej karty. Program “Natural Color Expert” umožní užívateľom vychutnať si voliteľné nastavenia vlastností monitora, ako sú parameter GAMA, teplota farieb a vyváženie bielej. Nastaviť je možné aj Adobe RGB reprodukciu, ako aj sRGB, vďaka čomu môže užívateľ nastavovať farebnú škálu podľa svojich potrieb. A nakoniec, jednoducho montovateľné zariadenie a ochranné tienidlo proti svetlu zaručia kvalitnejšie overenie správnosti reprodukcie farieb. K dispozícii sú samozrejme aj rozličné vstupy, ako napríklad USB rozhranie a DVI-D.



Monitory s LED podsvietením si získali veľkú pozornosť domácich aj zahraničných užívateľov ešte pred svojim uvedením na trh, a to najmä vďaka priaznivcom digitálnych zrkadloviek (DSLR), dizajnérom a pracovníkom v publikačnom priemysle. Ha Yoon-ho, viceprezident divízie Electronics Visual Display Division spoločnosti Samsung, povedal, „Nový monitor s LED podsvietením je výsledok, ktorý spája najnovšie technológie s požiadavkami na redukciu rozmerov. Predpokladám, že nové monitory s LED podsvietením spôsobia v oblasti zobrazovania farieb revolúciu, ktorá vyústi do popularizácie produktov nie len u profesionálov a odborníkov, ako sú dizajnéri a fotografi, ale aj u skutočne bežných užívateľov.”



Technické údaje