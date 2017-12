Prácu policajtov môžu občania hodnotiť cez internet

Do hodnotenia práce polície sa môžu aktívne zapojiť aj občania, stačí im na to prístup k internetu. Polícia chce totiž poznať názory ľudí na ich prácu, privíta však aj rôzne návrhy, čo by sa dalo v polícii zlepšiť.

29. mar 2007 o 14:47 (sita)

Dotazník s otázkami si záujemcovia nájdu na internetovej stránke www.minv.sk. Ako agentúru SITA informovala Marta Bujňáková z Prezídia PZ, odpovede si raz mesačne pozrie aj prezident PZ Ján Packa a po dostatočne reprezentatívnom počte respondentov dostanú výsledky aj jednotlivé krajské policajné riaditeľstvá. Polícia očakáva, že ľudia sa do monitoringu aktívne zapoja a svojimi odpoveďami a podnetmi prispejú ku kvalitnejšej práci policajtov.