Obťažuje vás niekto cez telefón? Operátor vám zväčša nepomôže

17. mar 2007 o 0:00 Monika Tódová, Monika Žemlová

Ak niekomu esemeskujú alebo telefonujú neznámi ľudia, obťažujú a pridajú vulgarizmy alebo rôzne vyhrážky, mobilní operátori väčšinou nepomôžu. Odporúčajú obrátiť sa na políciu.

„To otravovanie trvalo len jeden deň, ale aj tak ma dosť vystrašilo,“ hovorí 26-ročná Veronika. „Začalo sa to popoludní okolo štvrtej a pokračovalo sústavne asi do jedenástej v noci.“ Telefonáty zo súkromného čísla sa opakovali približne každých desať minút.

Najskôr si myslela, že sa tak len hrajú malé deti. „Boli to totiž vzdychania a nadávky do telefónu. No keď to neprestávalo, tak som sa už začala riadne báť. Bol to asi nejaký úchyl.“ Operátori jej odporučili obrátiť sa na políciu. Vypla si mobil a na druhý deň to prestalo. Ak by to neprestávalo, Veronika by bola ochotná zmeniť svoje číslo.

Obťažovanie niekedy trvá mesiace

Niekedy dotyčný neprestane a obťažuje dlhodobo. Takú skúsenosť má výtvarník Martin Šútovec alias Shooty. „Je to taká zmes nadávania a obviňovania ma z rôznych vecí. Tá osoba si myslí, že z nejakého dôvodu môžem za jej zlé vzťahy s ľuďmi, ktorých nepoznám. Občas pohrozí nejakou žalobou.“

Z toho istého mobilu Shootymu prichádzajú esemesky každú chvíľu. V rôznych intervaloch to trvá už niekoľko mesiacov. „Ohovaras ludi mstis sa im. ako som uz povedal to robi len zamindrakovany a zakerny clovek schopny skodit. mas problemy a nemas argumenty. tak skodis,“ píše napríklad autor. Na políciu Shooty zatiaľ nejde. „Pohár mojej trpezlivosti je hlboký, ale nie bezodný,“ hovorí.

Priestupok proti spolunažívaniu

„Nazývame to obťažovanie cez telefón. Ide o vyvolávanie rôznych schválností, oplzlostí, ale aj písanie sms správ rôzneho charakteru. Každé jedno konanie posudzujeme samostatne,“ povedal hovorca Policajného prezídia Martin Korch. „Vo väčšine prípadov ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Závisí od obsahu. Môžu tam byť vyhrážky, čo už môže byť trestný čin.“ Polícia sa vždy snaží vypátrať majiteľa telefónu. Ak prípad posúdi ako priestupok, môže dostať pokutu do tisíc alebo tritisíc korún.

Utajené číslo poskytnúť môžu, majiteľa nie

Niektorí ľudia sa v takýchto prípadoch obrátia najskôr na svojho operátora. „S takýmito prípadmi sa stretávame len zriedka,“ hovorí Richard Fidesz zo spoločnosti Orange. „Neregistrujeme takých sťažností veľa, ale vyskytujú sa,“ povedal aj hovorca T-Mobile Andrej Gargulák.

Operátor sťažovateľovi veľmi nepomôže. Zákon o elektronických komunikáciách hovorí o „identifikácii zlomyseľného volania“, a tak operátori môžu zákazníkovi poskytnúť číslo, ak sa im zobrazuje ako utajené. Nie však meno a adresu jeho majiteľa.

Operátori nevedia zablokovať konkrétne číslo

Operátor si najskôr overí, či mal zákazník naozaj v časoch, ktoré udáva, hovory z utajeného čísla, a potom mu ho poskytne - ale za poplatok okolo 400 korún. V Orangei využilo túto službu za minulý rok 706 zákazníkov. „Zákon explicitne nedefinuje zlomyseľné alebo obťažujúce volanie. Posúdenie, či ide o obťažovanie, nie je teda založené na objektívnych kritériách, ale na konkrétnych okolnostiach skutku,“ povedal Gargulák.

Operátor nedokáže zákazníkovi zablokovať prichádzajúce hovory alebo sms správy z konkrétneho čísla. Odporúčajú preto vždy v podobných prípadoch volať políciu.

Zákon o priestupkoch Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu spácha aj ten, kto „inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech“ alebo „úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním“.