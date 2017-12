Vôňa ruže upevňuje spomienky

Nemeckí vedci dosiaľ najpresvedčivejšie doložili úlohu spánku pri upevňovaní čerstvých spomienok. Pri pokusoch s dobrovoľníkmi využili vôňu ruží.

15. mar 2007 o 0:00 Zdeněk Urban, spolupracovník SME

Sláva opakovaniu!

V najnovšom čísle časopisu Science voňavý experiment opísali Björn Rasch, Steffen Gais a Jan Born z Lübeckej univerzity s Christianom Büchelom z Univerzitného medicínskeho strediska v Hamburgu.

Odborníci vedia už dlhšie, že spánok upevňuje novo získané poznatky alebo spomienky, takže sa premenia na dlhodobé. Zväčša sa predpokladá, že v tom zohráva kľúčovú úlohu akési skryté opätovné premietanie nových neurónových reprezentácií pamäti. Napokon asi všetci sme už v živote zistili, že "opakovanie matka múdrosti".

Zaujímavé boli pokusy na potkanoch. Zvieratám sa pri učení, ako sa kam dostanú v bludisku, aktivovali špecifické zhluky neurónov v časti mozgu zvanej hippocampus, ktoré podľa všetkého zakódovali priestorové poznatky. (Hippocampus je časť mozgu pod spánkovým lalokom mozgovej kôry - cicavce a teda aj človek majú dva.) To isté sa potom dialo pri ich spánku, keď im mozgom prechádzali takzvané pomalé vlny, čo sa označuje ako SWS fáza. Potvrdila to aj pozitrónová emisná tomografia ľudí.

To všetko však boli pasívne pozorovania. Niet nad aktívny manipulačný experiment, povedal si Rasch s kolegami.

Ružový spánok

Vône vynikajúco dokresľujú kontext zážitkov a uľahčujú spomienky na ne. Nejde iba o zážitky viazané na vlastnú osobu, ako to spodobnil Marcel Proust v známom sedemdielnom románe Hľadanie strateného času (dokopy má približne 3200 strán a vystupuje v ňom vyše 2000 postáv!), ale aj napríklad o spomienky viazané na priestorovú pamäť.

Vedci sa preto pri pokusoch s dobrovoľníkmi rozhodli použiť zvlášť príjemnú vôňu ruží, respektíve jej kvapalného koncentrátu. Vône navyše spracovávajú oblasti mozgu, ktoré priamo komunikujú s jeho vyššími funkciami. Išlo o to, aby vône dobrovoľníkom v spánku aktivovali čerstvé spomienky na poznatky, ktoré získali počas predchádzajúceho večera. Tento spôsob podnetov okrem toho neruší spánok.

Dobrovoľníci si mali zapamätať polohy dvojíc karát na ploche, pričom "voňali ruže". Keď sa uložili spať, počas prvých dvoch fáz SWS im vedci opäť dávali voňať ruže. Kontrolnej skupine spiacich dávali k nosu roztok bez vône. Ukázalo sa, že prvá skupina si ráno pamätala polohy kariet na 97 percent, druhá iba na 86 percent. Pri prvom skúšaní ešte po učení večer sa pritom obe skupiny kvalitou zapamätania nelíšili. Dobrovoľníci si ráno neboli vedomí toho, že im vedci v noci dávali voňať ruže alebo kontrolný roztok.

Iný pokus, keď si mali zapamätať sekvenciu úderov na klávesnici, skončil podobne. Po nočnom voňaní ruží ju opakovali výrazne vernejšie a rýchlejšie ako bez neho.

Bádatelia tiež zistili, že zistený účinok vyžadoval najprv pri učení vytvoriť asociáciu medzi vôňou a naučenými poznatkami. Bez toho vôňa "podávaná" v noci nefungovala. Výsledky sa prejavili iba pri fáze spánku SWS, nie fáze REM (rýchle očné pohyby) v závere noci. Nič podobné sa nepodarilo dosiahnuť počas bdenia.

Takže, ak vás čaká skúška náročná na pamäť typu kde čo má byť, skúste to s ružami. Dámy to vďaka parfémom budú mať ľahšie, lebo také "ťaháky" môžu mať na sebe aj počas skúšky, aby podporili vyvolávanie asociácií. No v dnešnom metrosexuálnom veku jestvujú aj mnohé príjemné vône pre pánov. Zväčša nie ružové, ale azda by to fungovalo aj s nimi.