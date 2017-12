Fish Fillets 2 - máte na to?

Rozkošné kreslené rybičky, to zaváňa trapnou hrou určenú pre deti do 8 rokov, poprípade pre hard-core fanúšikov filmu Hľadá sa nemo. Radím vám, nenechajte sa zmiasť, túto hru v žiadnom prípade dieťa do 8 rokov nedohrá a budete s ňou mať problémy aj vy! My

15. mar 2007 o 8:30 Tomáš Koza

Ak si pozriete obal titulu, určite si všimnete zámernú narážku na seriál Akty X. Celá hra sa nesie v duchu paródie na tento sci-fi kult. Aj dvaja hlavný hrdinovia sú im až príliš podobní. Max Flounder neustále vymýšľa nejaké konšpiračné teórie a Tina Guppyová, jeho ženská polovička, mu ich stále vyvracia a drží ho nohami na pevnej zemi... teda plutvami vo vode. Celý príbeh a jeho postavičky sú jednou veľkou paródiou. Každá veta v hre je nejaký vtip či narážka - či už na počítačový svet alebo na ten reálny. Aj keď je pravda, že vtipy pôsobia miestami až príliš umelo, takže konečný výsledok zvykne byť občas trápny. No humor je vec strašne subjektívna, takže to viac rozoberať nebudem. Myslím ale, že každý z vás sa pri pátraní po hroznom Jackovi Vyťahovačovi párkrát zasmeje.

Systém hry ostal v podstate nezmenený. Ten základ, teda posúvanie predmetov s cieľom uvoľniť cestu rybičkám, ostal presne taký istý. Tina je malá, takže sa dostane takmer kamkoľvek, no nedokáže pohnúť s ťažkými oceľovými predmetmi, zatiaľ čo Max je obrovský, takže väčšinou ide v leveloch o to, aby ste nejakým spôsobom prepchali cez danú úroveň jeho. No bez jeho sily s oceľovými predmetmi nepohnete. Navzájom sa teda výborne dopĺňajú, čo je v hre naplno využívané. V hre sa objavili aj niektoré nové prvky, ako napríklad riasy, čiže jediné predmety, ktoré nepadajú na hladinu, ale vznášajú sa voľne vo vode. Rybičky môžu konečne predmety posúvať smerom dole, bez toho aby im to ublížilo, čoho autori pri dizajne úrovní taktiež naplno využili.

Najzaujímavejším zlepšením je však pridanie nových postáv, ktorých celkový počet je šesť. Nové postavy majú okrem novej tváre pochopiteľne aj nové schopnosti. Najzaujímavejším je rozhodne malý krab, ktorý síce nedokáže plávať, no na rozdiel od rybičiek dokáže vyjsť na hladinu a vďaka jeho silnému pancieru mu padajúce predmety vôbec nič nespravia... pokiaľ mu teda na hlavu nehodíte oceľovú trubku. Okrem kraba budete ovládať aj malého morského koníka, ktorý nedokáže hýbať ničím okrem morských rias či starú morskú korytnačku, ktorá vďaka svojmu prírodnému brneniu dokáže odolať laserom, čo je tak isto jeden s nových prvkov vo Fish Fillets 2.

A teraz k jednotlivým úrovniam a k hre ako takej celkovo. Úrovne sú prevažne malé a na prvý pohľad jednoduché. Po posunutí prvého predmetu si však väčšinou uvedomíte, že to čo sa na prvý pohľad zdá ako skladačka pre deti, je v skutočnosti problém na hodinu hrania a rozmýšľania. Práve v tom tkvie najväčšie čaro tejto hry. Oproti predchádzajúcemu dielu došlo najmä k zlepšeniu celkového postupu po úrovniach. Smer postupu si vyberá hráč sám, takže ak narazíte na nejakú miestnosť, ktorú ani za ten svet neviete vyriešiť, môžete sa vrhnúť na ostatné a čakať na vnuknutie. Pre postup ďalej, teda na otvorenie nového stromu levelov však väčšinou potrebujete splniť všetky predchádzajúce a získať tak kľúče od zámkov.

GRAFIKA 8 / 10

Fish Fillets 2 nebeží na žiadnom svetobornom engine plnom najnovších výstrelkov v obore počítačovej grafiky. Ide proste o súbor obrázkov, z ktorých väčšina je tvorených predrenderovanými objektmi. Môže sa vám zdať, že hra pôsobí trochu detsky, ale neviem si predstaviť, ako by to na hráčov pôsobilo, keby sú všade tmavé farby a rybičky by mali pásky cez oči a medzi zubami kúsky mŕtvol. Veď aj jedna z najúspešnejších logických sérií Lost Vikings si zakladala na rozprávkovosti a rozkošnosti. Myslím, že autori si vybrali správne. Neprejde im však všetko len preto, že ide o logickú hru, ktorá žiadny 3D engine nepotrebuje. Niektoré steny a predmety proste vyzerajú až príliš jednoducho... narazíte teda na skutočne krásne a detailné úrovne, ale aj na dosť pusté a doslova šedivé.

INTERFACE 8 / 10

Herný interface je veľmi jednoduchý, no to je všetko, čo potrebuje. Zopár tlačidiel na hornej lište a symboly jednotlivých postavičiek vpravo, aby ste sa medzi nimi mohli prepínať. To však môžete robiť aj pohodlnejšie pomocou klávesnice, ktorá však našťastie nemá monopol na ovládanie hry. Vo Fish Fillets 2 totižto môžete rybičky konečne ovládať aj pomocou myšky, čo je síce podľa mňa trochu nepraktickejšie, ale koľko ľudí, toľko chutí. Interface je teda jednoduchý, bez zbytočných funkcií, ktoré by hra nepotrebovala. Plne teda spĺňa svoj účel, hoci by som uvítal keby funkcia undo bola realizovaná trochu praktickejšie, pretože niekedy potrebujete vrátiť až niekoľko krokov a 15 krát po sebe mlátiť do backspacu my veľmi user-friendly nepripadá.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Ja osobne si dovolím vyjadriť nadšenie a spokojnosť. Fish Fillets 2 je viac než len dôstojným pokračovaním veľmi populárnej logickej hry. Keďže v dnešnej dobe nie je s čím porovnávať, hra víťazí na všetkých frontoch. Poskytuje rozmanitosť a výzvy, ktoré vám vydržia veľmi dlho. Ide o typickú hru vhodnú nie len pre hard-core hráčov, ktorí si potrebujú oddýchnuť od všetkej tej FPSkovej primitívnosti, ale aj pre sviatočných hráčov, ktorých to aspoň presvedčí, že hry nie sú len o násilí a že dokážu byť pre mozog aj prospešné. Príbeh síce nie je silnou stránkou hry a vtipnosť dialógov a slovných narážok môže byť diskutabilná, v každom prípade to o čo v tejto hre ide v prvom rade, teda o logické hádanky, je takmer dokonalé. Posúvanie predmetov a rozmýšľanie na tisíce spôsobov a kombinácií. Najväčším zlepšením oproti predchádzajúcemu dielu je najmä to, že miestnosti už nie sú tak otrepané, s novými prvkami a hlavne so širokou paletou postáv sa možnosti značne rozširujú. Variabilita je veľká. Nemám teda hre takmer čo vytknúť... ale k úplnej dokonalosti tomu predsa ešte niečo chýba.

MULTIPLAYER

Hra samozrejme neobsahuje multiplayer, no aj tak existuje v hre možnosť pripojiť sa na internet a porovnať si výsledky s ostatnými hráčmi. Takže hoci je systém hry úplne proti filozofii multiplayeru, snaží sa aspoň takýmto spôsobom podporovať súťaženie medzi viacerými hráčmi.

ZVUKY 8 / 10

Všetky dialógy v hre sú nahovorené profesionálnymi dabingovými hercami, hlavní hrdinovia boli dokonca nadabovaní českými hercami, ktorý prepožičali svoje hlasy hlavným hrdinom seriálu Akty X. Čudovali by ste sa, ale atmosféru to naozaj dokonale umocní. Rybičky neustále niečo komentujú, stále sa o niečom bavia, no najlepšie na tom je, že neomieľajú stále dokola tie isté veci. Samozrejme po reštarte miestnosti sa vždy spustia tie isté dve-tri vety, no je vidieť, že potom sa autori snažili zachovať aspoň akú takú variabilitu, pričom niektoré komentáre začujete jedine v prípade, že niečo pokazíte. Dabing je teda výborný.

HUDBA 9 / 10

Akú hudbu zvoliť do logickej hry? Rozhodne by mala byť komponovaná tak, aby hráčovi nebránila v rozmýšľaní a zbytočne ho nevyrušovala. Toto všetko našťastie hudba spĺňa do bodky. Je jednoduchá a nenápadná. Ide však o veľmi príjemné melódie, ktoré sú zámerne komponované tak, aby vašej šedej kôre mozgovej nebránili v činnosti, ale skôr ju podporovali. Čo viac vám o nej poviem? Ak by vám náhodou liezla na nervy ešte stále máte možnosť ju vypnúť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Rozpravu o umelej inteligencii môžeme rovno preskočiť, pretože Fish Fillets 2 žiadnych protivníkov ovládaných počítačom neobsahuje. Jediné čo ostáva na hodnotenie je teda náročnosť, ktorej primeranosť taktiež nebudem rozoberať, pretože ide o logickú hru a v nich platí, že čím ťažšie, tým lepšie. Našťastie autori do hry pridali funkciu undo, ktorou môžete vrátiť späť ľubovoľný počet krokov, takže po chybe nemusíte frustrovane začínať danú úroveň od začiatku, čo síce neznižuje priamo náročnosť, no rozhodne to robí hru prístupnejšou. Veľkým plusom Fish Fillets 2 je, že aj potom čo prejdete celú hru ostávajú v nej výzvy, ku ktorým sa môžete vždy vrátiť. V niektorých miestnostiach sa totižto nachádzajú bonusové hviezdičky, ktoré síce k dohraniu hry pozbierať nepotrebujete, no zato vám sprístupnia bonusové materiály v podobne skladačiek, obrázkov, videí či nových úrovní. Získanie hviezdičky patrí medzi tie najťažšie úlohy a je nepomerne ťažšie, než prejdenie danej úrovne. Čo sa týka kritérií náročnosti vzťahujúcich sa na logické hry, Fish Fillets spĺňa všetky a nenapadá ma jedna vec, ktorú by som ohľadom náročnosti na tejto hre upravil.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,7 / 10

Vykašlite sa na všetky tie MMORPG a FPS vymývajúce mozog. Všetko je to len plytká zábava, ktorá vám berie váš drahocenný čas (samozrejme to nemyslím úplne vážne, pretože by som išiel sám proti sebe, rozhodne však vašu mozgovú kapacitu o nič nové neobohatia), vrhnite sa na Fish Fillets 2 a v pokoji, bez nejakého náhlenia, si vychutnajte ten skvelý pocit z vyriešenej logickej hádanky. Čo si myslíte, budete mať na duši lepší pocit po dohraní Quaka 4 alebo Fish Fillets 2? Hry nemusia byť len o násilí a práve táto je tomu krásnym príkladom.