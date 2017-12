Desatoro mobilnej etikety

Časopis InfoWorld aktualizoval svojich desať zlatých pravidiel slušnosti na používanie mobilných telefónov.

14. mar 2007 o 7:00 (tb)

1. Nebudeš telefonovať počas jazdy.

Volať s telefónom priloženým pri uchu je protizákonné, telefonovať s hands-free je legálne, ale rovnako hlúpe. K šoférovaniu totiž nepotrebujete len ruky, ale najmä mozog a ten je podľa testov telefonovaním rovnako zamestnaný aj pri použití hands-free. Rýchlosť reakcií vodiča pri telefonovaní klesá rovnako, ako keby si vypil niekoľko štamperlíkov.

2. Nebudeš nosiť v uchu slúchadlo, ak netelefonuješ.

Ľuďom s komplexom menejcennosti kedysi stačilo vystatovať sa samotným mobilom. Dnes, keď má mobil každý, sa snažia demonštrovať svoju dôležitosť bluetooth slúchadlom zastrčeným stále v uchu – veď čo keby práve volal prezident?! Ak vám to ešte nedošlo: skutočne dôležití ľudia nie sú odkázaní na ustavičné čakanie na nejaký telefonát a nemusia byť stále v pohotovosti.

3. Nebudeš do telefónu kričať.

Nie, naozaj nemusíte zvyšovať hlas, ak volajúceho zle počujete. Ak pre hluk okolo vás zle počuje on vás, odložte telefonát na neskôr.

4. Nestaneš sa otrokom svojho mobilu.

Stále zapnutý mobil škodí vášmu zdraviu. Nebojte sa doma služobný telefón vypínať. Aspoň v noci.

5. Nebudeš svoj mobil vystavovať na stole.

Na divokom západe bola pekná tradícia vyložiť na stôl svoje kolty. Vykladanie mobilov na stôl v reštaurácii antropológovia vysvetľujú ako snahu (najmä) mužov signalizovať svoju dôležitosť a mužnosť. Ak so svojou mužnosťou problémy nemáte, nechajte mobil pokojne vo vrecku, naozaj ho budete počuť zvoniť aj odtiaľ.

6. Neuprednostníš mobil pred ľuďmi okolo seba.

Zlaté pravidlo mobilnej etikety: vždy daj prednosť ľuďom fyzicky prítomným pred tými v telefóne. Je vrcholom chrapúnstva nechať niekoho vedľa vás čakať, kým si vybavujete hovor – aj keby išlo o niekoho takého „nedôležitého“ ako čašník či predavačka v obchode. Ak naozaj nevyhnutne musíte telefonovať, ospravedlňte sa a vzdiaľte sa.

7. Nenecháš telefón zvoniť len preto, že sa ti páči melódia.

Možno sa vám vaše zvonenie ešte stále páči. Vašim kolegom však takmer určite lezie pekne na nervy – podľa prieskumov je neustále vyzváňajúci mobil jednou z vecí, ktoré zamestnancov v kanceláriách na ich kolegoch najviac dráždia.

8. Nenecháš mobil zvoniť tam, kde by si nenechal plakať dieťa.

Zvonenie mobilu je tabu na pohreboch, svadbách i pri cvičení jogy. Ak si nie ste istý, či treba zvonenie vypnúť, skúste test plačúceho dieťaťa: cítili by ste sa na tomto mieste trápne, ak by vám v náručí rumázgalo dojča? Ak áno, cíťte sa trápne aj pri zvonení telefónu.

9. Nenecháš hrať intro viac než 15 sekúnd.

Ak by som chcel počúvať pesničku „We are the Champions“, pustil by som si ju predtým, než som ti volal, glosuje jeden z komentátorov. Áno, mobily už umožňujú, aby ste volajúcim pustili svoju obľúbenú melódiu, ale naozaj ich až tak nemáte rád?

10. Nezdvihneš telefón na záchode.

Ani doma. Ani v práci. Nikdy.