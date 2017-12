Čistenie klávesnice jednoducho a rýchlo

Pri čistení klávesníc je možné použiť rôzne techniky. Môžete ich strčiť do umývačky riadu, môžete z nich pravidelne vysávať nečistoty vlasovou hubicou vysávača, alebo ich môžete otierať handričkou s liehom. Na trhu sú však i riešenia na mieru.

11. mar 2007 o 12:20 Milan Gigel, (mg)

OneClean Keyboard Cleaner kombinuje molitanovú stierku pre čistenie tlačidiel so sprejom, ktorý obsahuje čistiaci prostriedok. Použitie je jednoduché. Stačí jemne poprášiť klávesnicu čistiacim roztokom a molitanovou stierkou prechádzať rady tlačidiel.

Tvarovaný profil sa postará o to, aby ste čistili nielen vrchné plôšky tlačidiel ale aj ich bočné skosené hrany. Neočakávajte však zázraky, je to rovnaké ako s akoukoľvek inou údržbou. Ak sa jej venujete pravidelne, je to bezproblémové. Ak však chcete po roku dohnať to, na čo ste kašľali celé mesiace, bez umývačky sa asi nezaobídete.

Dostupnosť: http://www.am-denmark.com/sort/engelsk/cleaning/85200/85200.html