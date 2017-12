Slnečné tajomstvo trinástich veží

Vedci vysvetlili, na čo slúžili vyše dvojtisícročné záhadné stavby v peruánskej púšti.

8. mar 2007 o 0:00 Zdeněk Urban, spolupracovník SME

Pomáhali pozorovať Slnko, aby ľudia čo najpresnejšie vedeli, kedy treba siať.

Inšpirácia pre Picassa

Tento úspech dosiahli archeológ Iván Ghezzi z Národného inštitútu kultúry a Katolíckej univerzity v Lime (Peru) a archeoastronóm Clive Ruggles z Leicesterskej univerzity (Veľká Británia). Opísali ho v najnovšom čísle časopisu Science. Ghezzi je súčasne doktorandom na katedre antropológie prestížnej Yaleovej univerzity v New Havene (USA).

Jeho doktorská práca sa zameriava na dávne vojny v severnom Peru. Od roku 2001 skúmal predkolumbovské zrúcaniny v Chankille. Toto miesto leží 400 kilometrov severne od peruánskej metropoly v panve rieky Casma-Sechín v pobrežnej púšti medzi Andami a Tichým oceánom. Tamojšie zrúcaniny na ploche vyše štyroch štvorcových kilometrov archeológovia poznajú od 19. storočia. Odvtedy si lámali hlavy nad účelom viacerých stavieb.

Chankillo už pred časom rádiouhlíkovo datovali približne do roku 300 p. n. l. Nové datovania, ktoré urobil Ghezzi, to potvrdili. Stavby vznikli v rokoch 200 až 300 p. n. l. To zodpovedá obdobiu pádu veľkého náboženského strediska Chavín de Huántar. (Leží východným smerom vo výške 3177 metrov nad morom na opačnej strane andského pohoria Cordillera Blanca a hornom toku rieky Maraňón.) Chavín nadlho kultúrne ovplyvnil celú oblasť. Ba aj moderné umenie; Pablo Picasso sa priznal, že jeho maliarsky štýl ovplyvnila jedna z tamojších kamenných stél s reliéfmi. Obdobie pádu Chavínu bolo nepochybne veľmi búrlivé. Mnohé sídla v starom Peru sa vtedy vyľudnili, iným pribudli opevnenia.

Zrúcanina Norelco

V Chankille sa to odrazilo na komplexe stavieb vybudovanom na pahorku. Celé zrúcaniny sú vlastne známe najmä kvôli nemu. Hornú plošinu s dvomi vajcovitými a jednou obdĺžnikovou stavbou obopínajú tri línie hradieb s početnými bránami a parapetmi. Napriek tomu však komplexu chýbajú viaceré atribúty vojenskej pevnosti či sídla vojenského vládcu. Je architektonicky príliš elegantný a chýbal aj zdroj vody. Archeológovia dospeli k záveru, že to zrejme bol opevnený chrám. Dali mu žartovnú prezývku zrúcanina "Norelco", lebo jeho pôdorys z výšky pripomína elektrický holiaci strojček. (Norelco je značka holiacich strojčekov Philips.)

"Norelco" skúmal aj Ghezzi. Napokon ho však viac zaujal záhadný rad trinástich veží na nízkom hrebeni približne 700 metrov juhovýchodne od "Norelca" a jeho najbližšie okolie. Rad je všeobecne situovaný severojužne, na jeho južnom konci sa však tri veže stáčajú k juhozápadu. Pôdorysy vcelku dobre zachovaných veží sú obdĺžnikové alebo kosodĺžnikové. Majú plochu 75 až 125 štvorcových metrov. Na výšku merajú dva až šesť metrov. Vôbec teda nie sú rovnaké. Vzdialenosti medzi nimi sú podobnejšie - pohybujú sa iba v rozpätí 4,7 až 5,1 metra. Na vrcholovú plošinu každej veže vedú dve vložené úzke schodiská. Ghezzi si spomenul, že vežiam sa od začiatku prisudzovala astronomická funkcia. Sám si ju rýchlo predbežne overil. No jeho ďalšie kroky na niekoľko rokov zdržala potreba nanovo datovať Chankillo, podrobnejšie mapovanie a premeriavanie zrúcanín, ako aj analýza v nich nájdenej keramiky a iných predmetov.

"Zubatý" horizont

Keďže o astronomickej funkcii veží Ghezzi nepochyboval, požiadal v roku 2005 o spoluprácu Rugglesa, popredného britského odborníka na archeoastronómiu. Ten bol spočiatku skeptický. No po príchode zmenil názor. Ghezzi a Ruggles preukázali, že rad veží plnil pri pohľade zo západu aj východu úlohu slnečného observatória využívajúceho umelý delený horizont. Pri oboch koncových vežiach vychádzalo (resp. zapadalo) Slnko počas zimného (resp. letného) slnovratu. Východy Slnka v priestoroch medzi vežami zasa delili rok na zoskupenia dní (medzi vežami 3 až 11 desaťdňové, pri krajných dvojiciach o deň-dva dlhšie).

Okrem časových rovnodenností - presne napoly medzi slnovratmi - observatórium zaznamenávalo aj najmenšiu a najväčšiu vzdialenosť Slnka od zenitu. Západne od veží našli bádatelia v komplexe budov 40 metrov dlhú chodbu s dva metre vysokými stenami bez okien (z budov sa zachovali už iba základy a obvodové múry). Vchod do chodby bol umelo sťažený a na druhom konci bola otvorená. Pod týmto koncom sa ako pri jedinom otvore do chankillskej budovy našli rôzne obetné predmety. Rad veží fungoval naznačeným spôsobom pri pohľade z tohto konca chodby, vzdialeného 235 metrov.

Podobné, no menej zachované pozorovacie miesto vedci našli približne v rovnakej vzdialenosti na východ od veží. Okolo sa tiež našli obetné predmety. Pozorovania asi robila privilegovaná vrstva kňazov. Podľa nájdených figúr sa zdá, že kult, ktorý udržiavali, bol ideologickou oporou moci vojenskej oligarchie. Popri "Norelcu" obklopujú trinásť veží základy ďalších skupín budov a námestia, kde sa pri slnovratoch a iných sviatkoch mohol zhromaždiť veľký počet ľudí. Chankillské slnečné observatórium slúžilo najmä na kalendárne účely. Poľnohospodárstvo v pobrežnej oblasti Peru vždy bývalo chúlostivou záležitosťou. Polia sa museli intenzívne zavlažovať z tamojších nepočetných vodných tokov. O to dôležitejšie bolo, aby sa plodiny zasiali v správnom čase. Horizontové observatórium s vežami to umožňovalo s presnosťou dva-tri dni.

Východ Slnka pri letnom slnovrate v roku 2003 pri pohľade zo západného pozorovacieho miesta medzi pravým okrajom horského hrebeňa Cerro Mucho Malo a vežou číslo 1. Kredity foto - Iván Ghezzi; National Aerial Service, Peru.



"Norelco" z vtáčej perspektívy.