Laptopy už čoskoro prekonajú stolové počítače

V roku 2011 sa predá viac laptopov ako dnes dominantných "stolových" počítačov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti IDC, ktorú zverejnila internetová stránka BBC.

23. mar 2007 o 9:56 (sita)

Dopyt po klasických počítačoch síce aj naďalej bude pomaly rásť, no už čoskoro, keď notebooky budú ešte výkonnejšie a efektívnejšie, začne klesať. Podľa správy by sa trh s laptopmi mal do roku 2011 každý rok zvyšovať približne o 16,1 percenta v porovnaní s 3,8-percentným rastom klasických PC.

V roku 2007 ešte podporí predajnosť "veľkých" počítačov systém Windows Vista. Minulý rok sa po celom svete predalo viac ako 82 miliónov notebookov a 140 miliónov klasických PC.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom si laptopy polepšili o 26,3 percenta, kým "stolové" počítače iba o dve.