HP Bluetooth PC Card Mouse - myš tenká ako žiletka

7. mar 2007 o 23:00 Milan Gigel

eho slotu notebooku je iná – plnokrvne mobilná.

Inovácia, ktorá osloví

Väčšina notebookov je štandardne vybavená slotom pre zasunutie rozširujúcej karty. Používajú sa zvyčajne na prístup k mobilnému internetu, rozšírenie notebooku o bezdrôtovú sieť či osadenie čítačky pamäťových kariet. Mnohokrát však slot zostáva nevyužitý – stáva sa tak skladovacím priestorom pre plastovú záslepku.

Dizajnéri už dávnejšie zistili, že slot je možné využiť na skladovanie mobilných periférií. Infračervený diaľkový ovládač máte neustále pri sebe a navyše môžete jeho batérie v slote dobíjať bez toho, aby ste sa o ne museli starať. S ďalšími perifériami je to horšie – v ceste stoja problémy s malou hrúbkou. Ešte donedávna si nikto nedokázal predstaviť optickú myš, ktorú by bolo možné vtesnať do formátu PCMCIA karty. Dokázala to až firma MoGo, ktorá svojim riešením ohromila verejnosť.

Ako je možné zaistiť pohodlie pri práci s plochou dátovou kartou s rozmermi 86 x 54 x 5 mm? Opäť iba trochou šikovnosti.

Dizajn prepojený s účelom

I keď „placka“ nemá mnoho spoločných znakov s oblým tvarovaným telom myši, s výklopným podstavcom sa situácia mení. Z hry vypadávajú všetky oporné body na ktoré ste zvyknutí. Po chvíli však zistíte, že predsa len držíte vo svojej ruke nástroj, ktorý pohybuje kurzorom na obrazovke presnejšie a precíznejšie ako prvky, ktoré zabudoval výrobca do vášho notebooku.

Zásadný rozdiel je v tom, že na pohybe myši sa intenzívnejšie podieľajú prsty ako zápästie s predlaktím. Na prvý pohľad jemná práca svalov však dôverne kopíruje používanie tradičnej myši – so všetkým čo k tomu patrí. Na zmenu si zvyknete takmer okamžite.

Výklopný podstavec je jedným z mála mechanických prvkov ktoré myš využíva. Rameno v tvare písmena „U“ je vyrobené z húževnatého polykarbonátu a k telu je uchytené dvojicou pevných oceľových pružín. Tie svojim pnutím priťahujú rameno do vymedzeného priestoru a zaisťujú jeho stabilnú polohu v zaklopenej či vyklopenej pozícii. Pre vytiahnutie je potrebný tlak palca na ľahko dostupný výstupok. Ten má však súčasne bezpečnostnú funkciu – pri zasunutí karty do slotu zaistí, aby sa rameno nevyklopilo ani v extrémnych krízových situáciách. Rameno pri vysunutí uvoľní mikrospínač a ten aktivuje napájanie – myš čerpá energiu iba vtedy, ak to chcete vy.

Zvyšok tela je jemnými priehlbinami a zaobleniami tvarovaný tak, aby ste získali čo najistejší úchop a základné pohodlie pri používaní. Tradičný tvar myši sa dizajnéri rozhodli podvedomiu vtisnúť oválnym svetlejším stredom – hranatosť sa z vizuálnych vnemov úplne vytratila. Po konštrukčnej stránke je vypracovanie veľmi precízne a presné, výrobca detaily nepodcenil.

Rolovacie koliesko chýba

Myš je vybavená dvojicou tlačidiel, ktoré majú jemné priehlbiny pre uloženie prstov. V ovládacom paneli si môžete navoliť profil pre praváka či ľaváka, určite si však budete nejaký čas zvykať na to, že použité membránové tlačidlá majú pri pokuse o kliknutie o poznanie vyšší odpor ako mikrospínače používané v myšiach. Na jednej strane vás poteší tichý zvuk pri práci v noci, na druhej zamrzí že tlačidlá nie sú o čosi citlivejšie. V kancelárskom balíku vám to môže byť jedno, akonáhle však máte pred sebou jemnejšiu prácu ktorá si vyžaduje mnoho klikania, rýchlo sa unavíte.

Stredová časť medzi tlačidlami vizuálne pripomína touchpad ktorý by zastúpil rolovacie koliesko, je to však iba fantázia používateľa. Rolovanie sa nekoná, jediné čo medzipriestor prináša je zabudovaná LEDka, ktorá vám prezradí v akom stave je komunikácia a koľko síl zostáva zabudovanej batérii. Prehliadanie dlhých dokumentov či surfovanie môžu byť menej pohodlné ako ste zvyknutí.

Optika prispôsobená účelu

Optický snímač s rozlíšením 500 DPI využíva pre nasvietenie podkladu červenú LEDku s odraznou plochou s plastu, ktorá zaistí kontrastné nasvietenie podložky. Jej štruktúru následne sníma čip, pred ktorým je osadená plastová šošovka. Narozdiel od tradičných myší ktoré majú podklad tesne pod sebou, tu je potrebné prekonať takmer centimetrovú vzdialenosť k podložke. Snímanie je bezproblémové i na menej vhodných povrchoch, pohyb kurzora je však o čosi pomalší ako je zvykom.

Stačí drobná zmena nastavení v ovládacom paneli a vy dokážete na malej ploche presúvať kurzorom po celej obrazovke bez toho, aby ste stratili možnosť využiť akceleráciu kurzora. Odozva je o čosi slabšia ako pri „plnokrvných myšiach“, použiteľnosť je však na slušnej úrovni.

Manévrovateľnosť je bezproblémová. Aby neboli problémom malé rozmery myšky i jej malá hmotnosť, spodný kryt je kovový aby svojou hmotou posilnil arzenál na 41 gramov hmotnosti. Toto rozhodnutie bolo viac ako správne.

Batéria vydrží 10 hodín

Zabudovaný Li-Pol akumulátor sa dobíja vždy keď myš zasuniete do PCMCIA/CardBus slotu a riadiaca elektronika zabezpečí, aby sa nabíjací cyklus ukončil, keď je to potrebné. Počas troch hodín získate energiu pre 10 hodinovú prácu, čo dokáže pokryť celý pracovný deň. I po čase používania, ktorý výdrž batérie o čosi skráti bude stále dostatok energie na to, aby ste nemuseli prácu prerušovať.

Energetickú úsporu dosahuje myš tým, že v momente nečinnosti znižuje frekvenciu snímania a prerušuje nasvecovanie podkladu. Intenzívne blikanie podsvietenia môže vedľasediaceho človeka vo večernom prítmí trochu znervózňovať, samotný používateľ však tento defekt nevníma. Vypnúť nie je možné ani modrú blikajúcu LEDku, ktorá indikuje stav komunikácie. Má to aspoň jednu výhodu – ak s notebookom odchádzate, myš na stole nezabudnete.

Bluetooth pre jednoduchosť

Myš používa pre komunikáciu štandard BlueTooth, takže ju dokážete spárovať s každým notebookom či zariadením, ktoré hovoria touto rečou. Signál pokrýva približne 10 metrový rámec, takže môžete i z vedľajšieho stolíka ovládať prehrávanie filmových multimédií.

V systéme vystupuje myš ako tradičné HID zariadenie, takže nie ste závislí na použitom operačnom systéme. Na priloženom CD nosiči síce ovládač nájdete, jeho úlohou je však zaistiť aby notebook rozoznal myš v momente, keď ju zasuniete kvôli nabíjaniu do slotu. Pri bluetooth komunikácii sa používa ovládač ktorý je súčasťou operačného systému, rovnako nečakajte ani nejaký špeciálny obslužný softvér. Pre párovanie je na spodnej strane vyvedené tlačidlo, ak však ID myši viete, spárujete sa s ňou pomocou prednastaveného PINu 0000 i bez neho.

Skvelá myšlienka čaká na zdokonalenie

I keď ide o brilantné vyhotovenie ktoré ponúka podstatne vyššiu manévrovateľnosť a presnosť ako touchpad či trackpoint, predsa len niektoré vlastnosti za tradičnými myšami jemne zaostávajú. Vývojári tak stoja pred výzvou ktorá im umožní predstaviť i ďalšiu vynovenú verziu, ktorá ponúkne viac.

Mnohí používatelia by si priali jemnejší odpor tlačidiel, zaručene chýba dotykové rolovacie koliesko a i snímač by mohol mať vyššiu citlivosť. Ak sa podarí doriešiť tieto drobnosti, časom môžeme očakávať „myš snov“.

V každom prípade však HP Bluetooth PC Card Mouse je krokom vpred, ktorý v podstatnej miere zvyšuje precíznosť ovládania grafického kurzora. Pri malom 12“ notebooku vás osloví skvelá súhra, pri väčšej uhlopriečke budete môcť s jemnosťou zvládnuť prácu na displeji s extrémne vysokým rozlíšením (napr. 1920x1200). Ak sa vám koncept páči, rozhodne nie je chybou „ísť do toho“.