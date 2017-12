Supreme Commander - posledná bitka sa začína

Máte chuť na extrémne masovú stratégiu v ktorej ľahký útok znamená nasadenie minimálne 30 jednotiek, v ktorej vybudovanie obranného valu obnáša vystavanie 50 vežičiek rôznych typov? Supreme Commander si neberie servítku pred ústa, netrochári sa a nesnaží

5. mar 2007 o 10:55 Tomáš Koza

Čakali sme dlho, ale predsa sme sa dočkali. Hra od tvorcov Total Annihilation uzrela svetlo sveta a nesie názov Supreme Commander. Odvážite sa vrhnúť do víru neutíchajúcich bojov, ktoré dokonale vystihuje výrok „smrť milióna je len štatistika“. Nebudeme teda chodiť okolo horúcej kaše a skočíme do toho rovno po hlave. V hre Supreme Commander sa do intergalaktického konfliku zapoja 3 strany. United Earth Federation (UEF), ktorá reprezentuje ľudskosť a pozostatky pozemskej filozofie. Aeoni, náboženskí fanatici, ktorí sa snažia celý vesmír presvedčiť, že ich Cesta je jediným správnym pohľadom na život. A na koniec Cybrania, čo je spoločenstvo ľudí spojených s počítačmi. Supreme Commander má okrem iného za sebou aj príbeh rozprávajúci o miléniách bojov, ktoré sa chýlia ku koncu. Aj keby som vám ho chcel kaziť detailmi, nemôžem, pretože v príbehu, ktorý vám vyrozpráva úvodná animácia, ide hlavne o predstavenie strán. Dozviete sa ňom teda ako to všetko začalo... no a ako to skončí je len na vás.

Je fascinujúce ako veľmi je Supreme Commander tradičnou stratégiou v mnohých smeroch. Toto klišé však paradoxne v dnešnej dobe pôsobí skôr ako plus, pretože množstvo stratégií sa snaží ísť iným smerom a pridáva do systému nové prvky, ktoré však nie vždy znamenajú posun v hrateľnosti. Budete klasicky ťažiť suroviny a budovať elektrárne. Samozrejme existuje niekoľko druhov elektrární, od tých najmenších generátorov, cez hydro-carbonové, až po kolosálne generátory najvyššieho stupňa, ktoré svojím výkonom zatienia 30 tých najmenších. Suroviny, ktoré sa v hre jednoducho nazývajú masa, alebo ak chcete hmota, získavate budovaním extraktorov na vyhradených miestach, premenou energie v špeciálnych konvertoroch alebo v prípade núdze tak isto ako v Total Annihilation, recykláciou padlých jednotiek.

Keď už sme sa pomaly posunuli až k jednotkám, treba hneď v úvode objasniť prečo sa hra volá Supreme Commander. Na začiatku boja totižto každá zúčastnená strana začína s jednou veľkou zelenou lúkou a veľkým robotom, ktorý plní úlohu ultimátneho veliteľa, schopného stavať budovy rýchlejšie ako bežné výrobné jednotky a s palebným potenciálom vyšším než váš najlepší tank. Vaša veliteľská jednotka je teda alfou a omegou vašej armády, ak o ňu prídete, končíte. Môžete ju dokonca podobne ako mnohé budovy vylepšovať, čím zlepšíte jej palebnú silu, pridáte jej štítový generátor, či zlepšíte produkčné vlastnosti.

Aj keď je veliteľská jednotka jednou z najsilnejších vo vašej armáde, budete ju len málokedy využívať na dobývanie nepriateľom kontrolovaného územia. Na to slúžia „obyčajné“ jednotky zoradené do 3 kategórií, po 4 technologických stupňoch. Ide teda menovite o loďstvo, letectvo a pozemné jednotky. V prvej skupine si užijete napríklad nukleárne ponorky, lietadlové lode či krížniky, schopné vysunúť prídavné chápadlá, ktoré im dovolia presúvať sa po súši. Letectvo vám poskytne klasické bombardéy, stíhačky či transportéry. Medzi pozemné jednotky patria tradične rôzne tanky, mechovia a artiléria schopné dostreliť cez tretinu mapy.

Vyššie spomínané konvenčné zbrane môžete podporovať útočnými budovami. Jednými z nich sú obrovské artilérie, ktoré sú schopné prestreliť celú mapu (samozrejme v závislosti na zvolenej mape). Okrem toho máte k dispozícií strategické (atomovky) a taktické (defakto tomahawky) rakety, štíty či radary, ktoré v tejto hre fungujú dosť reálne, pretože vám väčšinou dávajú len približnú informáciu o nepriateľskom rozložení síl. Dosť často sa vám bude stávať, že na radare sa objaví 20 jednotiek no v skutočnosti ich tam bude len 5, či sa neobjaví vôbec nič a vy po náhodnom odhalení daného kusu mapy zistíte, že nepriateľ tam má vybudované maskovacie zariadenie. Čo robí z prieskumu pomocou špionážnych lietadiel vitálnu súčasť vašich strategických plánov. Vy totižto môžete stavať obrannú sieť proti atómovým strelám, no to je len jedna z možných ultimátnych zbraní, ktorou vás môže nepriateľ doraziť. V tom tkvie najväčšie čaro Supreme Commandera, každý neustále útočí s konvenčnými jednotkami a popri tom si tíško v kútiku svojej základne buduje svoju zbraň skazy.

GRAFIKA 8 / 10

Impozantné scenérie plné svetelných efektov a obrovského množstva jednotiek, to je to čo sa vám skrz oči dostane do mozgu po spustení Supreme Commandera. Výborné textúry terénu, pomerne pekné jednotky a budovy, trochu jednoduchšieho dizajnu, no ten by sa v takej masovosti tak či tak stratil, takže v tomto prípade je to skôr plus. Krása teda v tomto prípade spočíva skôr v kvantite, než kvalite. Tým však nechcem povedať, že by bol Supreme Commander v niečom graficky pozadu. Je to po grafickej stránke skutočne špičková hra, ktorá však má jeden drobný problém, ktorý na inak pomerne čisté konto grafiky hádže obrovskú škvrnu. Supreme Commander je totižto extrémne náročný a takmer žiadne piplanie sa z nastavením grafiky vám nepomôže a čuduj sa svete jednou z najdôležitejších častí hardvéru je v prípade tejto hry CPU. Na mojej zostave so staručkým athlonom 3200+, 1 GB RAM a grafickou kartou 6800GT som sa cez 25 framov dostal len zriedkakedy a to zvyčajne pri veľkom priblížení, keď sa boj dostal do plného prúdu framerate klesol na krvavých 15. Ešte, že ide o stratégiu, takže aj z tak nízkym frameratom môžete hru pokojne dohrať.

INTERFACE 10 / 10



K dispozícii je aj minimapa, s ktorou môžete robiť presne to isté, takže ju môžete priblížiť a použiť ako kameru na sledovanie nepriateľskej základne. Môžete dokonca rozdeliť obrazovku na dve a mať tak súčasne dva pohľady na boj, poprípade pohľad na základňu a k tomu strategickú mapu. Interface je na viac plne nastaviteľný čo sa týka rozloženia, takže môžete mať lišty hore, dole, vľavo alebo vpravo. Robotníkom môžete zadávať plánovanie produkcie a to veľmi jednoduchým spôsobom. Stačí teda naplánovať produkciu na pol hodinu dopredu a vy sa tak môžete venovať praktickejším veciam, priamo sa týkajúcich boja. No a keby vám to nestačilo tak hra podporuje zapojenia prídavného monitoru v prípade, že by ste potrebovali ešte lepší prehľad nad bojiskom. No jednoducho či už ste megaloman alebo začiatočník, ovládanie Supreme Commandera vám bude pripadať ako vystrihnuté z veľkej knihy o dokonalých hrách.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Rozmýšľal som veľmi dlho akým číslom zaškatuľkovať hrateľnosť tejto hry. Problém je tu v tom, že Supreme Commander neprichádza s ničím novým. Ide o prostú stratégiu, ktorá veci dotiahla až do extrému. Kampaň taktiež neoplýva prehnanou originalitou, väčšinou budete aj tak len ničiť nepriateľské základne, poprípade nepriateľských supreme commanderov. Čo viac si ale priať? Supreme Commander sa predsa nechce hrať na nič čím nie je. A rozhodne to nie je RPGčko alebo adventúra. Je to proste plnokrvná real-time stratégia, nič viac, nič menej. Preto ak máte radi tento žáner budete sa baviť rovnako dobre ako ja, veď v tejto hre je čo robiť a je nad čím rozmýšľať.

Aj keď misie neoplývajú prílišnou originalitou, veľmi sa mi páčilo, že takmer vždy začínate len s maličkou mapou na ktorej dostanete jednoduchú úlohu, ktorú keď splníte tak sa územie rozšíri a vy tak môžete expandovať ďalej, čo môže pokračovať ešte niekoľko krát. Veľkým plusom ale zároveň aj mínusom Supreme Commandera je práve fakt, že ide čisto len o klasickú stratégiu a nič viac. Ak čakáte nejakých hrdinov, predmety, dobrý príbeh a podobné „zbytočnosti“, Supreme Commander vás pravdepodobne veľmi rýchlo unudí. Ak máte radi akciu, dynamiku a zdĺhavé boje sa vám protivia, radšej hru ani nezapínajte, pretože hranie Supreme Commandera rozhodne nie je otázkou minút. No a ak ste sa nenašli ani v jednej z týchto skupín skočte do toho po hlave, Supreme Commander vám poskytne plnohodnotný RTS zážitok s bojmi aké ste ešte nikde nevideli.

MULTIPLAYER 8 / 10

Multiplayer dosahuje rovnaké kvality ako singleplayer, samozrejme obohatený o pôžitok z boja proti ľudským protivníkom. Najväčším plusom hry viacerých hráčov sú tie obrovské možnosti ako vyhrať. Máte tu atómové zbrane, ultimátne jednotky a máte supreme commandera, ktorého môžete vylepšovať. Hra väčšinou trvá veľmi dlho a ak sa proti sebe stretnú dvaja rovnako dobrí hráči môže sa to pretiahnuť až na niekoľko hodín, pretože proti všetkému existuje obrana a ak dokážete držať krok so súperom môžete hodiny malými kúskami narúšať rovnováhu síl ... a potom spraviť jednu fatálnu chybu a o všetku snahu prísť.

ZVUKY 7 / 10

Supremme Commander má pomerne kvalitné ozvučenie pokiaľ ide o zvukové efekty, artilérie dunia, laseri cvendžia ... no ale ako to povedať, nemá to tie správne grády, vedel by som si to predstaviť aj trochu lepšie. Na druhej strane stojí dabing, ktorý miestami trochu stráca dych, ale o to v tejto hre vôbec nejde, takže sa s tým nemusíme trápiť. Škoda, že jednotlivé jednotky sa neohlásia nejakou klasickou hláškou, tak ako sme na to boli zvyknutý napríklad zo Starcraftu. Koniec koncov, sú to iba roboti.

HUDBA 7 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Ak opomenieme drobné detaily typu zasekávanie vlastných jednotiek, či rozloženie sa do zástupu v štýle výlet škôlkarov pri útoku na nepriateľovu základňu, má Supreme Commander veľmi dobrú umelú inteligenciu. Nepriateľ nikdy nerobí to isté a najmä sa naozaj snaží nájsť slabinu vo vašej obrane či ju nejakým spôsobom prekonať. Nejde teda o dokonale vypočítaný najlepší postup na začiatku hry, ale o sústavné preberanie možností. Ak si vybudujete obrannú pozíciu s niekoľkými štítovými generátormi a valom protilietadlových a protitankových veží, buďte si istí, že nepriateľ príde na vás s nejakou artilériou či flotilou lodí, aby vám to tam všetko zbombardoval. Horšie však je, že táto umelá inteligencia vám dosť veľa zožerie z frame-ratu, čo je vysvetlenie toho, prečo je Supreme Commander tak náročný na procesor. Je to dokonale vidieť keď hráte nejakú mapu ako skirmish či ako multiplayer s nejakým človekom. Čo sa týka náročnosti... no najmä od kampane som čakal trochu viac. Ide o to, že aj keď si dáte najvyšší stupeň náročnosti, nepriateľ vás len málokedy zničí, je síce ťažšie dostať sa cez jeho obranu, no je to len otázka času a nie námahy.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,1 / 10

Tak isto ako Total Annihilation, aj Supreme Commander ostane v pamäti ľudí veľmi dlho ... bohužiaľ to však bude len malá skupina ľudí. Supreme Commander je určený výhradne pre strategických maniakov, ktorých nezaujíma nič iné ako čistá hard-core strategická zábava. Je takmer isté, že Command & Conquer 3, ktorý je už za dverami, bude populárnejší. Ja osobne som si však Supreme Commander zahral veľmi rád, veľmi som sa pri ňom bavil a určite ho ešte na nejakej lan párty oprášim, pravdou však je, že som od neho čakal ešte o trošku viac.