Prenos mobilného čísla trvá aj vyše mesiaca

ZÁUJEMCA O JEHO PRENESENIE BY MAL ZHODNOTIŤ, AKÚ MÁ PREŇHO DANÉ ČÍSLO HODNOTU

Záujem o prenášanie čísel medzi mobilnými sieťami je zatiaľ len symbolický. Na vine je zdĺhavosť procesu a nutnosť zaň platiť.

5. mar 2007 o 9:13 Ivan Kahanec

Navyše, zatiaľ je možno s číslom cestovať iba medzi Orangeom a T–Mobileom. Prenositeľnosť do O2 príde v lete.

Klienti mobil­ných operátorov zatiaľ neprejavili veľký záujem o prenesenie svojho mobilného čísla ku konkurencii. Od spustenia služby v máji minulého roka do konca februára o to požiadalo len zhruba 3600 ľudí z 5,2 milióna klientov Orangeu a T-Mobilu. Operátori zatiaľ ukončili prenos takmer 3200 čísel, ostatné sú na ceste. Prudké zvýšenie záujmu o zmenu operátora so zachovaním si starého čísla treba čakať potom, ako si bude možné preniesť číslo aj k O2.

„Potom, ako spustí O2 aj fakturované služby, by mal výraznejšie vzrásť záujem o prenos čísla,“ povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Podľa neho totiž nie je pre ľudí veľmi zaujímavé prechádzať medzi dvoma operátormi na trhu. Rozdiely medzi ich ponukami nie sú pre väčšinu zákazníkov také dôležité, aby pre ne obetovali peniaze a čas navyše.

Prenos čísla k O2 zatiaľ nie je možný vôbec. Novému hráčovi sa k systému evidencie prenesených čísel, ktorý pre Orange a T–Mobile prevádzkuje Siemens, zatiaľ nepodarilo pripojiť.

Presný termín nie je známy, pre zákazníkov, ktorí uvažujú v svojej mobilnej budúcnosti nad zmenou, tak musí stačiť odhad SME: O2 nespustí paušálne služby, pokiaľ nebude môcť počítať s klientmi, ktorým na ich starom čísle záleží.

A keďže O2 predpokladá postpaidové služby v druhom polroku tohto roka, prenositeľnosť k tretiemu operátorovi bude dostupná v lete tohto roka.

Prenos je pomerne drahý...

Pod malý záujem o prenos telefónneho čísla ku konkurencii sa okrem toho mohol podpísať aj poplatok za prenesenie či dĺžka procesu prenášania čísla. Pri odchode z T-Mobilu zaplatí klient­ za prenesenie čísla 595 korún s DPH, pri odchode od Orangeu to bude takmer 1200 korún. Poplatok sa platí tomu operátorovi, od ktorého zákazník odchádza a spravidla ho platí na poslednej faktúre. Pri prenášaní čísla treba počítať aj s poplatkom za aktiváciu u nového operátora. Ten môže byť od koruny do asi 120 korún.

Pri prenose čísla predplatenej karty, teda Easy od T-Mobilu alebo Prima či Click od Orangeu, sa poplatok odpočíta z kreditu. To znamená, že zákazník musí mať pri prenose kredit aspoň 1190 korún u Orangeu alebo 595 korún na Easy karte. Nevyčerpaný kredit sa medzi operátormi neprenáša.

Zákazník si teda musí roz­myslieť, či má preňho telefónne číslo hodnotu 600 až 1300 korún. Do toho treba započítať napríklad aj to, koľko by ho stálo, keby chcel všetkým známym rozposlať svoje nové tele­fónne číslo esemeskami.

Typický klient využívajúci paušálne služby by mohol za 600 korún poslať oznam 240 ľuďom. Pri prechode do T-Mobilu aj 500 známym. Navyše sa dá zmena čísla oznámiť aj e-mailom zadarmo.

... a dlho trvá

Samotné prenesenie čísla môže trvať aj pol druha mesiaca. Záujemca musí ísť ku svojmu novému operátorovi, kde spíše žiadosť o prenesenie čísla spolu s novou zmluvou o pripojení. To trvá zhruba 40 minút až hodinu. V špičke treba počítať aj s čakaním v rade.

Od podpísania žiadosti má klientov nový operátor päť pracovných dní na to, aby oslovil odovzdávajúci podnik. Ten má ďalších päť dní na to, aby dal novému operátorovi údaje potrebné na prenos čísla. Počas týchto piatich dní posudzuje odovzdávajúci operátor napríklad to, či má klient zaplatené všetky faktúry, alebo či nie je viazaný dodatkom k zmluve.

Ak je všetko v poriadku, operátor osloví telefonicky klienta, aby svoju žiadosť potvrdil. Operátori zvyknú zároveň zisťovať dôvody, prečo chce klient odísť. Zároveň mu v snahe udržať si ho ponúkajú rôzne zvýhodnenia. Do tohto bodu môže zákazník celý proces prenosu čísla zastaviť. V prípade, že žiadosť potvrdí, tak majú operátori desať dní na samotný prenos čísla.

Zrátané: Ak ste vy a operátor, ku ktorému chcete odísť, maximálne promptní, prenos trvá približne dva týždne. Ak reagujete pomaly aj vy, aj operátori, celá operácia môže trvať aj vyše mesiaca.

Ako zistiť sieť?

Pri prenesenom čísle nie je z predvoľby jasné, do ktorej siete klient volá. Operátori preto spustili hlásku, ktorá pri volaní na prenesené číslo oznámi, že hovor smeruje do inej siete. To, či je číslo prenesené, sa dá zistiť aj poslaním SMS s číslom na skrátené číslo 12323 v T–Mobile a 959 v Orangei.



