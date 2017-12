Telefónica O2 posilnila svoj top manažment o dve nové výkonné riaditeľky

Telefónica O2 Slovakia v poslednom období posilnila svoj top manažment o dve nové výkonné riaditeľky. Výkonnou riaditeľkou pre komunikáciu Telefónica O2 Slovakia sa stala Martina Hrivnáková a výkonnou riaditeľkou pre ľudské zdroje Telefónica O2 Slovakia Katarína Turanová.

Martina Hrivnáková vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Od roku 1994 pracovala v reklamnej agentúre MARK/BBDO Praha na rôznych pozíciách, naposledy ako Strategy Planning Director a členka výkonného manažmentu. V roku 2004 nastúpila na pozíciu riaditeľky pre korporátnu a marketingovú komunikáciu vo VUB banke, kde pôsobila do februára 2007. Je členkou Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a poroty EFFIE, súťaže efektivity v marketingovej komunikácii.

Katarína Turanová ukončila v roku 1989 štúdium chémie na Slovenskej technickej univerzite. Do roku 2000 pracovala vo viacerých spoločnostiach, prevažne v oblasti tréningov a rozvoja pracovníkov (Oriflame, Globtel). V tom istom roku nastúpila do spoločnosti Metro Cash & Carry na miesto personálnej riaditeľky pre Slovenskú republiku. Neskôr prebrala zodpovednosť v oblasti ľudských zdrojov pre Českú a Slovenskú republiku. Od roku 2004 pracovala ako riaditeľka pre odmeňovanie a rozvoj ľudských zdrojov v spoločnosti Slovak Telecom, kde pôsobila až do začiatku roku 2007.