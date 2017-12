Deutsche Telekom zverejnil novú rastovú stratégiu

2. mar 2007 o 9:11 SITA

Nový generálny riaditeľ nemeckého telekomunikačného operátora Deutsche Telekom Rene Obermann zverejnil vo štvrtok dlhoočakávanú stratégiu na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Obermann musí teraz presvedčiť analytikov a investorov, že jeho plán oživí najväčšie európske telekomunikácie. Riaditeľ vo svojom pláne sľubuje zníženie nákladov, ako aj upevnenie pozície spoločnosti na trhu po kritike vysokých personálnych nákladov a rozmáhajúcej sa konkurencie. Deutsche Telekom počas dnešného dňa oznámil 43-percentný prepad čistého zisku za minulý rok na 3,17 mld. eur.

Obermann ďalej sľúbil, že zákazníkov priláka naspäť na lepšie služby a atraktívnejšie ceny. Spoločnosť by mala na dosiahnutie ziskovosti pokračovať v akvizíciách mobilných operátorov za hranicami. Práve o Deutsche Telekom sa hovorilo, ako o možnom nadobúdateľovi podielu v gréckom telekomunikačnom operátorovi OTE, ktorý vlastní aktíva na rýchlo rastúcom východoeurópskom trhu, ako aj podiel v divízii Orange Netherlands.

Deutsche Telekom plánuje ušetriť v tomto roku 2 mld. eur a do konca desaťročia 4,2 až 4,7 mld. eur. Súčasťou dosiahnutia tohto plánu je presun až 50 tis. zamestnancov na menej platené miesta. Na protest voči tomuto zámeru vyšlo tisíce zamestnancov do ulíc. Obermann taktiež povedal, že spoločnosť chce založiť novú divíziu, ktorej úlohou bude naspäť získať menej náročných a míňajúcich zákazníkov. Táto divízia by mala do roku 2010 vytvoriť zisk vo výške 1 mld. eur. Deutsche Telekom zamestnáva na celom svete približne 250 tis. ľudí. Až 180 tis. pracovníkov z celkového počtu zamestnancov pracuje v Nemecku.

Na Slovensku Deutsche Telekom vlastní 51 % akcií Slovak Telekomu (ST). Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom. Skupinu Slovak Telekom tvoria aj T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., RK Tower, s.r.o., RK Transmission, s.r.o. v likvidácii a spoločnosť TBDS, a.s. Súčasťou skupiny sú aj jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o.z., a Call Services, o.z.

(1 EUR = 34,446 SKK)