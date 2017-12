Orange Click s novou akciou: volania do vlastnej siete za 1,50 Sk

Zákazníci predplatenej služby Orange click môžu teraz komunikovať za akciové ceny. Od 1. marca zaplatia za hovory v sieti Orange Slovensko 1,50 Sk za minútu.

1. mar 2007 o 14:59 Tlačová správa, map

Zákazníci predplatenej služby Orange click môžu teraz komunikovať za akciové ceny. Od 1. marca budú s Orange Clickom volať a esemeskovať po celý deň s tromi miliónmi ľudí za 1,50 Sk a volať do iných sietí za 6,50 Sk za minútu. Tieto ceny za volania a SMS správy, ktoré sú uvedené vrátane DPH, získajú automaticky a bez nutnosti aktivácie.

Od 1. marca zaplatia účastníci služby Orange click za hovory v sieti Orange Slovensko 1,50 Sk za minútu. Hovory do ostatných národných sietí budú spoplatnené jednotnou zvýhodnenou cenou 6,50 Sk za minútu hovoru. Cena za odoslanie SMS správy na účastnícke číslo v sieti Orange Slovensko bude 1,50 Sk a do ostatných národných sietí 2,50 Sk. Všetky ceny budú platiť nepretržite, 24 hodín a 7 dní v týždni. Akcia na zvýhodnené telefonovanie a esemesky platí do 31. mája.

Prechod zo služby Prima na Orange click je aj naďalej bezplatný. Až do konca marca tiež pokračuje akcia s bonusom pri každej obnove kreditu. Bez ohľadu na výšku sumy, o ktorú si zákazník služby Orange click obnoví kredit, získa pri obnove 100 bezplatných bonusových SMS správ, ktoré môže odoslať na účastnícke čísla Orange Slovensko z SMS brány na webovej stránke služby.