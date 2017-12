V stánkoch s novinami sa začne predávať prvý lacný telefón: MOTOFONE F3

1. mar 2007 o 14:25 Marián Pavel - SME online

Motorola začne 8. marca predávať cenovo dostupný telefón určený na volanie a posielanie SMS MOTOFONE F3. Bude to prvý telefón, ktorý bude možné kúpiť v stánkoch s novinami a časopismi Mediaprint-Kappa. Cena telefónu bude 1490 Sk a predávať sa bude bez predplatenej karty, či iných viazaných služieb. Dostupný bude aj v slovenskej sieti hypermarketov Tesco.

Tenký telefón MOTOFONE s príjemným a funkčným dizajnom sa zameriava len na každodenné potreby - teda volanie a posielanie správ. Maximálnu jednoduchosť ovládania zabezpečujú veľké ikony namiesto klasického menu, ktoré sú navyše sprevádzané aj zvukovým komentárom v slovenskom jazyku. MOTOFONE si podľa predstaviteľov Motoroly nájde svojich prívržencov napríklad v radoch starších ľudí či tých, ktorí nepotrebujú (alebo nevedia ovládať) špeciálne technologické funkcie. Jeho nízka cena ho rovnako predurčuje aj pre zvyšok populácie - napríklad ako druhý, rezervný telefón do domácnosti, alebo ako darček pre blízkych.

Ultratenký dizajn s rozmermi 47x114x9,1 mm a váhou 68 gramov vychádza z modelu L7 – telefón má dominantné päťsmerové ovládacie tlačidlo a žiletkovú klávesnicu bez jedinej medzery. Telefón by tak mal zvládnuť aj používanie v prašnom prostredí. Novinkou je netradične riešený displej, ktorý je vo vrchnej časti vytvarovaný okolo loga. Ďalšou netradičnou novinkou je zobrazenie intenzity signálu a kapacity batérie. Motorola v tomto telefóne prvý raz použila úplne nový typ displeja ClearVision s technológiou EPD (Electrophoretic display). Takýto displej možno nielen vyrezať podľa daného tvaru, ale aj aj výborne čitateľný v exteriéri na slnečnom svetle.

Vo výbave telefónu budete márne hľadať fotoaparát, či moderné funkcie, ktoré by jeho cenu predražili. Výrobca sa skôr zameral na používateľsky jednoduché menu s veľkými ikonami, hlasový návod na používanie vo viacerých jazykoch a predĺženú výdrž batérie. Tá vydrží počas hovoru do 500 minút a v pohotovostnom režime do 300 hodín.

MOTOFONE získal vo februári 2007 ocenenie Združenia GSM „najlepší ultra nízko nákladový mobilný telefón roka 2007“ na jednej z najprestížnejších svetových konferencií venovaných mobilnej komunikácii – 3GSM.