Do ponuky T-Mobile sa vracia program Nekonečné hovory

Všetci noví aj existujúci zákazníci si od 1. do 31. marca môžu v T-Mobile aktivovať mesačný program Nekonečné hovory za 594 Sk mesačne.

1. mar 2007 o 10:57 Tlačová správa, map

Všetci noví aj existujúci zákazníci si od 1. do 31. marca môžu v T-Mobile aktivovať mesačný program Nekonečné hovory. Za 594 mesačne získa zákazník s týmto programom 2000 minút na volania v sieti T-Mobile Slovensko každý deň od 8.00 do 18.00 h. Okrem toho môže každý mesiac využiť aj 20 voľných minút do siete Orange, O2 a ostatných sietí na Slovensku (teda spolu 240 minút počas prvého roka viazanosti).

K mesačnému programu Nekonečné hovory si zákazník môže vybrať niektorý z troch akciových telefónov – Nokia 6070 (1 Sk), Samsung E250 (990 Sk) alebo Sony Ericsson K610i (2 490 Sk).

Ponuka platí pri aktivácii programu Nekonečné hovory s viazanosťou na 24 mesiacov.

Po uplynutí 12 mesiacov viazanosti bude program Nekonečné hovory automaticky zmenený na program Relax 60 v prípade fyzických osôb, resp. Podnikateľ 90 v prípade fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb. Program Nekonečné hovory je obmedzený podľa zásad korektného využívania služby: 2 000 min. mesačne. Volania a služby poskytované denne

od 18.00 do 8.00 h a po prevolaní predplatených minút sú spoplatňované podľa cenníka platného pre program Relax 60.