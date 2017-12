Povedali o kozme, gravitácii a ISS

1. mar 2007 o 0:00

Randy Brinkley, manažér projektu, keď komentoval spojenie Zarje a Unity na orbite Zeme: "Po prvý raz v histórii sa museli technológie dvoch veľmi rozdielnych kultúr perfektne zhodnúť. Všetko počnúc počítačovou technológiou po rozdiely medzi elektrickými a vzduchovými systémami muselo pasovať. A keď sa svetlá a počítače spustili, muselo to aj fungovať."

Robert Cabana, spolu so Sergejom Krikaljovom prvý astronaut na Medzinárodnej kozmickej stanici (ISS): "Keď sme otvorili hlavný príklop, ja a Sergej sme vošli spoločne. Na tú chvíľu nikdy nezabudnem. Išlo o ISS, a ja som cítil, že je skutočne dôležité, aby sme tam ako medzinárodná posádka vstúpili spoločne. Je to veľmi vzrušujúce a my sme veľmi hrdí na to, že sme súčasťou tímu, ktorý to celé umožnil."

Robert Ambrose z laboratória robonautiky vysvetlil, prečo ľudí na kozmickej stanici treba občas nahradiť robotmi: "Ľudia nie sú vybavení na prácu vo vesmíre; preto by sme chceli časť práce astronauta preniesť na bedrá robotov. Robonaut je schopný pracovať presne ako vy - dvíhať rukou nástroje a prirodzene s nimi narábať. Môže byť stále pripravený na akciu, vďaka čomu možno raz zachráni celú stanicu. Dali sme mu titul Minútový záchranca."

Jerry Ross, špecialista na kozmické vychádzky (jeho poslednou misiou bol začiatok budovania ISS): "Je veľmi ťažké opísať, aké to je vystúpiť z malej kozmickej lode a robiť veci, na ktoré ste sa pripravovali celé mesiace, ak nie roky. Je to úžasná skúsenosť. Od technika by ste asi nečakali, že niečo také povie, ale ja som sa naozaj cítil, ako by som bol v tej chvíli zjednotený s celým vesmírom, ako by som robil to, kvôli čomu ma boh stvoril."

Julie Payette, astronautka: "Je to, ako keby ste sa pokúsili zostaviť v búrke uprostred oceánu loď, a jednotlivé súčiastky, technológie a personál by vám dodávali mnohé štáty. A toto všetko by ste robili v prostredí skutočne nepriateľskom nielen k životu, ale aj k zariadeniam ako takým."

Astronaut Mark Kelly: "Z niektorých maličkostí sa tu stávajú veľké udalosti - trebárs obliecť si ponožky. Iba dostať ich von zo skrine môže byť veľmi ťažké, lebo aby ste otvorili dvierka skrine, musíte sa chytiť steny alebo sa zaprieť, nemôžete ich jednoducho otvoriť."

David Wolf, doktor medicíny, expert na beztiažový stav: "Pri pobyte v beztiažovom stave si zvyknete na lietanie ako na bežný spôsob pohybu. Keď niečo pustíte, ostane to vo vzduchu. Zvyknete si, že musíte všetko priviazať: zubnú kefku, pastu aj vrchnák, celé vedecké vybavenie. Na návrat do gravitácie si zvykáte ťažko. Pri pristávaní sa vaše hodinky zmenia na tehlu, takí ste zvyknutí na nulovú gravitáciu. Ja som stratil 12 - 13 percent kostných minerálov v panvovej oblasti, keďže som ju nezaťažoval..."

(citáty sú z CVD Discovery Channel Vnútri ISS, ktoré si možno kúpiť s dnešným SME)