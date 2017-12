Šimpanzie nástroje a "kultúry"

1. mar 2007 o 0:00

Šimpanzy používajú nástroje v 25 situáciách. Najviac steblá a paličky pri "rybárčení" hmyzu, najmä termitov (pchajú ich do chodbičiek a po vytiahnutí maškrtia na zmobilizovanej obrane termitiska). Ďalej kamene či kusy dreva, ktorými rozbíjajú tuhé plody ako orechy, čo je známe od 19. storočia. Nedávno sa zistilo, že šimpanzy z Pobrežia Slonoviny to robia aspoň 4300 rokov. Dlhšie, ako sú miestne dejiny poľnohospodárstva. Mnohé samce mávajú silnými prútmi a palicami (aj výhražne). Ako lovecká pomôcka sa prút dosiaľ pozoroval iba pri jednej samici v Tanzánii, ktorá ním durila z dutiny veveričku. Rôzne skupiny šimpanzov na rôznych miestach majú rôzne repertoáre nástrojov. Nie vždy to možno vysvetliť rôznymi prírodnými podmienkami. Z toho sa zrodila predstava o sociálne šírených regionálnych šimpanzích "kultúrach". Zvlášť často používajú nástroje samice a mláďatá, ktoré ich napodobňujú.

(urb)